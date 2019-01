UC-voorspellingen 2019 – alles draait om de menselijke ervaring

Dit jaar voorzie ik dat de Unified Communications-sector (UC) haar focus verlegt van innovatie gericht op ‘de werkplek van de toekomst’ naar het creëren van oplossingen voor de nieuwe generatie menselijke ervaringen. Wat bedoel ik daarmee? Nu millennials inmiddels ook de hogere senior functies binnen organisaties bekleden, zullen zij hun flexibele benadering van werken toepassen bij het opzetten van bedrijven gericht op ‘slimmer werken’. Oftewel, bedrijven die inzien dat het er niet om gaat waar je werkt, maar hoe je met de juiste tools productiviteit, innovatie en verbinding stimuleert.

Flexibel werken: méér dan een goede vergaderruimte

Veel bedrijven beseffen inmiddels dat we tegenwoordig overal werken. Hetzelfde geldt voor het aangaan van verbinding met anderen. Het is daarom zaak om naadloze, laagdrempelige ervaringen te creëren die die verbindingen versterken. Dat betekent inderdaad dat we goede vergaderruimtes in moeten richten in kantoren, maar het gaat nog veel verder dan dat.

De transformatie die we in 2019 zullen zien, ontstaat door de combinatie van een nieuwe generatie werknemers en de opkomst van nieuwe technologie die het dagelijks leven van mensen verandert. Het is algemeen bekend dat veel werknemers op zoek zijn naar de juiste balans tussen hun werk en hun privéleven. Studies tonen aan dat dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat je minder hoeft te werken, maar wel dat je anders en flexibeler kunt werken. Oftewel, je kunt nog steeds 40+ uur werken, maar we willen deze tijd niet langer doorbrengen op één vaste locatie.

De verbonden wereld verandert drastisch

Slimme bedrijven steken er veel tijd en moeite in om van hun werkomgeving dé plaats te maken waar mensen productief zijn en kunnen uitblinken. Daarbij vergeten ze vaak dat mensen altijd en overal verbonden zijn, op kantoor, maar ook thuis en onderweg. En niet alleen zijn mensen verbonden, de verbonden wereld om hen heen verandert ook drastisch. Zo doen zelfsturende auto’s dit jaar hun intrede op de weg en worden misschien wel de norm de komende jaren. Daardoor wordt mogelijke productieve tijd aan ieders dag toegevoegd. Stel je voor dat alle energie en moeite die we in onze reistijd stoppen, kan worden omgezet in een betere samenwerking of het sneller afronden van onze werkzaamheden. Dat is pas echt een stap vooruit als het gaat om productiviteit.

De omslag die ik voorzie, is het centreren van alle communicatie en samenwerking rondom de mens, in plaats van het kantoor of een andere ruimte. Stel je voor dat we in staat zijn om kwalitatieve HD-video- en -audioconferenties te voeren – veilig, privé en waar we maar willen – met behulp van spraakopdrachten om verbindingen te starten en te stoppen. Voor bedrijven is het belangrijk om te (blijven) investeren in cloud- en AI-technologie om niet alleen de wearables voor optimale verbinding te maken, maar ook dit soort ervaringen eromheen te creëren.

2019: een voorproefje van persoonsgerichte innovatie

Ik geloof dat menselijke verbindingen niet alleen cruciaal zijn voor onze productiviteit, maar ook voor het onderwijs, de gezondheidszorg en de overheid. Menselijk contact is hét positieve element binnen onze samenleving. Door te focussen op mensgerichte oplossingen in 2019, kunnen we een grote stap vooruit zetten om mensen samen te brengen. Kortom: persoonsgerichte innovatie kan de wereld veranderen, en daar zien we dit jaar hopelijk een voorproefje van.

Dit is een ingezonden bijdrage van Joe Burton, president & CEO bij Plantronics.