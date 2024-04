In reactie op de -bepaald niet onterechte- zorgen over baanverlies door de opkomst van AI, hebben grote technologiebedrijven een consortium opgericht dat werknemers en organisaties in de ICT-sector moet voorbereiden op aanstaande veranderingen door middel van bij- en omscholing. Het zogeheten AI-Enabled ICT Workforce Consortium is opgericht door Cisco met steun van Google, Microsoft, IBM, Intel, SAP en Accenture.

Het consortium is aangekondigd in het licht van de EU-U.S. Trade and Technology Council die momenteel plaatsvindt in Leuven en waar AI hoog op de agenda staat. Volgens de oprichters heeft het initiatief tot doel de impact van AI op banen in de IT-sector te verkennen. Ook bevelen ze trainingen aan voor een ‘AI-vaardig’ ICT-personeelsbestand.

In de eerste fase van het consortium concentreert het zich op het analyseren van de invloed van AI op 56 ICT-functies. Het zou daarbij deels gaan om strategische rollen met veel impact en deels om entry-level banen die door AI ‘veelbelovende ingangen’ kunnen bieden aan lager geschoolde medewerkers. Om welke functies het dan precies gaat, daarover doet het consortium nog geen uitspraken gedaan, aldus Techcrunch.

De functies waar het om gaat, zouden in elk geval tachtig procent uitmaken van de top-45 ICT-functies waarvoor het afgelopen jaar de meeste vacatures waren in de VS en vijf Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Nederland). Deze landen vormen samen een aanzienlijk deel van de ICT-sector, met 10 miljoen ICT-werknemers.

Vacaturestops en ontslagen door AI

Saillant detail is dat bijvoorbeeld consortium-deelnemer IBM een vacaturestop heeft ingevoerd voor functies waarvan het bedrijf denkt dat ze (deels) door AI kunnen worden gedaan. Vorig jaar schatte IBM-CEO Arvind Krishna nog dat zijn bedrijf de komende jaren 30 procent van het personeel zou kunnen ontslaan.

Ook Dell (overigens geen deelnemer aan het consortium) hanteert een vacaturestop en heeft afgelopen jaar het eigen werknemersbestand met 13.000 man verminderd. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen.

Het eerste wat het consortium gaat opleveren, is een rapport over de manier waarop AI het baanlandschap in de IT-sector verandert en hoe bedrijven en medewerkers daar concreet op kunnen inspelen. Dat rapport moet deze zomer klaar zijn. Wat het daarna gaat doen, is nog niet helder, maar zou in de komende maanden duidelijk moeten worden. De nadruk zou in elk geval op praktische aanbevelingen moeten liggen.

Miljoenen mensen trainen

De deelnemers aan het consortium hebben voor zichzelf alvast doelen geformuleerd. Deze lopen enorm uiteen en het is niet altijd duidelijk wat we er precies onder moeten verstaan en wie ze op het oog hebben. Zo neemt Cisco zich voor om tegen 2032 wereldwijd 25 miljoen mensen te hebben opgeleid in cybersecurity en digitale vaardigheden. IBM wil tot aan 2030 dertig miljoen mensen trainen in digitale vaardigheden en twee miljoen specifiek in ‘AI-skills’.

Intel mikt dan juist weer op 30 miljoen personen getraind in AI tegen 2030. Microsoft belooft in 2025 tien miljoen mensen te hebben voorzien van ‘in-demand’-vaardigheden, en dan met name mensen uit ‘achtergestelde gemeenschappen’. SAP houdt het bij 2 miljoen in 2025. Google klopt zich op de borst door te stellen dat het al 100 miljoen mensen heeft getraind in digitale vaardigheden en nog eens 25 miljoen euro uittrekt ter ondersteuning van AI-trainingen in Europa.

Bont gezelschap van adviserende organen

Het consortium heeft verder een bonte waaier aan adviesgevende gremia om zich heen verzameld, waaronder vakbonden American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations en de Communications Workers of America, ‘community of practice’ CHAIN5, de European Vocational Training Association (EVTA), leerplatform Khan Academy en de Europese mkb-organisatie SMEUnited.

De zesde EU-U.S. Trade and Technology Council vindt plaats van 3 tot en met 4 april, deze keer met België als gastland. Het forum is in 2021 opgericht door Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie en de Amerikaanse regering onder president Joe Biden. Op het programma stond onder meer een bezoek van een delegatie aan onderzoekscentrum Imec.

