Gebruikers van Microsoft Teams hebben binnenkort maar één applicatie van het videoconferencingplatform nodig voor zowel werk- als privé-accounts. Dit maakte het bedrijf recent bekend in de releasenotes van zijn Insider-programma.

Vanaf april dit jaar rolt Microsoft een nieuwe versie van zijn Teams-app voor zowel Windows als macOS uit die meerdere accounts ondersteunt. Denk daarbij zowel aan werkgerelateerde als school- of privé-accounts. Hierdoor kunnen gebruikers met enkele muisklikken wisselen tussen verschillende accounts, cloudomgevingen en gebruikers.

Toekomstige features

Ook verbetert Microsoft op termijn de notificaties in de app. Deze geven dan beter aan tot welke Teams-account deze behoren. Ook tonen de persoonlijke notificatiebanners meer details en wordt het makkelijker om op de alerts te reageren.

In verdere updates kunnen gebruikers hun gewenste account selecteren voor het deelnemen aan een vergadering. Ook gaat Microsoft het toestaan dat deelnemers aan een Teams-vergadering kunnen meedoen zonder eerst in te loggen. Dit vereenvoudigt toegang tot het platform. Eerder maakte Microsoft het al mogelijk voor deelnemers aan het Insider-programma om een werkgerelateerde vergadering te volgen vanuit hun privé-account in de Teams-app.

Windows Insider-programma’s

Microsoft rolt de verbeterde versie van de app op dit moment al geleidelijk uit naar deelnemers aan het Windows Insiders Canary en Dev channel-programma. Hiervoor moeten deze deelnemers wel over Microsoft Teams-versie 24057.2000.2723.3544 of hoger beschikken.

De nieuwe app wordt ook uitgerold in clean installs van Windows 11 Insider Preview Build 26080 en latere builds.

Verder komt deze nieuwe versie straks standaard beschikbaar in de Windows 11 24H2-update. Dat betekent ook dat de huidige standalone applicatie voor consumenten, Microsoft Teams (Free), verdwijnt uit toekomstige releases.

