(Gen)AI in 2025: autonomer, voor meer industrieën en meedenkend

De vijf belangrijkste tech trends van 2025 zullen volgens onderzoek van Capgemini allemaal rond AI en GenAI draaien. Volgend jaar lijkt AI dus nog steeds het belangrijkste buzzwoord te blijven. Er komt wel steeds meer duidelijkheid over de gebieden waar AI kan bijdragen en wat de technologie daar exact kan bijdragen.

Bedrijfsleiders wereldwijd voorspellen dat AI en GenAI in 2025 een grotere impact zal maken op verschillende technologische domeinen. De technologie is het voorbije jaar bijna zonder uitzondering genoemd geweest in ieder persbericht en op basis van de voorspellingen zal dat in 2025 dus niet anders zijn.

De use-cases voor AI verduidelijken wel. Zo wordt voorspeld dat AI nog een positieve impact zal hebben op robotica, de cleantech-agenda en de supply chain.

AI op het veld en in de logistiek

Door ontwikkelingen in de robotica wordt voor 2025 verwacht dat AI-toepassingen buiten de laptop en het kantoor een grotere rol in gaan nemen. Binnen de productie, landbouw en logistiek bijvoorbeeld. Het is niet zo dat AI nu geen bijdrage kan leveren in deze omgevingen, maar tegen 2025 zal de vooruitgang op het gebied van natuurlijke taalverwerking en machine vision hun capaciteiten verbeteren. Robots werken daardoor zelfstandiger en zijn beter inzetbaar voor complexere taken.

Sally Epstein, CIO bij Cambridge Consultants, geeft meer inzicht in de toegevoegde waarde van LLM’s voor robotica. “LLM’s zorgen ervoor dat robots trainen van verschillende datastromen en dat leren gaat grotendeels zelfstandig. Robots worden zo flexibeler en kunnen zich beter aanpassen aan nieuwe situaties, zonder dat er veel menselijke werkuren voor training van de LLM’s nodig zijn.”

De druk op de energie-industrie

De inzet van AI legt zware druk op de energie-industrie. Terwijl veel bedrijven een duidelijke agenda hebben rondom verduurzaming, zorgt AI ervoor dat de hele puzzel weer opnieuw moet worden gelegd. Steeds meer bedrijven zullen het voorbeeld volgen van de grote hyperscalers en zich tot kernenergie wenden.

De verschuiving naar Small Modular Reactors (SMR’s) en Advanced Modular Reactors, zijn daarbij het belangrijkste. SMR’s verkleinen de omvang van de energievoorziening en geven bedrijven een meer private voorziening. Het is wel opvallend dat Capgemini SMR’s aanduidt als een belangrijk domein voor 2025, want uit eigen cijfers weet het bedrijf dat in het najaar van 2024 nog slechts zeven procent van de managers wereldwijd deze energievoorziening aanduidde als top drie duurzaamheidstechnologie voor 2025.

De tweede vorm van reactoren zorgt niet alleen voor oplossingen voor duurzamere energievoorzieningen, maar lost ook al een deel van het probleem op dat kernreactoren weer zelf veroorzaken: afval. Advanced Modular Reactors gebruiken nieuwe soorten brandstoffen, waardoor hogere temperaturen worden bereikt.

Inspelen op de toekomst met AI

Toeleveringsketens staan in 2025 voor verschillende uitdagingen. Er zijn geopolitieke spanningen die de toeleveringsketen kunnen verstoren als deze bijvoorbeeld bepalen dat er geen handel meer mag worden gevoerd met bepaalde landen. De klimaatuitdagingen laten verder ook deze industrie niet los. Daarnaast komen er volgend jaar nieuwe Europese reguleringen aan die van invloed zijn op de supply chain. Op dat laatste aspect gaat Emmanuelle Bischoffe-Cluzel, VP duurzaamheid en wereldwijde automobielindustrie bij Capgemini, verder in: “Nieuwe regelgeving, zoals het Digital Product Passport van de Europese Unie, zal bedrijven verplichten om de ecologische voetafdruk van hun producten bij te houden en bekend te maken, waardoor ze worden gestimuleerd om duurzamere praktijken toe te passen.”

AI zal een belangrijke factor spelen in het aanpakken van deze uitdagingen. Deze technologieën stellen bedrijven in staat om hun voorspellende capaciteiten te verbeteren en te navigeren in een steeds veranderend ecosysteem. De tijd is daar nu rijp voor doordat AI voldoende volwassen en betrouwbaar is geworden, volgens het bedrijf.

Verder bouwen op fundamenten van 2024

In de tech trends legt Capgemini verder nog de impact op cybersecurity onder de loep en bespreekt het de beweging waarbij copilots worden vervangen door redenerende AI Agents. Die trends zijn al duidelijk in gang getrapt in 2024.

AI Agents voeren autonoom duidelijk afgelijnde taken in bedrijven uit. Enkele maanden geleden werden deze ‘nieuwe collega’s’ binnengebracht in een groot aantal diensten. Er dook zo dan toch een duidelijk inzetbare uitwerking van AI op voor bedrijfsprocessen. Volgend jaar zal die technologie volwassen worden gemaakt, zoals we eerder al bespraken in onze podcast.

Binnen de cybersecurity-wereld vinden we ook geen opvallende beweringen in de voorspellingen van Capgemini. AI zorgt voor nieuwe verdedigingsmechanismen en nieuwe bedreigingen. Dat was overigens al zo in 2024, cijfers van het Capgemini Research Institute tonen aan dat 97 procent van de organisaties in 2024 te maken heeft gehad met beveiligingsproblemen door het gebruik van GenAI. Het lijkt erop dat er voornamelijk nog meer expertise nodig is in hoe bedreigingen die voortkomen uit AI, aangepakt kunnen worden. De trends en tips beschreven namen we recent door met een panel van experten, die we publiceerden in een drieluik.

