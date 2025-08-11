De ongemakkelijke waarheid over GPT-5, de impact van modellen vervaagt

OpenAI heeft GPT-5 gelanceerd, maar noemt het bewust geen model meer. In plaats daarvan spreekt het bedrijf van een ‘systeem’. Een strategische keuze die veel zegt over de richting waarin kunstmatige intelligentie zich ontwikkelt.

GPT-5 markeert een belangrijke verschuiving in OpenAI’s benadering. Waar eerdere versies zoals GPT-3 en GPT-4 nog echte taalmodellen waren, is GPT-5 opgebouwd als een systeem met meerdere modellen en een router die bepaalt welk model het beste geschikt is voor een specifieke vraag.

Luister (en kijk) elke week door je te abonneren via:Â Spotify,Â Apple Podcasts,Â YouTubeÂ ofÂ eenÂ andere dienst.

Van model naar systeem: wat betekent dit?

Deze architectuur biedt praktische voordelen. Simpele vragen worden doorgestuurd naar snellere, minder complexe modellen, terwijl moeilijke vragen bij de krachtigere varianten terechtkomen. Het resultaat: snellere antwoorden voor alledaagse vragen en betere kwaliteit waar dat nodig is.

Verwarrende naamgeving en prijsstructuur

OpenAI’s naamgevingsstrategie blijft chaotisch. CEO Sam Altman heeft zelf toegegeven dat hun benamingen “een complete chaos” zijn geworden. Gebruikers moeten nu kiezen tussen GPT-5 standaard, GPT-5 Thinking (â‚¬23/maand) en GPT-5 Pro (â‚¬200/maand).

De Thinking-variant laat het model langer nadenken over complexe problemen – een functie die OpenAI heeft overgenomen van Google’s Gemini. Gratis gebruikers krijgen automatisch toegang tot deze functionaliteit als ze moeilijke vragen stellen, maar betaalde gebruikers kunnen het handmatig activeren.

Veiligheidsproblemen binnen 24 uur en meer

Ondanks OpenAI’s claims over verbeterde veiligheid, slaagden onderzoekers er binnen 24 uur in om deze te omzeilen. Ook zal de zakelijke markt opnieuw GPT-5 tegen het licht houden, maar kiezen ze voor dit “systeem” of toch voor andere modellen? Dit en meer bespreken we in deze aflevering van Techzine Talks. Luister of kijk hem snel!

Podcastspeler

Bovenaan deze pagina staat de link naar de aflevering van Techzine Talks op YouTube. Wil je liever hier in de browser luisteren, dan kan dat hieronder.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 5

Inmiddels is het alweer het vijfde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 dÃ© Enterprise IT-podcast van Nederland en BelgiÃ«. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2025 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeÃ«n sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken we graag wat de mogelijkheden zijn.