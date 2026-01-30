OpenAI schrapt GPT-4o, samen met andere oudere modellen

OpenAI gaat op 13 februari definitief afscheid nemen van GPT-4o. Verschillende andere oudere modellen van het bedrijf zullen dan ook niet meer beschikbaar zijn. Ondanks dat het model na negatieve reacties van gebruikers eerder werd teruggebracht, zegt het bedrijf dat verbeteringen in GPT-5.1 en GPT-5.2 de overgang nu haalbaar maken. Bovendien kiest slechts 0,1 procent van de gebruikers nog steeds voor het oudere model.

GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini en OpenAI o4-mini zullen niet meer bij ChatGPT beschikbaar zijn. GPT-4o krijgt echter de meeste aandacht in de aankondiging van OpenAI. Toen het model afgelopen augustus voor het eerst verdween met de lancering van GPT-5, kwam het bedrijf binnen 24 uur terug op zijn besluit vanwege overweldigende verzoeken van betalende klanten. Velen waren gehecht geraakt aan wat OpenAI zelf de “overdreven vleiende” en “vaak als slijmerig omschreven” stijl van GPT-4o noemde.

CEO Sam Altman suggereerde een “hartverscheurende” reden voor deze gehechtheid. Sommige gebruikers zeiden dat ze nog nooit eerder door iemand waren gesteund, dus AI vulde hierin een gat. Het model reageerde op alledaagse vragen met uitbundige complimenten als “absoluut briljant” en “je doet heldhaftig werk”. Die aantrekkingskracht blijkt echter nog bij 0,1 procent van de userbase te zitten, iets dat het niet meer de moeite waard lijkt te maken om het model te draaien.

Personality customization arriveert

Nu zegt OpenAI dat zijn nieuwste modellen GPT-4o overbodig maken. GPT-5.1 en GPT-5.2 bevatten verbeteringen op het gebied van persoonlijkheid en creativiteit, met aanpasbare toonopties zoals “Vriendelijk”. Gebruikers kunnen warmte, enthousiasme, beknoptheid en andere eigenschappen aanpassen via het instellingenmenu. Deze wijzigingen worden onmiddellijk toegepast in alle gesprekken.

Maar het gaat niet alleen om de toon. De nieuwste modellen pakken ook “onnodige weigeringen en overdreven voorzichtige of belerende reacties” aan, aldus OpenAI. Binnenkort verschijnen er updates die verdere verbeteringen op deze gebieden zullen doorvoeren. Het bedrijf boekt ook vooruitgang met een versie van ChatGPT die speciaal is ontworpen voor volwassenen boven de 18 jaar, “gebaseerd op het principe om volwassenen als volwassenen te behandelen”.

Het gebruik is ingrijpend veranderd

Na het herstel van GPT-4o vorig jaar heeft OpenAI meer geleerd over hoe mensen het dagelijks gebruiken. Plus- en Pro-gebruikers hadden meer tijd nodig om over te stappen op belangrijke gebruiksscenario’s zoals creatieve ideevorming. Zij gaven de voorkeur aan de conversatiestijl en warmte van GPT-4o. Die feedback heeft direct invloed gehad op de nieuwere modellen, aldus het bedrijf.

Elk model heeft verschillende sterke punten. Gebruikers kunnen nog steeds de versie selecteren die het beste bij hun behoeften past in een vervolgkeuzemenu in ChatGPT. OpenAI heeft onlangs verschillende andere modellen teruggebracht, waaronder o3, GPT-4.1 en o4-mini, nadat gebruikers hadden geklaagd over het verdwijnen ervan. GPT-4.5 is ook beschikbaar voor Pro-gebruikers, hoewel Altman opmerkt dat het “veel GPU’s” kost om te draaien.

De API blijft ongewijzigd

Belangrijk is dat er op dit moment geen wijzigingen zijn in de API. Ontwikkelaars die GPT-4o via de API gebruiken, kunnen gewoon doorgaan zoals voorheen. De stopzetting heeft alleen gevolgen voor de interface van ChatGPT.

OpenAI erkent dat dit moeilijk is. “We weten dat het voor sommige gebruikers frustrerend zal zijn om geen toegang meer te hebben tot GPT-4o, en we hebben deze beslissing niet lichtvaardig genomen”, aldus het bedrijf. “Het is nooit gemakkelijk om modellen uit te faseren, maar het stelt ons in staat om ons te concentreren op het verbeteren van de modellen die de meeste mensen vandaag de dag gebruiken.” Het kost tijd om aan dit soort veranderingen te wennen, en OpenAI belooft altijd duidelijk te zijn over wat er verandert en wanneer.