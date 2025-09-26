Cloudera definieert nieuwe datatrajecten voor AI-ecosystemen

Cloudera omschrijft zichzelf als het bedrijf dat vandaag de dag “AI naar data overal” brengt. Deze claim vloeit voort uit zijn werk dat zich uitstrekt over een veelheid aan datastacks in privé-datacenters, in de public cloud en aan de rand van het computernetwerk. Nu we zien dat bedrijven snel door “nieuwe stadia van AI-volwassenheid” gaan, heeft Cloudera zijn vlaggenschipconferentie Evolve25 in New York gebruikt om de mechanica van zijn missie uit te leggen om bedrijven te helpen de transformatie te doorlopen met een door AI aangedreven data lakehouse.

De keynote speech van dit jaar werd geopend door de “leuke Australische presentator” Paul Muller, die het woord gaf aan Brian Russo, SVP voor Amerika bij Cloudera. De opener ging vervolgens over naar Charles Sansbury, CEO van Cloudera. Sansbury, die een achtergrond heeft als financieel directeur en nu aan het roer staat bij Cloudera, zegt dat de factoren die voor hem doorslaggevend zijn bij de beslissing om een bedrijf te helpen leiden, zijn. Het gaat dan om het vermogen om op te schalen, of het duidelijke potentie heeft voor groei, uitbreiding en innovatie en het helpt als een onderneming samenwerkt met investeerders die hij kent.

In een toespraak in New York dit jaar zei Sansbury dat het bedrijf nu meer dan 25 exabytes aan data op zijn platform beheert. “We spelen nu een belangrijke rol in de discussie wanneer klanten analyseren hoe ze AI daadwerkelijk gaan operationaliseren. Leiders in alle belangrijke sectoren in datagestuurde organisaties gebruiken Cloudera om hun AI-projecten aan te sturen… maar er is iets veranderd: AI wordt niet langer [alleen] gebruikt voor het opsporen van afwijkingen, maar wordt nu ook ingezet in zakelijke omgevingen die echte bedrijfswaarde opleveren”, aldus Sansbury.

Sansbury is optimistisch over de manier waarop AI “de menselijke behoefte vermindert” bij taken die nu door een AI-agent kunnen worden uitgevoerd, omdat organisaties hun personeel nu kunnen inzetten voor meer intuïtieve besluitvorming in banen, rollen en functies met een hogere waarde.

Hybride: de eindarchitectuur bij uitstek

“De endpoint-tarchitectuur voor de data-estate van een bedrijf is hybride; deze architectuur komt naar voren als de eindarchitectuur bij uitstek voor de meeste vooruitstrevende organisaties. Dit betekent dat bedrijven volledige operationele controle nodig hebben, van het datacenter tot de rand, wat betreft de toepassing van data en hoe deze worden samengevoegd en gekanaliseerd naar de AI die ze willen creëren, leveren en gebruiken. We investeren in de toekomst op basis van feedback van klanten om een platform te blijven leveren waarmee bedrijven data kunnen gebruiken, waar die zich ook bevinden”, aldus Sansbury.

Cloudera Chief Revenue Officer nam het stokje over van CEO Frank O’Dowd en ging dieper in op waarom hij denkt dat het bedrijf er alles aan doet om klanten in staat te stellen de juiste data-workload op het juiste platform uit te voeren. Gezien de stijgende kosten van de cloud, de behoefte aan technische expertise en de legacy-platforms die er zijn (waarvan sommige niet al te oud zijn, d.w.z. legacy gebeurt tegenwoordig natuurlijk veel sneller), liet O’Dowd zien hoeveel AI-projecten er tegenwoordig mislukken.

Leveranciers als ‘adaptieve servicepartners’

“Maar wat doen de winnaars in AI? Ze behandelen leveranciers als ‘adaptieve servicepartners’ en werken met hen samen om allereerst concrete problemen op te lossen die kunnen worden gevalideerd en opgeleverd. Ons data lakehouse vormt de basis voor wat we doen en we bieden nu dataservices met cloud-native tools in de private cloud en de public cloud. We doen dit omdat we begrijpen dat klanten investeren in hybride infrastructuren”, aldus O’Dowd. “Maar omdat er nu meer dan ooit behoefte is aan zowel public als private cloud, moeten we die twee werelden [van technologie] nu ook samenbrengen.”

O’Dowd wees ook op de Cloudera AI Inference-service. Dit is een technologie die is ontworpen om de mogelijkheid van AI-modellen om private AI-toepassingen, agents en assistenten snel en veilig te bedienen, te implementeren en schalen, versnellen. “Cloudera AI Inference stelt [organisaties] in staat om het volledige potentieel van data op schaal te benutten met de AI-expertise van Nvidia en deze te beveiligen met securityfuncties op bedrijfsniveau, zodat [gebruikers] met vertrouwen data kunnen beschermen en workloads on-premise of in de cloud kunnen uitvoeren, terwijl ze AI-modellen efficiënt kunnen implementeren met de nodige flexibiliteit en governance”, aldus Sanjeev Mohan, hoofdanalist bij SanjMo.

Wat is een AI-volwassenheidscurve?

Vervolgens verwelkomde het publiek Abhas Ricky, chief AI product officer, voor de CRO-keynote. Ricky sprak over de ontwikkeling van echte AI-volwassenheidscurves in het bedrijfsleven van vandaag en zei dat we dit decennium verschillende stadia hebben doorlopen die kunnen worden gedefinieerd als een verschuiving van AI-nieuwsgierig, AI-enabled, AI-embedded naar AI-native. Daarbij zien we daadwerkelijk autonome agents werken binnen operationele bedrijven. Hij zegt dat wat bedrijven echt nodig hebben om intelligente autonomie te bereiken met gecontroleerde AI-agents, een kenniscentrum is, een volledig autonoom schaalbaar dataplatform en een governancekader om de intelligente enterprise te kunnen aansturen die elke organisatie nu wil worden.

“Een door AI aangedreven data lakehouse is een controletoren”, aldus Ricky. “Een naadloze gebruikersinterface stelt organisaties in staat om enerzijds gebruik te maken van de public cloud en anderzijds van de public cloud. Het gaat erom een platform te vinden dat in staat is om autonome beslissingen te schalen. Wij helpen organisaties om intelligentie beter, sneller en goedkoper te integreren, maar het moeilijkste (zoals een klant in Singapore me vorig jaar vertelde) is om vandaag de dag high-fidelity data ‘slash’ context naar de IT-stack van een organisatie voor AI te krijgen.”

Verdere sessies over product en strategie werden gegeven door Leo Brunnick in zijn rol als chief product officer bij Cloudera en, om echt in te gaan op de technische aspecten van het platform van het bedrijf, Serio Gago Huerta, chief technology officer bij Cloudera.

Cloudera maakte van dit evenement gebruik om de uitbreiding van zijn Enterprise AI Ecosystem aan te kondigen met nieuwe samenwerkingen die zijn ontworpen om productieklare AI-oplossingen te leveren. Dit initiatief brengt marktleiders samen om een reeks oplossingen aan te bieden die voorzien in de meest urgente end-to-end AI-behoeften van organisaties.

AI begeeft zich nu op ‘geavanceerd terrein’

Zoals we weten, hebben organisaties zich ontwikkeld door zich te richten op verschillende stadia van AI-volwassenheid, van retrieval-augmented generation (RAG) tot fine-tuning en copilots. Vandaag de dag is Cloudera van mening dat de acceptatie “versneld is naar geavanceerd terrein”, waarmee het verwijst naar voorspellende engines voor gestructureerde data, AI-gestuurde workflowautomatisering, observability voor modelbetrouwbaarheid en grootschalige documentintelligentie. In dit nieuwe domein zien we dat bedrijven nieuwe modelkeuzes, orchestration frameworks en agent-gebaseerde systemen omarmen die in staat zijn tot complexe redeneringen en het uitvoeren van taken in meerdere stappen.

“Met deze aanpak kunnen organisaties verder gaan dan experimenteren en AI rechtstreeks in hun bedrijfsvoering integreren, waardoor hoogwaardige use cases mogelijk worden op het gebied van klantervaring, fraudedetectie, prognoses voor de supply chain, IT-activiteiten en compliance, terwijl governance, security en architecturale flexibiliteit behouden blijven”, aldus Sansbury en zijn team tijdens het Evolve25-evenement van dit jaar. “Het end-to-end-platform van Cloudera levert zowel AI-ready data als AI-agents die helpen om die data om te zetten in intelligente acties. Deze tools hebben al honderden klanten van Cloudera in staat gesteld om de overstap te maken van AI-experimenten naar AI die in al hun functionele teams is geïntegreerd.”

Het uiteindelijke doel van het bedrijf is om zijn klanten te helpen echt AI-native te worden en in staat te zijn om autonome besluitvorming te gebruiken met minimale menselijke tussenkomst, ondersteund door betrouwbare, transparante systemen. Om deze visie te versnellen, breidt Cloudera zijn Enterprise AI Ecosystem uit met vier nieuwe samenwerkingen.

ServiceNow : De enterprise workflow-automatisering en AI-aangedreven producten van ServiceNow zullen nu worden geïntegreerd met ServiceNow’s Workflow Data Fabric zero copy connector en Cloudera’s data foundation, zodat organisaties veilig toegang hebben tot realtime bedrijfsdata zonder duplicatie tussen IT, HR, finance, klantenservice en compliance.



: De enterprise workflow-automatisering en AI-aangedreven producten van ServiceNow zullen nu worden geïntegreerd met ServiceNow’s Workflow Data Fabric zero copy connector en Cloudera’s data foundation, zodat organisaties veilig toegang hebben tot realtime bedrijfsdata zonder duplicatie tussen IT, HR, finance, klantenservice en compliance. Fundamental: Fundamental biedt een voorspellingsengine voor tabular data. De meeste uitdagingen voor bedrijven, waaronder het voorspellen van klantverloop, kredietrisico’s, fraudedetectie en vraagprognoses, zijn tabulaire voorspellingsproblemen die nog niet zijn beïnvloed door deep learning. Fundamental vult deze leemte met een basismodel dat geen parameterafstemming of feature engineering vereist.

Pulse: Pulse biedt een documentverwerkingsengine die ongestructureerde inhoud (bijv. contracten, claimrapporten enz.) omzet in gestructureerde, LLM-ready data. Door Pulse te integreren in Cloudera’s AI-aangedreven lakehouse, kunnen bedrijven de datastromen van documentinvoer rechtstreeks naar ERP-, CRM- en compliance-systemen automatiseren.



Pulse biedt een documentverwerkingsengine die ongestructureerde inhoud (bijv. contracten, claimrapporten enz.) omzet in gestructureerde, LLM-ready data. Door Pulse te integreren in Cloudera’s AI-aangedreven lakehouse, kunnen bedrijven de datastromen van documentinvoer rechtstreeks naar ERP-, CRM- en compliance-systemen automatiseren. Galileo.ai: Galileo is gespecialiseerd in AI observability en helpt bedrijven bij het valideren, monitoren en onderhouden van hun AI-systemen in productie. Het platform volgt de nauwkeurigheid, afwijkingen en betrouwbaarheid van modellen in realtime, met dashboards en waarschuwingen die speciaal zijn ontworpen voor grote taalmodellen en agentgebaseerde systemen.

Met de toegevoegde mogelijkheden van Cloudera biedt Galileo een “gesloten lus voor betrouwbare AI-implementatie”, aldus de bedrijven. Data stroomt naar het Cloudera lakehouse, modellen worden getraind en uitgevoerd op basis van die data en Galileo biedt de zichtbaarheid om ervoor te zorgen dat die modellen nauwkeurig, eerlijk en betrouwbaar blijven als de omstandigheden veranderen. Of het nu gaat om het monitoren van voorspellingen die worden gegenereerd door het tabular basismodel van Fundamental of inzichten die worden geëxtraheerd uit de documentpijplijnen van Pulse, Galileo zorgt ervoor dat elke AI-gestuurde workflow die op Cloudera is gebouwd, compliant, transparant en hoogwaardig blijft. Deze combinatie stelt bedrijven niet alleen in staat om AI op grote schaal in te zetten, maar ook om dat te doen met het vertrouwen dat de resultaten in de loop van de tijd betrouwbaar blijven.

Tip: Wachten met AI-agents is geen optie

AI en agentische workflows operationaliseren

“Het Enterprise AI Ecosystem is een hoeksteen geworden van onze strategie om grote ondernemingen te helpen bij het navigeren door de complexiteit van AI-implementatie”, aldus Ricky, CPO van Cloudera. “Onze nieuwste partners brengen gespecialiseerde capaciteiten met zich mee die direct inspelen op de grootste uitdagingen waar onze klanten vandaag de dag mee te maken hebben: het op grote schaal operationaliseren van AI en agentic workflows met ServiceNow, het waarborgen van transparantie, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid met Galileo.ai en Pulse, en het ontsluiten van de volgende generatie AI op gestructureerde data met Fundamental.”

“Fundamental maakt voorspellende AI op tabular data eenvoudig en krachtig”, aldus Jeremy Fraenkel, CEO en oprichter van Fundamental. “In tegenstelling tot basismodellen die zijn getraind op tekst of afbeeldingen, is ons model speciaal ontwikkeld voor de gestructureerde gegevens waarop elke onderneming draait, van transacties tot klantgegevens. Door samen te werken met Cloudera kunnen ondernemingen dit voorspellende basismodel nu toepassen op hun meest kritieke datasets, zonder de complexiteit van aangepaste pijplijnen of afstemming.”

Bestaande leden van Cloudera’s AI-ecosysteem zijn onder meer Nvidia, AWS, Pinecone, Google Cloud, Anthropic, Snowflake en CrewAI. Cloudera legt uit dat zijn partnernetwerk is gebaseerd op zijn “fundamentele overtuiging” dat “geen enkele leverancier” alle ingewikkelde vereisten van grootschalige AI-implementatie kan oplossen… dus het bedrijf blijft vasthouden aan het bevorderen van een open ecosysteem.

Databestanden zijn een puinhoop, laten we ze opschonen

Sansbury, CEO van Cloudera, nam tijdens een besloten persconferentie afscheid met de woorden dat “de data-estates van de meeste bedrijven vandaag de dag een puinhoop zijn”… Dit is duidelijk de reden waarom zijn bedrijf zo vastbesloten is om die rommelige data-estates op orde te brengen en vloeiende kanalen te creëren zodat alle data in de juiste workflow kan stromen, via de juiste intelligentie-engine en door naar de juiste AI-service.

Dat zou wel eens de volgende stap kunnen zijn voor intelligente intelligentie…