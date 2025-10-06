SAP presenteert 15 Joule-agents voor finance, HR en supply chain

SAP voegt maar liefst 15 Joule AI-agents toe aan zijn business portfolio. Tijdens SAP Connect in Las Vegas kondigt het bedrijf nieuwe Joule-agents aan, voor elke tak van de business is er straks een agent. Van cashmanagement tot productie-planning, van HR-vragen tot accountplanning. SAP neemt Agentic AI serieus, maar houden organisaties straks nog wel het overzicht met al die agents?

Dat SAP druk bezig is met AI en Joule wisten we al. De focus lag echter eerst vooral rondom hun ERP-oplossing S4HANA, tijdens SAP Connect gaat het minimaal over ERP, maar vooral over de andere business applicaties van SAP. Denk aan SuccesFactors (HR), SAP Ariba en SAP Concur (procurement en spending), CX (CRM, Sales en Service) en de supply chain. Al die oplossingen krijgen nu hun eigen Joule-agents.

Wat zijn Joule-agents?

Voordat we in de details duiken: Joule is SAP’s AI-copilot, een chatwindow waarmee gebruikers met SAP-software kunnen communiceren in natuurlijke taal. Joule-agents zijn gespecialiseerde AI-assistenten die niet alleen antwoorden geven, maar ook daadwerkelijk acties uitvoeren. Ze analyseren data, doen aanbevelingen en voeren taken uit die voorheen handmatig door de gebruiker werden gedaan.

Het verschil met een traditionele copilot is dat een agent zelfstandig kan redeneren over complexe informatie en vervolgens acties kan ondernemen zonder dat je constant hoeft bij te sturen. Een voorbeeld: er is nu een Joule-agent die werk uit handen neemt van een financieel medewerker, niet langer hoeft de medewerker dagelijks de bankafschriften handmatig te reconciliëren, dat doet de Cash Management-agent nu automatisch. Enkel de regels die afwijken blijven over voor een mens om te beoordelen.

Elke complexe business functie krijgt een Joule AI-agent

We hebben geprobeerd om alle AI-agents die SAP deze week aankondigt inzichtelijk te maken, maar we sluiten niet uit dat we er nog 1 of 2 vergeten zijn.

Finance:

De Cash Management-agent automatiseert dagelijkse reconciliatietaken en volgens SAP zo’n 80 procent aan tijdsbesparing opleveren. De International Trade Classification-agent kan goederen classifieceren voor internationale verzending, inclusief de informatie voor de Douane. Dit is erg interessant voor bedrijven die veel exporteren en alles soepel willen laten verlopen bij de douane.

Die 80 procent tijdsbesparing klinkt geweldig, maar dat zijn SAP’s eigen cijfers. Er zijn zeker voordelen te realiseren, maar in de praktijk hangt het sterk af van hoe een organisatie werkt en hoe de data eruit ziet. Garbage in, garbage out geldt zeer zeker ook voor AI-agents.

Procurement en inkoop:

De Bid Analysis-agent kan offertes van leverancier analyseren en rekening houden met diverse factoren. Denk daarbij aan totale kosten, kosten per item, verzendkosten, maar ook betalingsvoorwaarden. Volgens SAP kijken veel bedrijven vaak enkel naar de totale kosten, er wordt niet naar de details gekeken, terwijl daar soms echt grote verschillen inzitten en voordeel behaald kan worden.

Daarnaast komt er een Receipt Analysis-agent, deze agent gaat ontbrekende informatie op bonnetjes automatisch aanvullen. Het doet dit door gebruik te maken van leveranciersdatabases en webzoekopdrachten.

Supply chain:

Ook voor de supply chain komt er een specifieke Joule-agent. De Production Planning-agent kan automatisch controleren of productieorders kunnen worden vrijgegeven. Dit op basis van de beschikbaarheid van materialen, capaciteit en planning. Alle data wordt gevalideerd alvorens een order wordt vrijgegeven. Daarnaast is er ook nog een Change Record Management-agent die helpt engineers bij het beheren van wijzigingsverzoeken en kan processen initiëren.

Tot slot is er een Supplier Onboarding-agent die ervoor moet gaan zorgen dat nieuwe leveranciers sneller en beter worden geregistreerd in het systeem. Dat proces kan bij veel bedrijven nog flink gestroomlijnd worden, weten we uit ervaring.

HR:

Met een oplossing als SuccesFactors kunnen de HR-agents niet achterblijven. De eerste is de HR Service-agent, deze hebben meer organisaties al geïntroduceerd, deze agent beantwoordt vragen van medewerkers over het HR bedrijfsbeleid. Hierdoor hoeven HR-afdelingen alle eenvoudige vragen niet meer zelf te beantwoorden.

Daarnaast komt er een Career and Talent Development-agent, die gaat managers ondersteunen om tijdig met hun ondergeschikten in gesprek te gaan over hun carrière en ontwikkeling. Ook houdt de agent de manager op de hoogte van de vorderingen die gemaakt worden.

De People Intelligence-agent gaat analyses uitvoeren op personeelsdata om daar trends in te ontdekken. Ook kan het vervolgens acties aanbevelen op het gebied van retentie en beloning.

Sales en customer service:

De Account Planning-agent maakt strategische accountplannen door klanthistorie, aankooppatronen en bedrijfscontext te analyseren. Dit moet ervoor zorgen dat salesmedewerkers altijd goed voorbereid aan een salesgesprek kunnen beginnen zonder uren aan handmatige voorbereiding.

De Digital Service-agent gaat 24/7 geautomatiseerde klantenservice aanbieden in meerdere talen en escaleert alleen naar menselijke medewerkers wanneer het echt nodig is. Het probeert zoveel mogelijk tickets en vragen zelf op te lossen.

Agent voor water- en energiebedrijven

SAP heeft ook een Utilities Customer Self-Service-agent aangekondigd voor nutsbedrijven. Die moet klanten gaan helpen met vragen over contracten, tarieven en verbruiksdata. Het is ons nog niet helemaal duidelijk of dit enkel geschikt is voor bepaalde landen, of dat deze agent wereldwijd inzetbaar is. Wel kan het een interessante casus zijn, aangezien de energiemarkt bijvoorbeeld wat minder stabiel is de laatste jaren en energiebedrijven ongetwijfeld meer vragen krijgen op de klantenservice-afdeling.

Agents die met agents praten

Al deze agents gaan niet enkel met mensen communiceren, maar ook met elkaar. SAP zet namelijk stevig in op Agentic AI. Joule fungeert als orkestratielaag, een soort verkeersregelaar die op het juiste moment de juiste agent aanroept. Maar straks kan een agent ook zelf besluiten om een andere AI-agent te raadplegen.

Dit is overigens wel afhankelijk van de context, de rol van de gebruiker en uiteindelijk ook de rol van de agent. Om die agents goed met elkaar te laten communiceren is SAP bezig om het Agent2Agent protocol (A2A) in te bouwen. Dit zorgt er niet alleen voor dat SAP’s Joule-agents met elkaar kunnen praten, maar ook met agents van derde partijen. Of juist agents van derde partijen met de Joule AI-agents. A2A is een standaard protocol dat door veel IT-partijen is omarmd om agents met elkaar te laten communiceren. Naast A2A is er ook MCP, (Model Context Protocol), ook dat ondersteunt SAP.

Agents beheren vanuit de AI Agent Hub

Binnen SAP LeanIX komt een AI Agent Hub beschikbaar. Dit wordt de centrale locatie waar organisaties hun AI-agents kunnen beheren. Het doel is daarbij dat niet enkel de AI-agents van SAP beheerd kunnen worden, maar ook van derde partijen. Dit is vergelijkbaar met wat Workday onlangs aankondigde met hun Agent System of Records of ServiceNow met zijn AI Control Tower.

Alle grote platformbedrijven willen de AI Agents controleren en orkestreren. SAP, Workday, ServiceNow, Salesforce. Het probleem is echter dat ze allemaal enkel hun eigen agents kunnen beheren, maar niet die van derde partijen, want daarvoor bestaat nog geen standaard protocol. Het zijn ideeën en concepten, maar zover is de markt nog niet.

De toekomst van enterprise software is AI agents, maar is dit de beste manier?

Aan de ene kant is het logisch dat SAP deze week minimaal 15 Joule-agents presenteert. Al die agents gaan ook ongetwijfeld werk doen dat voorheen veel tijd in beslag nam en waar medewerkers echt mee geholpen zijn. Dit is een trend die we bij heel veel SaaS-oplossingen zien, iedereen voegt allerlei AI-agents toe.

We beginnen ons echter wel af te vragen of gebruikers straks de bomen door het bos nog wel zien met al die AI-agents. Als we in dit tempo doorgaan dan heeft de gemiddelde zakelijke gebruiker straks interacties met meer dan 100 agents in een werkweek. Dat klinkt niet meer als een hulpmiddel, maar als overdaad.

Begeleiding bij inzetten AI-agents

We snappen dat al die SaaS-vendoren hun business applicaties willen voorzien van AI-agents, maar door al die losse AI-agents en mogelijk ook nog allemaal aparte namen, wordt het ook wel snel veel en verwarrend. Verder moeten bedrijven ook goed nadenken over de adoptie van dit soort AI-agents, daar moet een stukje begeleiding bij komen. Idealiter vraagt het systeem proactief: “Ik zie dat je handmatig aan het reconciliëren bent, wil je dat de Cash Management-agent overneemt?” Dan hoeven mensen zich niet in al die agents op voorhand te verdiepen. SAP zou dat prima kunnen met hun WalkMe overname.

Wachten op beschikbaarheid, praktische invulling wordt uitdaging

SAP laat met deze uitrol van Joule-agents een duidelijke strategie zien. Ze nemen agentic AI serieus en gaan het in elk businessproces integreren. Dat ze in vrijwel elke SAP business applicatie nu agents hebben geïntegreerd is indrukwekkend en voor grote SAP-klanten die volledig in het ecosysteem zitten erg handig.

Toch zijn er ook nog wat vraagtekens. De meeste agents moeten nog beschikbaar komen. De komende kwartalen komen ze langzaam één voor één beschikbaar. Organisaties zullen ook moeten gaan ontdekken hoe ze deze agents effectief kunnen inzetten zonder dat het onoverzichtelijk of complex wordt.

Ook is er nog de kwestie van governance: wie is verantwoordelijk als een agent een fout maakt? Als de Cash Management-agent een transactie verkeerd reconcilieert, of de Bid Analysis-agent een verkeerde aanbeveling doet?

Dit geldt overigens niet alleen voor SAP, maar ook voor andere SaaS-vendoren. Iedereen zit in dezelfde race, en niemand weet hoelang die nog duurt en waar de finish ligt.

SAP innoveert in rap tempo met agents, die komen er wel, nu moet de implementatie en uitvoering bij klanten gaan gebeuren. De komende 12 tot 18 maanden worden cruciaal. Dan zal blijken of SAP’s visie op agentic AI gaat werken in de praktijk, of dat we verdrinken in een zee van gespecialiseerde agents die allemaal hun eigen ding doen.