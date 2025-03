Verouderde technologie is een blok aan het been

Technologie staat steeds meer aan de basis van zakelijke groei. Een moderne technologiestack stimuleert en verhoogt namelijk innovatie en verhoogt de efficiëntie op de werkvloer. Echter, blokkeert legacy IT vaak de weg naar deze voordelen. Bedrijven worstelen met de kosten en risico’s, waardoor modernisering steeds urgenter wordt. Het uitstellen van IT-modernisatie kan grote gevolgen hebben voor zowel wendbaarheid als security. We bekijken samen met Cegeka de risico’s van de verouderde technologie en wat je uiteindelijk kunt doen.

Legacy vertraagt doorgaans IT-moderniseringsprojecten, wat vooral in sectoren waar snelheid cruciaal is tot problemen leidt. Denk aan de gezondheidszorg of financiële dienstverlening. Daar zijn tijd en precisie essentieel. De oude systemen missen de schaalbaarheid en flexibiliteit die nodig zijn om in te spelen op veranderende marktbehoeften.

Een eindeloze kostenpost

Veel organisaties blijven vasthouden aan oude technologie omdat de overstap naar moderne alternatieven als te duur wordt gezien. Het gebruiken van verouderde systemen belemmert ook de integratie van nieuwe tools en processen, waardoor organisaties kansen om sneller en flexibeler te opereren onbenut laten.

De financiële impact van legacy-technologie is aanzienlijk. Oude systemen vereisen complexe en dure onderhoudstrajecten, mede door een afnemende beschikbaarheid van specialistische kennis. Bovendien moeten bedrijven extra middelen inzetten voor hun on-premise infrastructuur om piekbelasting op te kunnen vangen, wat resulteert in onbenutte capaciteit met bijbehorende kosten en ecologische belasting. In tegenstelling hierop bieden cloudoplossingen een kostenmodel gebaseerd op daadwerkelijk gebruik.

Verder veroorzaken de lange ontwikkeltrajecten en de beperkte aanpassingsmogelijkheden van legacy-systemen extra kosten. Bedrijven lopen hierdoor niet alleen achter, maar besteden ook meer middelen aan systemen die hun groei remmen in plaats van stimuleren.

Complex beheer extra uitdagend

Een ander belangrijke bijkomstigheid die Cegeka ziet, is het complexe beheer dat met legacy systemen gepaard gaat. Oudere technologieën vereisen vaak handmatige configuratie en monitoring, omdat geautomatiseerde tools niet altijd compatibel zijn. Dit verhoogt de druk op IT-teams en zorgt ervoor dat bedrijven sterk afhankelijk zijn van de kennis over de ouder infrastructuur en technieken. Wanneer ervaren beheerders met pensioen gaan of vertrekken, ontstaat er een kenniskloof die moeilijk te dichten is. Uiteindelijk zal ook deze oude infrastructuur een keer uitsterven

Bovendien zijn legacy-systemen vaak opgebouwd uit een wirwar van verschillende technologieën en protocollen, wat de samenhang en betrouwbaarheid van IT-processen ondermijnt. Storingen oplossen wordt daardoor tijdrovend en complex, met een verhoogd risico op downtime. Dit probleem verergert wanneer legacy-omgevingen gekoppeld moeten worden met moderne cloudoplossingen, omdat de integratie vaak maatwerk vereist.

Onzichtbare lekken in security en compliance

Cegeka ziet ook dat achterhaalde IT aanzienlijke beveiligingsrisico’s met zich meebrengt. Dit vanwege de afhankelijkheid van verouderde frameworks en protocollen. Veel van de systemen ontvangen geen updates of beveiligingspatches meer. Hierdoor blijven bekende kwetsbaarheden bestaan. Het maakt ze een eenvoudig doelwit voor hackers. Hoewel een gedegen patch-beleid als best practice geldt, profiteren cybercriminelen in de praktijk nog vaak van systemen die achterlopen.

Bijkomend ontbreken bij oude systemen de moderne securitymechanismen multifactor-authenticatie (MFA) en dataversleuteling. Zonder deze maatregelen wordt de kans op datalekken alleen maar verder vergroot. Hoewel de legacy-systemen vaak op oudere on-premise infrastructuren draaien die enkel via het interne netwerk toegankelijk zijn, biedt dit in de praktijk weinig bescherming tegen een aanvaller die binnen is. Hackers kunnen zich relatief eenvoudig door het netwerk bewegen en gevoelige data bemachtigen of versleutelen.

Het groeiende aantal succesvolle cyberaanvallen maakt de noodzaak om afscheid te nemen van legacy steeds duidelijker. Wet- en regelgeving speelt hier ook een rol; oudere systemen voldoen vaak aan hedendaagse compliance-eisen uit de NIS2. Het ontbreken van duidelijke toegangsbeperkingen maakt gevoelige informatie kwetsbaar voor ongeautoriseerde toegang, met juridische en financiële consequenties als gevolg. Organisaties die blijven vertrouwen op legacy-technologie, zetten daarmee hun bedrijfsvoering onnodig op het spel.

Tijd voor verandering

Ondanks de uitdagingen van modernisering zijn de voordelen duidelijk. Moderne cloud-gebaseerde technologieën bieden meer schaalbaarheid, flexibiliteit en verbeterde beveiliging. Denk aan de mogelijkheden om processen te automatiseren met artificial intelligence, wat de efficiëntie verhoogt en de inzet van data optimaliseert. Bedrijven die tijdig moderniseren, creëren een concurrentievoordeel dat moeilijk in te halen is.

Een succesvolle moderniseringsstrategie start met een grondige inventarisatie van de huidige systemen. Bepaal welke systemen cruciaal zijn, stel realistische doelen en betrek zowel IT als business-stakeholders bij het traject. Investeringen in training en change management zijn essentieel om de overgang van nieuwe technologie soepel te laten verlopen.

Lees ook ons artikel waarin we dieper ingaan op hoe applicatiemodernisatie helpt van legacy af te komen. Daarin wordt meer duidelijk over wat je kan doen aan de risico’s die we in dit artikel bespreken.

Verouderde technologie houdt organisaties gevangen in een vicieuze cirkel van oplopende kosten, verhoogde risico’s en beperkte innovatie. Door te kiezen voor modernisering, kunnen bedrijven deze obstakels overwinnen en nieuwe kansen benutten. Met een strategische aanpak en de juiste investeringen veranderen organisaties hun technologie van een last tot een fundament voor groei.