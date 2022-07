Negen op de tien IT-professionals zijn gefrustreerd over de software van hun bedrijf. In een rondvraag van Freshworks gaf 89 procent aan dat zij bijna een dag per week kwijt zijn aan ongewenste of te ingewikkelde software.

Freshworks vroeg 900 IT-professionals naar hun ervaring met bedrijfssoftware. De professionals werken voor IT-bedrijven in Europese landen, waaronder Nederland. De gemiddelde IT’er is zeven uur per week kwijt aan ongewenste of te ingewikkelde software. Meer dan de helft zegt dat zijn of haar organisatie betaalt voor SaaS-functies die nooit worden gebruikt.

Veertig procent geeft aan dat een ‘groot deel’ van de bedrijfssoftware moeilijk is in gebruik. Iets minder dan de helft zegt dat de software aanvoelt alsof het meer dan tien jaar geleden werd ontwikkeld. Waarschijnlijk zitten de professionals er niet ver naast. Verouderde software is een industriebreed probleem.

Legacy

Nieuwe applicaties zijn een grote investering. Zoals met elke hoge uitgave klampt een organisatie aan de investering vast. Updates van bedrijfskritische applicaties worden zo lang mogelijk uitgesteld. Aanpassingen kunnen fout gaan — en fouten kosten geld. “If it ain’t broke, don’t fix it”, luidt het gezegde.

Organisaties negeren verouderde applicaties om geld te besparen, maar sommige bereiken het tegendeel. Volgens Freshworks kost nutteloze technologie in de Verenigde Staten jaarlijks 84 miljard dollar aan verspilde tijd. Dat is 10 miljoen dollar per uur. De Europese cijfers zijn onbekend, maar je kan ervan uitgaan dat verouderde software geld slurpt.

Het rapport van Freshworks wijst uit dat verouderde software een serieuze impact heeft op de werkdruk en het werkgeluk van medewerkers. De cijfers zijn zorgelijk, maar je schiet er weinig mee op. Het is het lastig om te bepalen hoeveel geld een verouderde applicatie daadwerkelijk kost. De prijs van een nieuwe applicatie of update spreekt daarentegen voor zich. Bedrijven willen zekerheid en houden de verouderde applicatie vast.

Oplossing

Het probleem heeft meerdere oplossingen. Low-code is een voorbeeld. De technologie maakt het makkelijker om applicaties te ontwikkelen en updaten. Als gevolg hebben medewerkers minder training nodig om bij te dragen. Ontwikkelingskosten gaan omlaag, waardoor het voor organisaties een stuk aantrekkelijk wordt om verouderde applicaties te vervangen.

Freshworks, de initiatiefnemer van het onderzoek, ziet de oplossing in een andere hoek. De organisatie vindt dat gebruikers van verouderde SaaS-oplossingen gewoonweg moeten overstappen. “Verouderde SaaS-bedrijven willen ervoor zorgen dat hun technologie aan de checklists van CIO’s voldoet”, beschrijft de organisatie in het rapport. “Als gevolg worden eindgebruikers opgezadeld met add-ons, waarvan het merendeel nooit wordt gebruikt.”

Naar eigen zeggen doet Freshworks het beter. De organisatie ontwikkelt meerdere SaaS-oplossingen voor klantenservice, marketing, HR en IT Service Management. “IT-teams willen software die snel en makkelijk werkt”, besluit de organisatie in het rapport.

