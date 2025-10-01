Slack wordt open platform voor AI agents, apps en conversatie data

Slack heeft bekendgemaakt dat het platform een nieuwe real-time search API en Model Context Protocol (MCP) server krijgt waar derde partijen mee kunnen integreren. Hierdoor wordt het mogelijk om kostbare conversatiedata te gebruiken voor AI. Enorm veel kennis, informatie en context zit verstopt in Slack-conversaties. Die kan nu worden gebruikt door AI.

Slack is de afgelopen jaren kritisch bekeken door veel organisaties en ontwikkelaars. Het was het voorkeursplatform voor menig ontwikkelaar, maar werd toen ingelijfd door Salesforce. Daarna lag de focus dan ook enorm op het integreren van Slack in het Salesforce-ecosysteem.

Tot op heden is dat maar deels gelukt, maar door de sterke opkomst van AI en de snelheid waarin organisaties moeten schakelen, lijkt Salesforce nu de juiste route en strategie te hebben gevonden voor Slack. Niet langer ligt de focus op het volledig integrereren met de Salesforce-oplossingen. Bij Salesforce ziet met Slack als de toegangspoort tot allerlei AI-applicaties en agents.

Real-time search API en MCP-server

De introductie van de real-time search API en de MCP-server biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om data uit Slack-conversaties in te lezen. Bijvoorbeeld een projectkanaal waarin is besproken hoe een app eruit moet komen te zien, welke functionaliteit die moet bevatten, kan zeer waardevol zijn. Zeker als medewerkers bijvoorbeeld hebben gediscussieerd hoe dit moet worden aangepakt, op welke manier het compliant is en welke niet. De kennis en ervaring die dan verstopt zit in Slack-berichten is enorm waardevol. Ook de context van informatie kan soms enorm helpen om iets in perspectief te plaatsen.

Met de real-time search API kan echt gezocht worden in de gespreksgeschiedenis binnen Slack en kan op die manier data worden gebruikt voor andere toepassingen. Met MCP, kan een AI-agent praten met de Slack-databases om daar vervolgens de informatie te verkrijgen.

Slack als open platform

Naast het bieden van geavanceerde integratiemogelijkheden om conversaties uit Slack te halen, zien we dat Slack probeert het open platform te zijn voor iedereen. Met open bedoelen we in dit geval dat iedereen applicaties kan bouwen en deze kan draaien bovenop het Slack-platform.

Volgens Slack maken ook steeds meer AI-bedrijven hier dankbaar gebruik van. Zowel Anthropic, Google, Perplexity, Dropbox, Notion, Cognition Labs, Vercel, Cursor en andere maken hier gebruik van. Zo kunnen gebruikers met Claude aan de slag binnen Slack om bijvoorbeeld gespreksamenvattingen te maken.

Slack wil graag de nieuwe UI voor AI worden, waarbij medewerkers de hele dag min of meer in Slack leven. Waarbij ze voor het indienen van een ticket of verlofaanvraag niet meer hoeven in te loggen. Of wanneer ze een managementrol vervullen eenvoudig zaken kunnen goed- en afkeuren zonder steeds te hoeven inloggen. AI kan op dat vlak enorm ontzorgen.

Gebruiksvriendelijk, laagdrempelig en verbeterde productiviteit

Het bouwen van applicaties bovenop het Slack platform is enorm makkelijk gemaakt. Je hoeft geen doorgewinterde ontwikkelaar te zijn om een app te bouwen. Zelfs vibe-coding wordt door Slack en Salesforce omarmt. Het gebruiken van apps op het Slack-platform is eenvoudig, het past allemaal binnen de bestaande processen en UI. Het zorgt daarnaast ook voor verbeterde productivteit, omdat je taken en acties kan goedkeuren of afronden zonder Slack te verlaten.

Veel organisaties hebben al apps ontwikkeld om Slack naar een hoger niveau te tillen. Anthropic heeft Claude beschikbaar gemaakt binnen Slack, waardoor medewerkers Claude kunnen gebruiken in combinatie met gesprekshistorie, web search en data connections. Ook Google Agentspace biedt een platform voor agents, deze kunnen nu via de Slack RTS API connectie direct integreren met Slack. Ook Dropbox Dash maakt dankbaar gebruik van de RTS API.

Slack weer centraal in de organisatie

Wat deze aankondiging in elk geval duidelijk maakt is dat Slack hierdoor weer meer centraal in organisaties komt te staan. Iedereen die dacht dat Slack langzaam zou verdwenen onder de vleugel van Salesforce kan gerust ademhalen. Wel moeten de meeste bedrijven nog even geduld hebben, de RTS API en de Slack MCP server zijn nu nog in een gesloten beta beschikbaar, pas begin 2026 komen deze features voor iedereen beschikbaar.