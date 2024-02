De langverwachte AI update voor Slack is vandaag beschikbaar gekomen. Slack AI moet ervoor gaan zorgen dat medewerkers eenvoudiger informatie tot zich kunnen nemen, waarmee ze slimmer en beter voorbereid hun meetings ingaan. Daarnaast besparen medewerkers veel tijd en zijn ze productiever.

Slack AI is de toevoeging waar menig Slack-gebruiker al even op zit te wachten. Zeker in grote organisaties waar gebruikers dagelijks te maken hebben met activiteiten in tientallen channels en lange conversaties. Daar is het echt een uitkomst.

Samenvattingen van conversaties

Slack AI biedt een overzichtspagina waar een korte samenvatting staat van wat er in elk kanaal is gebeurd. Op basis daarvan kan een medewerker beslissen of dat voldoende is, of dat meer informatie over een conversatie belangrijk is. Vervolgens kan men het kanaal openen en kan Slack een uitgebreide samenvatting genereren van de recente conversaties. Indien nodig kan ook handmatig een tijdsperiode worden opgegeven. Bijvoorbeeld de laatste drie of zes maanden. Handig als iemand nieuw is in de organisatie of terugkomt van een langere periode van afwezigheid.

Slack AI zorgt voor meer kennis van eigen organisatie

Het komt weleens voor dat organisaties een breed productportfolio hebben of dat het gewoon onduidelijk is welke oplossing nu het meest geschikt is voor welke toepassing. Sommige medewerkers durven dit soort vragen intern niet te stellen, omdat men verwacht dat je dit hoort te weten. Zeker als je nieuw bent kan dat nog best een drempel opwerpen. Nu niet meer, want je kan via de zoekfunctie van Slack dit soort vragen stellen. De kans is groot dat de antwoorden hierin zijn te vinden. Zeker in Slack-omgevingen met marketing-, pr- en klantkanalen.

Specifieke bedrijfsinformatie kan Slack AI gebruiken en analyseren om antwoorden te genereren. Hierdoor zijn medewerkers slimmer en beter geïnformeerd over de eigen organisatie. Of het nou gaat om welk product voor welke industrie geschikt is, of welk product nu het meest geschikt is in een vochtige omgeving, om een paar voorbeelden te noemen.

Beter voorbereid naar afspraken

Werkgevers verwachten van medewerkers dat ze goed voorbereid hun meetings in gaan. Dat is bij grote klanten met veel informatie nog weleens een uitdaging. Het gaat niet enkel om wat er recent verkocht is, maar ook de problemen van de klant zijn belangrijk. Of welke conversaties collega’s over of met deze klant hebben gevoerd. In een eenvoudig traject kan hiervoor in Salesforce Sales of Service Cloud alle informatie worden gevonden. Bij projectklanten is er vaak een apart Slack-kanaal voor die klant. Ook daar kan nu middels AI snel alle informatie worden samengevat.

Lees ook: De wereld van Salesforce draait nu om Slack

Bedrijfsdata blijft geheim

Belangrijk om nog te vermelden is dat Slack alle LLM’s intern heeft draaien. Hierdoor wordt klantdata niet gedeeld met externe organisaties. Ook gebruikt het geen klantdata om deze modellen te trainen. Tot slot behandelt Slack de klantdata als een silo, andere Slack-klanten hebben dus nooit toegang tot jouw bedrijfsdata.

Slack AI maakt Slack veel beter, maar nog niet voor iedereen

Slack AI is zonder meer goed nieuws voor organisaties die Slack gebruiken. Helaas niet voor alle organisaties, want het is weliswaar vanaf vandaag beschikbaar, maar vooralsnog enkel in het Engels. Daarnaast is het enkel te verkrijgen als betaalde uitbreiding op het Enterprise abonnement. Andere talen en abonnementen worden in de nabije toekomst nog wel toegevoegd. Hopelijk verschijnt er binnenkort ook ondersteuning voor de Nederlandse taal en een betaalbare versie voor Slack Pro-abonnementen