Deze week waren we op SAP TechEd in Las Vegas, de conferentie gericht op developers. Zij kunnen vooral veel innovatie verwachten rond het Business Technology Platform (BTP). Er is forse uitbreiding op komst, om het werk eenvoudiger te maken en bedrijfsprocessen via SAP-software beter te laten verlopen. Tijd om alles eens goed op een rij te zetten. Want wat betekenen de uitbreidingen voor ontwikkelaars en gebruikers?

Om de uitbreidingen te kunnen duiden, is het handig om te weten hoe SAP de markt vandaag de dag precies benadert. Tijdens TechEd spreekt de softwareleveranciers meermaals over huidige crises. Denk aan inflatie, personeelstekorten en verstoring van de supply chain. De grootste crisis die we in de optiek van SAP echt moeten voorkomen is klimaatverandering. In al die crises kan software van SAP ondersteuning bieden, aangezien de kernprocessen van SAP-klanten via de software verlopen. Het bedrijf claimt dat 77 procent van alle wereldwijde bedrijfstransacties in aanraking komen met een SAP-systeem.

“Het is onze verplichting de bedrijven de best mogelijk ondersteuning te bieden bij de uitdagingen waar ze voor staan en ze voor te bereiden op de uitdagingen van morgen”, aldus Product Engineering Thomas Saueressig. “We verbinden gefragmenteerde processen en data, om end-to-end zichtbaarheid te creëren in de volledige supply chain. We automatiseren processen, om personeel te ondersteunen werk voor elkaar te krijgen en altijd een stap voor te zijn. We maken crossbedrijf- en crossindustriële samenwerking mogelijk.”

Op dat vlak neemt het BTP een centrale rol in. Alle softwareoplossingen worden samengebracht op het BTP, om een geïntegreerd productportfolio te bieden. Met het onderliggende platform BTP biedt SAP mogelijkheden voor integratie, extensies, intelligentie en een modulaire aanpak.

Functionele integratie

Integratie is echt een van de speerpunten van het Business Technology Platform. Op dit vlak biedt SAP de Integration Suite, wat ook wel integration platform as a service (iPaaS) genoemd wordt. Met het platform is het veel eenvoudiger om software met elkaar te verbinden. Organisaties hebben vaak honderden applicaties in gebruik, waarbij het handig kan zijn om bepaalde applicaties aan elkaar te knopen. De Integration Suite kent de API’s van de meest gebruikte software, zowel van SAP- als niet-SAP-systemen. Daardoor wordt het relatief eenvoudig om de applicaties met elkaar data uit te laten wisselen.

SAP biedt daarnaast de API Business Hub. Dit is een centrale plek met API’s van SAP en zijn partners. Ontwikkelaars kunnen de plek gebruiken om extensies te bouwen of processen te integreren. Momenteel worden hierbij meer dan 23 bedrijfsprocessen gedekt, waarvan 11 voor de cloud. De API Business Hub biedt ook integraties voor on-premises, private en hybrid deployments. In totaal zijn er meer dan 3400 API’s beschikbaar. Daarmee is 90 procent van alle software-API’s van SAP gedekt, zodat extensies bovenop de software zijn te bouwen. Als je als gebruiker integraties of API’s mist, dan is er de mogelijkheid dat terug te koppelen aan SAP. Het bedrijf gaat dan kijken of het interessant is om met de ontwikkeling aan de slag te gaan.

Volgens SAP is het momenteel heel gemakkelijk om de middelen te vinden voor het opzetten van een integratie. Als voorbeeld noemt het bedrijf een integratie tussen S/4HANA Public Cloud en SuccessFactors. Binnen enkele seconden kan je al bij de assets zijn om een dergelijke integratie op te zetten.

De ‘sweet qualities’

Bovenstaande gaat vooral over functionele integratie van bedrijfsprocessen. Tijdens de keynote op de tweede dag wijst SAP er echter op dat het de ‘sweet qualties’ ook belangrijk vindt. Hierbij kan het gaan om het verbeteren van de gebruikerservaring. Dat wil SAP realiseren door de SCIM-standaard voor identity management te omarmen. Alle grote SAP-applicaties ondersteunen nu SCIM. In de praktijk betekent het dat de uitwisseling van gebruikersgegevens tussen de softwareoplossingen soepeler verloopt.

Andere integratiewinst moet weer komen van het One Domain Model, waarmee het vooral op eenvoud mikt. Nu is het vaak nog zo dat een integratielandschap van een bedrijf veel point-to-point verbindingen heeft. Er is mapping en middleware nodig, aangezien de applicaties niet dezelfde taal spreken. One Domain Model laat de applicaties wel dezelfde taal spreken. Het One Domain Model biedt ondersteuning voor de cloud, maar is nu ook aan het uitbreiden naar on-premises en hybride landschappen. Zo moeten meer bedrijven in staat zijn het One Domain Model te gebruiken.

SAP Build steelt de show Het grote nieuws tijdens TechEd kwam vanuit de low-code hoek. SAP komt namelijk met het Build-platform. Dit product brengt bestaande SAP-producten samen, om met een platform meer dekking te bieden. Met Build moet het eenvoudig zijn om apps te bouwen en optimaliseren, processen te automatiseren en websites te maken. Dusdanig makkelijk, dat de business user ook dergelijke development-taken op zich kan nemen. Volgens SAP een noodzakelijke ontwikkeling om het tekort aan ontwikkelaars aan te pakken. En, de business user kan, zo redeneert SAP, vanwege zijn kennis over het werk en de processen een meerwaarde zijn bij softwareontwikkeling. We schreven een los artikel over SAP Build, waarin we het platform wat verder toelichten. Lees het artikel zeker eens terug als je geïnteresseerd bent in low-code.

Innovatie voor kernapplicaties: SuccessFactors

Op het Business Technology Platform komen de softwareoplossingen van SAP samen. TechEd zette daarom ook een aantal SAP-kernapplicaties in het licht. Een daarvan is Human Capital Management (HCM)-software SuccessFactors voor HR-processen. “Human Experience Management is de fundering voor het ontwikkelen van skills voor de toekomst. Je moet weten wie iemand is om een geïndividualiseerde gebruikerservaring te bieden. Hoe beter het systeem begrijpt wie ik ben, hoe beter het mij waardevolle mogelijkheden kan aanbevelen om te groeien. Wij noemen de data die deze intelligentie creëren het Whole Self Model, een framework dat niet alleen mijn vaardigheden begrijpt, maar ook mijn ervaringen en mijn sterke punten”, legt Chief Product Officer SAP SuccessFactors Meg Bear uit.

SuccessFactors introduceerde eerder SAP SuccessFactors Work Zone. Work Zone valt nu onder SAP Build en is de tool voor het bouwen van websites. “We gebruiken de kracht van het Business Technology Platform om dynamische ervaringen te leveren voor HR service delivery. Onze klanten hebben Work Zone gebruikt om gepersonaliseerde begeleide ervaringen te bieden voor zaken als familieverlof, gezondheid en veiligheid, vaccinemanagement en leerervaringen”, aldus Bear. Hiermee vat ze goed samen aan wat voor type websites we moeten denken bij Build Work Zone.

SAP Start als toegangspunt voor cloudsoftware

Bear onthulde tijdens de keynote ook SAP Start. Deze oplossing is in te zetten voor SuccessFactors, maar ook nuttig voor alle andere cloud software van SAP. Het biedt gebruikers op basis van hun functie namelijk de relevante bedrijfsinformatie. Als bijvoorbeeld een procurement medewerker SAP Start gebruikt, dan zal SuccessFactors weinig relevante informatie voor deze medewerker kunnen bieden. In dat geval zal informatie komen uit bijvoorbeeld SAP Fieldglass en S/4HANA.

De informatie is uiteindelijk afkomstig uit de verbonden cloudoplossingen van SAP. Gebruikers kunnen binnen SAP Start zoeken en navigeren naar cloudoplossingen van SAP. Ook krijgen ze zicht op de status van taken in de softwareoplossingen. Er worden zogeheten insight cards gebruikt, waarin bedrijfsinformatie uit de oplossingen worden getoond. Denk aan de projectstatus en sales pipelines. Vanuit sommige kaarten is het mogelijk om direct actie te ondernemen, bijvoorbeeld om een purchase-verzoek goed- of af te keuren. Gebruikers kunnen direct vanuit een kaart naar de betreffende software, voor eventuele extra details en acties.

Momenteel is SAP Start beschikbaar als bèta. Het is de bedoeling dat SAP Start in de tweede helft van 2023 breder beschikbaar wordt.

Innovatie voor kernapplicaties: Intelligent Spend en Business Network

Terug naar de kernapplicaties waar SAP innovatie op richt. Op het vlak van procurement en uitgavenbeheer beschikt SAP over Ariba, Fieldglass en Concur, aangevuld met het Business Network. Volgens Chief Product Officer, Intelligent Spend and Business Network Muhammad Alam zijn de verwachtingen van klanten op dit vlak vandaag de dag dat ze een intelligente, voorspelbare en gepersonaliseerde ervaring krijgen. Handmatig werk moet hierbij tot een minimum beperkt worden. Ook ziet hij dat een ‘sustainability first mindset’ verwacht wordt. Hiervoor heeft de Spend Management-software Buying 360 geïntroduceerd.

“We worden dag in dag uit geconfronteerd met een steeds groter aantal uitdagingen en onvoorziene verstoringen. Velen beschouwen dit al als het nieuwe normaal. Op het gebied van talent is het duidelijk een strijd om het beste talent aan te trekken en te behouden om je beloften waar te maken. Om deze voortdurende verstoringen van de supply chain te beheren, hebben bedrijven behoefte aan intelligente, configureerbare en gebruiksvriendelijke procurement-applicaties. Dit om leveranciers en uitgaven te beheren en zo hun supply chain veerkrachtiger te maken. Daar komt nog bij dat moderne procurement niet meer draait om prijs en beleid”, legt Alam uit. Hij wijst op het voldoen aan de verwachtingen in de vorige alinea met Buying 360.

Met Buying 360 moet er altijd zicht zijn op de status van een order. Dit over veel bedrijven, leveranciers, logistieke dienstverleners en andere partijen heen. De procurement-oplossingen bereiken dit door alle partijen samen te brengen op het Business Network. Hierop zijn miljoenen bedrijven in zo’n 190 landen aangesloten, stelt SAP. “Het ondersteunt op intelligente wijze je spending-processen end-to-end. Van direct tot indirect procurement en van services tot tijdelijke arbeidskrachten en reizen en uitgaven. En aangezien er geen one-size-fits-all is voor je individuele unieke behoeften en processen, hebben we veel geïnvesteerd in een open architectuur. Het maakt het mogelijk de extra mogelijkheden in de applicaties te bouwen. We hebben elf end-to-end scenario’s die je out-of-the-box kunt gebruiken. We hebben meer dan 450 API’s om te verbinden met andere applicaties en je processen uit te breiden.”

Innovatie voor kernapplicaties: S/4HANA

Bovenstaande applicaties hebben heel veel bereik, maar uiteindelijk kennen de meeste mensen SAP van ERP. Bedrijven kunnen in dit geval oude ERP gebruiken in de vorm van ECC, maar ook de nieuwere ERP S/4HANA wint terrein. Met name in S/4HANA gaat innovatie zitten. Vanuit integratiestandpunt zijn er 650 API’s beschikbaar om klanten en partners extensies te laten bouwen. “En vanaf de start in de public cloud komt SAP S/4HANA met fantastische low-code en no-code in-app extensiemogelijkheden. Deze waren er al om erg gemakkelijk de UI aan te passen en de omschrijvingen aan te passen die je in de standaard applicaties tegenkomt. Je kan eenvoudig via drag-and-drop aangepaste velden toevoegen die je hebt aangemaakt. Drag-and-drop ze in de UI, om de blokken te plaatsen waar ze nodig zijn. En je kan volledige secties verwijderen als je bepaalde secties of informatie niet apprecieert”, geeft Head of Intelligent Enterprise and Cross Architecture Philipp Herzig aan.

Herzig geeft toe dat er echter wel wat zaken gemist werden. Hij noemt de mogelijkheid om eigen op maat gemaakte code direct in S/4HANA te schrijven in het bijzonder. Dit kan gunstig zijn om zeer complexe bedrijven te ondersteunen. Daarom komt SAP met nieuwe pro-code mogelijkheden, in de vorm van ABAP Cloud. Ontwikkelaars krijgen hiermee nieuwe mogelijkheden om software aan te passen aan de behoefte van een bedrijf. We schreven in een los artikel meer over deze update.

Nieuw designthema Fiori Horizon

Nu we weer wat meer in de pro-code hoek zijn beland, is het goed om Fiori Horizon aan te halen. SAP Fiori is het designsysteem van de softwareleverancier, waarmee apps zijn te maken met een focus op de user experience. SAP gaat de komende maanden zijn mobiele applicaties meer laten aansluiten bij de look en feel van SAP. Dit moet allemaal gebaseerd zijn op Fiori Horizon. Dit ontwerp is ontworpen voor een intuïtieve gebruikservaring, met toegankelijkheid en inclusiviteit als aandachtspunten.

Daarnaast zijn er nieuwe designthema’s, Morning en Evening. Het thema van de applicatie past zich hierdoor aan aan de lokale tijd van waar de gebruiker zich bevindt.

Samenwerking bevorderen via integratie met Google Workspace

Een in onze optiek laatste interessant ontwikkeling bij SAP is de samenwerking met Google. Een diepe integratie van S/4HANA met Workspace brengt de kritieke bedrijfsprocessen van SAP dichterbij de software voor alledaagse werktaken van Google. Het kan handig zijn voor een financiële afdeling die een analyse uitvoert. In dat geval kunnen spreadsheets tussen Google Sheets en S/4HANA eenvoudig samenwerken, zonder te hoeven switchen tussen apps en tabbladen.

Google Workspace wordt uiteindelijk veel gebruikt voor het delen, bewerken en opslaan van documenten. Door de integratie kunnen S/4HANA-gebruikers ook in real-time samenwerken aan documenten. “We kunnen nu de enterprise data in de applicaties voegen die iedere dag gebruikt worden”, aldus Google. “We kunnen bijvoorbeeld real-time commentaar geven op en samenwerken aan SAP-data. Direct, zonder verwarring en risico’s.”

Door de integratie krijgen SAP-gebruikers direct toegang tot Workspace-apps vanuit de S/4HANA Public Cloud. Ze hoeven niet meer bestanden uit e-mail en Drive te halen. Downloaden en vervolgens bewerken voor en uploaden naar het ERP-pakket is niet meer nodig.

SAP heeft met al deze aankondigingen groots uitgepakt tijdens de TechEd-conferentie. Ontwikkelaars kunnen met een hoop nieuwe innovaties aan de slag, waar gebruikers ook weer van zullen profiteren. De basis is flink uitgebouwd, waarmee SAP klaar is voor 2023. No-code, low-code en pro-code: voor verschillende scenario’s biedt SAP meer mogelijkheden.