SAP heeft Punit Renjen voorgedragen als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen. De voormalig CEO van Deloitte moet de opvolger worden van Hasso Plattner, de 79-jarige medeoprichter van de Duitse softwarereus wiens termijn in mei 2024 afloopt.

Plattner was in 1972 een van de oprichter van SAP. Vanaf 1997 vervulde Plattner de rol van CEO, de functie die hij aanhield tot 2003. Daarna ging de oprichter verder in de raad van commissarissen. Vanuit die positie voerde Plattner regelmatig invloed uit. Zo liet hij regelmatig zijn kennis van en visie op technologie blijken en was hij actief betrokken bij het aanstellen van huidig CEO Christian Klein.

Momenteel heeft Plattner nog miljarden aan aandelen in SAP. In de verklaring waarin zijn opvolger aangekondigd wordt, stelt hij betrokken te blijven als investeerder met een onveranderd aandeel. “Ik zal me blijven inzetten voor SAP en zijn missie om te helpen de wereld beter te laten draaien en het leven van mensen te verbeteren”, aldus Plattner.

Renjen vanaf mei

Nu is er met Renjen een potentiële opvolger gevonden. Over de voordracht van Renjen zal op 11 mei worden besloten, wanneer de jaarlijkse algemene vergadering plaatsvindt. De beoogd nieuwe topman was eerder CEO van Deloitte. Onder zijn leiding groeide omzet van Deloitte in zeven jaar van 35 miljard dollar naar 59 miljard dollar.

SAP prijst dan ook de geboekte resultaten van Renjen.”Met uitgebreide ervaring als zeer succesvolle CEO van een van ’s werelds grootste consultingbedrijven, brengt Punit waardevolle inzichten en expertise naar de raad van commissarissen”, stelt Plattner. “Zijn grondige kennis over de behoeften van onze klanten en de bredere industrie, maken hem een ideale kandidaat voor voorzitter van de raad van commissarissen vanaf 2024.”

De eventuele aanstelling van Renjen biedt SAP ook een jaar de tijd om de opvolger van Plattner klaar te stomen. Toen Plattner twee jaar geleden herkozen werd, beloofde hij ten minste een half jaar voor zijn termijn een opvolger te vinden.

