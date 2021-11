Commvault scoort met Metallic: de eenvoud van backups

De olietanker is van koers veranderd. Zo kunnen we Commvault wel omschrijven. We volgen het bedrijf al enkele jaren op de voet en we zagen wel de potentie, maar het kwam maar beperkt tot uiting. Met de introductie van Commvault Metallic vorig jaar begon de olietanker te draaien, vandaag de dag is de koers echt anders.

Commvault is old school. Het bedrijf bestaat al sinds 1988 en is groot geworden met backups. Zorgen dat je data veilig elders staat opgeslagen mocht er iets misgaan. Dat is de afgelopen twintig jaar steeds belangrijker geworden door de grote toename van cyberaanvallen. Waar Commvault nu eindelijk in geslaagd is, is om gebruik te maken van het feit dat ze old school zijn.

Commvault heeft de afgelopen 20 jaar min of meer aan hetzelfde product gewerkt. Vandaag de dag gaat dit product door het leven als Commvault Complete. Dit is een software-oplossing waar je in principe elke mogelijke backup of restore wel mee kan doen. Het is een software-oplossing waarin je elke stap van het backupproces tot in detail kan configureren. Commvault kan grote enterprise organisaties tot zijn klantenkring rekenen die complete datacenters en andere complexe infrastructuren backuppen en restoren met Commvault Complete. Commvault heeft zelfs klanten die met deze software compleet nieuwe software gebaseerde infrastructuren of standaard VM’s uitrollen voor klanten.

Daarmee hebben we eigenlijk ook meteen het nadeel van Commvault Complete genoemd. Het is geschikt voor bedrijven die elke stap willen configureren omdat ze hele specifieke eisen hebben. Ze willen aan alle knopjes kunnen draaien. Over het algemeen zijn dat hele grote enterprise organisaties en niet het mkb. De meeste bedrijven neigen steeds meer naar eenvoud, een simpele oplossing die met minimale inspanning al goed functioneert. Het moet min of meer out-of-the-box werken. Het is een spagaat waar Commvault lang in heeft gezeten en die het niet kon oplossen. Tot de introductie van Metallic.

Metallic is het beste van twee werelden

Commvault is de afgelopen jaren door verschillende concurrenten voorbij gelopen, omdat die wel in staat waren eenvoudige oplossingen te bieden. Oftewel met minimale configuratie een betrouwbare backup-oplossing leveren. Commvault heeft geprobeerd dat te pareren met Complete, maar dat product is daar simpelweg niet voor geschikt.

Met Metallic heeft Commvault nu een antwoord op die vorm van concurrentie. Metallic is een nieuw cloud gebaseerd product, dat met een paar simpele handelingen al je backups uit handen kan nemen. Metallic biedt eenvoud in het maken van backups met een modern abonnementsmodel zonder verborgen kosten. Daarnaast ondersteunt Metallic zowel infrastructuur in de cloud als on-premises, alsook diverse SaaS-applicaties zoals Microsoft 365 en Salesforce.

Metallic is dus echt een modern aanbod waar veel bedrijven vandaag de dag naar op zoek zijn. Tegelijk beschikt Metallic onder de motorkap en uit het zicht van klanten, wel over alle geavanceerde Commvault technologieën die de afgelopen 20 jaar zijn ontwikkeld. Metallic is dus weliswaar een nieuw product, maar beschikt al direct over zeer geavanceerde technologieën waar al jaren aan gewerkt is. Een algoritme om bijvoorbeeld deduplicatie toe te passen ga je niet opnieuw ontwikkelen als je dat als Commvault gewoon op de plank hebt liggen.

Commvault beschikt over enorm veel geavanceerde technologie om backups te maken en te restoren. Veel van dit soort technologieën kunnen ontwikkelaars hergebruiken. Uiteraard moet het wel hier en daar worden aangepast, maar de algoritmes blijven hetzelfde. Doordat Metallic gebruikmaakt van al het intellectueel eigendom van Commvault is het een zeer volwassen en stabiele oplossing. Daarmee is Metallic voor veel bedrijven het beste van twee werelden: geavanceerde backup-technologie en een eenvoudige applicatie.

Metallic groeit enorm, de vraag naar ondersteuning en features zal toenemen

In oktober 2020 werd Metallic in Europa geïntroduceerd en in het afgelopen jaar maakte het dan ook een enorme groei door. We spraken hierover met Bart Tournier, Sales Director Benelux, en Donny Navarrete, Metallic Cloud Sales Leader. Zij lieten weten dat het afgelopen jaar de helft van alle Metallic-klanten ook daadwerkelijk nieuw zijn voor Commvault. De andere helft van de business komt van bestaande klanten. Het optekenen van 50 procent nieuwe logo’s is wat hen betreft echt een ongekend hoog aantal. Het laat zien dat er een grote vraag is naar eenvoudige maar uitgebreide en geavanceerde backup-oplossingen.

Tournier stelt dan ook dat hij verwacht dat Commvault het komende jaar ook nog flink zal kunnen groeien met Metallic. De vraag naar Metallic neemt nog steeds toe. Ook over de doorontwikkeling van Metallic zijn beide heren positief, zo is er recent ondersteuning toegevoegd voor Microsoft Dynamics, het ERP-pakket van Microsoft. Microsoft Dynamics is bezig met een flinke opmars in het bedrijfsleven, recent maakte Microsoft bekend dat de omzet van Dynamics met 48 procent is gestegen. Navarrete laat weten dat veel klanten intekenen op het maken van backups van Microsoft 365 (Office, Outlook, OneDrive) en Salesforce. Volgens hem zijn veel bedrijven zich er nog steeds niet van bewust dat de retentietijd bij Microsoft 365 zeer beperkt is en dat je als bedrijf zelf je backups moet regelen.

Metallic is inmiddels al zo’n twee jaar beschikbaar in de Verenigde Staten, één jaar in Europa en sinds kort zijn ook Azië en de Pacific toegevoegd. Hiermee kan Commvault wereldwijd verder groeien en zal er nog meer prioriteit komen op de doorontwikkeling van het product. Hoewel Metallic al wel backups kan maken van bijvoorbeeld AWS, Azure en VMware infrastructuur, ontbreekt bijvoorbeeld nog Google Cloud, Nutanix, Oracle Cloud en IBM Cloud infrastructuur. Dat zal het op termijn wel moeten gaan ondersteunen. Veel bedrijven hebben een multicloud-strategie die verder gaan dan Azure en AWS.

Navarrete zegt hierover dat dit klopt. Hij kan ook niet zeggen of en voor wanneer bepaalde uitbreidingen op de roadmap staan. Wel kan hij zeggen dat ze vanuit Commvault een agent hebben, die eventueel kan worden ingezet op vrijwel alle infrastructuur, zodat er alsnog backups gemaakt kunnen worden. Hij geeft echter ook toe dat veel bedrijven het liever zonder agent zien. Dus Commvault moet ook nog een paar stappen zetten de komende jaren.

Voor wat betreft Kubernetes is het bedrijf al wel iets verder. Het backuppen van containers kan via Azure Kubernetes Service (AKS), Amazon Elastic Kubernetes Services (EKS), RedHat OpenShift en VMware Tanzu. Ook zouden alle door CNCF gecertificeerde Kubernetes distributies ondersteund moeten worden. Dan zou bijvoorbeeld Google Anthos ook moeten werken.

Metallic werkt ook on-premises

Navarrete benadrukt verder dat ondanks dat Metallic een cloud product is, er ook ondersteuning is voor on-premises. Als bedrijven Hyper-V of VMware gebruiken in hun eigen datacenters, kan dat gewoon worden gebackupt door Metallic. Daarnaast kunnen bedrijven ook kiezen voor verschillende opslaglocaties voor hun backups. Dat kan in de cloud zijn, Commvault heeft een eigen Metallic Cloud Storage (draait in Azure). Daarnaast biedt het ook Amazon S3 en Azure Storage. Bedrijven kunnen er echter ook voor kiezen om backups op een on-premise omgeving te laten landen, bijvoorbeeld op een Commvault Distributed Storage, NetApp E-Series, Dell EMC Isilon, Pure Storage FlashArray, HPE Primera, Nimble of 3PAR en vele andere. Dit kan vanuit compliance of kosten perspectief handiger zijn.

Metallic wordt whitelabel-oplossing voor MSP’s

Door de eenvoud en de grote vraag naar Metallic kloppen ook veel MSP’s aan bij Commvault die ook met Metallic aan de slag willen. Voor deze groep klanten komt er nu een speciale editie van Metallic beschikbaar. Hiermee kunnen ze Metallic als whitelabel oplossing aanbieden. MSP’s kunnen nu dus onder hun eigen naam backup-oplossingen verkopen met Metallic. Hierbij kunnen MSP’s ook zelf de prijzen bepalen en de omgeving in hun eigen huisstijl aanbieden.

Dit zal ongetwijfeld zorgen voor een nog grotere adoptie van Metallic in het bedrijfsleven. Tournier liet al weten dat er MSP’s zijn die puur op het maken van de backups naar de cloud al kosten besparen met Metallic. Niet alleen is Metallic eenvoudig, ook is het scherp geprijsd. Tournier laat weten dat voor MSP’s Metallic een heel goed alternatief is, als ze al kosten kunnen besparen op puur het opslaan van de data in de cloud, laat staan als je het in de lucht en beheren van een eigen backup-platform gaat doorrekenen.

Metallic Security IQ biedt inzicht in wat een gebruiker doet

Met de toevoeging van het whitelabel aanbod en uiteraard voor grote klanten heeft Commvault nu ook Metallic Security IQ gepresenteerd. Dit is een gratis toevoeging aan het bestaande aanbod waarmee bedrijven volledig inzicht krijgen in de activiteiten binnen Metallic. Alles wat gebruikers doen binnen Metallic wordt gelogd en inzichtelijk gemaakt. Zodat eventuele afwijkingen in het gedrag kunnen worden gedetecteerd. Als men ineens massaal bestanden begint te verwijderen kan Security IQ een waarschuwing sturen naar een beheerder. Ook kan deze oplossing in een vroegtijdig stadium ransomware activiteit detecteren. Uiteindelijk draait deze security tool vooral om het inzichtelijk en veilig houden van je backup-data.

Commvault vaart weer in een gunstige koers

Om de olietanker nog maar eens aan te halen: Commvault vaart nu een nieuwe koers. Een koers die beter past bij de IT vandaag de dag, waarin alles sneller en eenvoudiger moet. De uitdaging om met bestaande geavanceerde technologie een nieuw snel, eenvoudig maar krachtig product neer te zetten is bijzonder goed gelukt. Nu is het afwachten of Commvault deze koers kan vasthouden en hoe concurrenten hier weer op reageren.

Lees ook onze Commvault analyse van december 2018, die laat zien waar het bedrijf vandaan komt.