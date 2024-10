Nieuwe AI-agents in Microsoft Dynamics 365

Het Dynamics 365-platform krijgt er een hele reeks AI-agents bij. Die gaan allerlei bedrijfsprocessen verbeteren en deels automatiseren in deze ERP- en CRM-suite van Microsoft. Denk aan het samenvatten van e-mails, het verzenden van antwoorden, rapporten genereren en databases bijwerken.

Volgens Microsoft, dat de tien nieuwe agents aankondigde tijdens de AI Tour van het bedrijf in Londen, moet dit AI beter verankeren in zakelijke workflows en organisaties in staat stellen op die manier efficiënter om te gaan met tijd en middelen.

Daarnaast maakt Copilot Studio het binnenkort mogelijk voor zakelijke gebruikers om zelf AI agents te maken en beheren met bestaande LLM’s als basis. Het platform biedt een low-code ontwerpinterface waarmee gebruikers de agents naar eigen smaak en behoefte kunnen bouwen of aanpassen. De agents zijn te verbinden aan een keur aan interne databronnen zoals SharePoint, Salesforce of interne kennisbanken, zodat ze toegang hebben tot de relevante, bedrijfseigen informatie die ze nodig hebben om hun taken goed te kunnen uitvoeren.

‘Agents zijn de nieuwe apps’

“Zie agents als de nieuwe apps voor een AI-gedreven wereld”, aldus het promotiepraatje van Jared Spataro, chief marketing officer voor zakelijke AI bij Microsoft. Hij benadrukte dat elke organisatie uiteindelijk zal werken met een verzameling AI-agents, aangepast aan hun bedrijfsbehoeften.

Uit de aankondiging blijkt niet duidelijk of deze agents óók aanpasbaar zijn via Copilot Studio. Het lijkt er echter op dat dit twee losstaande zaken betreft. Hoe dan ook kunnen beheerders guardrails instellen voor agents, zodat ze bijvoorbeeld bepaalde data niet kunnen benaderen. De door Microsoft ontwikkelde agents kunnen out-of-the-box taken uitvoeren op gebieden als verkoop, financiën, logistiek, voorraadbeheer en klantenservice.

Voorbeelden van taken

Zo kan de Sales Qualification Agent binnen Dynamics 365 de salesafdeling helpen bij het prioriteren van leads en het opstellen van gepersonaliseerde berichten, terwijl de Sales Order Agent de orderintakes van klanten kan automatiseren. Het opstellen van financiële rapporten en het invoeren van grootboektransacties kan ook, waardoor de bedrijfsaccountant tijd vrijhoudt voor andere zaken. Voor projectmanagement zijn allerlei zaken als tijdstaatjes maken en beheren, onkosten bijhouden en tijdig facturen verzenden te automatiseren met de dienstdoende AI agent.

Gebruikers kunnen met de agents communiceren via natuurlijke taal, waarbij ze instructies geven zoals ze dat aan een menselijke collega zouden doen, zoals “Zoek het mailtje van 18 augustus van collega Y over de nieuwe leadgeneratie-campagne”. De agent-functionaliteit in Copilot Studio komt naar verwachting volgende maand in openbare preview, Microsoft rolt zijn eigen nieuwe agents in Dynamics 365 de komende tijd uit, eveneens in preview.

