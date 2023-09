Arm, Fujitsu, Google Cloud, Imagination Technologies, Intel, Qualcomm en Samsung nemen deel aan nieuwe Unified Acceleration Foundation. Samen moeten ze ervoor gaan zorgen dat er het makkelijker wordt om applicaties optimaal te laten presteren in heterogene omgevingen.

Een van de belangrijkere aankondigingen tijdens de Open Source Summit deze week is wat ons betreft de oprichting van de Unified Acceleration (UXL) Foundation. Dit is een stichting die wordt gehost door de Joint Development Foundation van de Linux Foundation.

Om meer te weten te komen over de nieuwe UXL Foundation gingen we tijdens Open Source Summit Europe in gesprek met Rod Burns. Hij is als VP Ecosystem werkzaam voor Codeplay Software. Daarnaast speelt hij al geruime tijd een rol op het gebied van standaarden in de open source wereld, met het oneAPI-initiatief als voornaamste voorbeeld hiervan. Hij wil ervoor zorgen dat mensen de nieuwe standaarden onder ogen krijgen en ermee gaan werken.

Software schrijven voor heterogene omgevingen

De UXL Foundation is in de basis een evolutie op oneAPI, een open source-standaard die Intel heeft omarmd. Het idee achter oneAPI is dat het ontwikkelaars in staat stelt om applicaties te ontwikkelen voor heterogene omgevingen. Hiermee bedoelen we omgevingen waarin hardware van verschillende leveranciers gebruikt wordt, maar ook verschillende architecturen.

Volgens Burns zijn er behoorlijk wat uitdagingen op dit punt voor ontwikkelaars. Het is niet eenvoudig om een applicatie te bouwen die goed werkt op een infrastructuurstack waar AMD, Intel, Nvidia, maar bijvoorbeeld ook Arm-gebaseerde hardware wordt gebruikt. Met oneAPI is dit in principe mogelijk. Burns noemt als voorbeelden enkele supercomputers in de VS (Frontier bijvoorbeeld). Deze maken gebruik van de oneAPI-standaard. In Europa kun je denken aan LUMI in Finland, maar ook de Leonardo-supercomputer in Bologna is volgens de principes van oneAPI gebouwd. Verder noemt Burns nog GROMACS als voorbeeld. Dit is een softwarepakket dat initieel door de Rijsniversiteit Groningen is ontwikkeld. Hiermee kunnen onderzoekers simulaties draaien van proteïnen, vetten en nucleïnezuren.

Uiteindelijk is de missie van oneAPI en van de UXL Foundation simpel te verwoorden, horen we van Burns: “Het ultieme doel is om ontwikkelaars niet meer aan de onderliggende infrastructuur te laten denken.” Dit moet uiteraard wel gepaard gaan met applicaties de beter presteren dan nu het geval is. Anders heeft het niet veel zin gehad.

In het algemeen richt de UXL Foundation zich op dit moment primair op HPC-omgevingen en dan met name supercomputers. Daar is de nood het hoogst, is het idee. Daar kom je de combinatie van CPU’s, GPU’s, FPGA’s/DPU’s en accelerators het vaakst tegen. Richting de toekomst ziet Burns echter ook zeker toepassingen elders. Hij heeft het in dit opzicht specifiek over Edge/AI-toepassingen.

UXL Foundation zorgt voor Open Governance

Voor zover wij het hebben begrepen, was en is oneAPI al best succesvol. Als een partij als Intel zich ermee gaat bemoeien, dan doe je in ieder geval iets goed. Waarom dan toch die volgende stap? Burns heeft het in ons gesprek in dit opzicht regelmatig over Open Governance. De projecten, bijvoorbeeld specifieke libraries die Intel op dit moment beheert, komen namelijk onder de paraplu van de Linux Foundation te hangen. Dat houdt ook in dat ze volgens de regels van die stichting worden beheerd. “Open Governance is heel erg belangrijk, we willen zoveel mogelijk in het publieke domein doen”, geeft Burns aan.

De verschuiving van projecten van afzonderlijke bedrijven naar de UXL Foundation zal er volgens Burns voor gaan zorgen dat de samenwerking tussen de deelnemende partijen toeneemt. Het is voor Qualcomm en Intel eenvoudiger om samen te werken via de UXL Foundation dan dat ze dat rechtstreeks doen, is de gedachte. Daarnaast verwacht Burns ook dat er meer contributors komen voor de projecten die onder de UXL Foundation vallen. Partijen die in eerste instantie bijvoorbeeld niet graag iets bijdroegen aan het project, omdat Intel het beheerde, zullen dat nu sneller doen, verwacht hij. Daarmee maakt de UXL Foundation de projecten in de breedte en diepte ook sterker.

Aankondiging UXL Foundation is het begin

Met de aankondiging van de UXL Foundation van vandaag is alleen nog maar het startschot gegeven. Er is verder nog niet veel bekend, behalve dan de deelnemers die je in de inleiding ziet staan. Het echte werk begint nu pas goed.

Burns geeft meteen toe dat ze een behoorlijke klus te wachten staat. Hij noemt het ‘no mean feat‘ om alle partijen en projecten samen te krijgen in de UXL Foundation. Aan de ene kant is er de technische uitdaging. Er zijn zoveel verschillen in hoe de deelnemende organisaties omgaan met tamelijk basale zaken zoals drivers, om maar een simpel voorbeeld te noemen. Alles moet naar een enkel op standaarden gebaseerd programma toe.

Daarnaast is er ook nog de uitdaging om de projecten die er nu zijn rondom oneAPI te migreren naar de UXL Foundation. Dit moet gebeuren zonder de communities hiermee lastig te vallen. Deze transitie staat op de rol voor de rest van dit jaar. De voornaamste uitdaging zal echter toch de compatibiliteit zijn. API’s moeten hetzelfde werken, ongeacht welke hardware het doel of de bron is.

Onderaan de streep is het echter geen kwestie van willen, maar van moeten. Hier komt het oude open source mantra weer bovendrijven: “Open wint het vrijwel altijd.” Linux is hier het beste voorbeeld van. “Linux transformeerde software-ontwikkeling, dat is waar wij ook op mikken met de UXL Foundation”, besluit Burns.