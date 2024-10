Miljardenbedrijf met cloud-groeipijn? HashiCorp denkt graag mee

HashiCorp wil oplossingen bieden aan bedrijven die workloads in multi- en hybride-cloudomgevingen draaien en aanlopen tegen hoge kosten, beheersproblematiek en nijpende security-risico’s. Zolang die bedrijven maar groot genoeg zijn en een langdurige relatie willen aangaan, want vooral dáár ziet HashiCorp brood in.

Volgens David McJannet, CEO van HashiCorp, verspillen bedrijven jaarlijks miljoenen door het inefficiënt inrichten en beheren van hun cloudinfrastructuren. Dat is niet per se een terechtwijzing, maar gewoon een observatie. Het blijkt namelijk een taai karwei om omgevingen zó te provisionen dat workloads efficient en veilig draaien, schaalbaar zijn en enigszins betaalbaar blijven.

En het belangrijkste: dat alles geschikt is voor multi-of hybride-cloudomgevingen. De tijd is immers voorbij dat bedrijven zonder meer hun workloads naar de cloud verplaatsten. Tegenwoordig denken bedrijven beter na over wélke workloads ze wáár willen onderbrengen. Maar of dat nu on-prem, via hyperscalers, colocaties of anderszins gebeurt, developers en eindgebruikers moeten van die keuze in hun dagelijkse werkzaamheden zo weinig mogelijk last ondervinden.

“Zelfs wij verspilden een paar jaar geleden nog cloud-resources”, verklapt McJannet op HashiConf in Boston. “En dat terwijl wij er juist prat op gaan dat we hier verstand van hebben. De waarheid is dat ik je toentertijd niet had kunnen vertellen hoeveel we jaarlijks kwijt waren aan onze eigen cloud-infrastructuur.”

Schaalbaar, consistent en veilig

Dat probleem hebben meer bedrijven, en voor hen voorziet HashiCorp graag in een oplossing. Het bedrijf onderscheidt voor de totale waardeketen van cloud-native applicatieontwikkeling vier schakels: het optuigen van de onderliggende infrastructuur, het beveiligen daarvan, het deployen en onderhouden van de applicaties zélf en de monitoring.

Dat laatste laat het bedrijf graag over aan de Datadogs en Splunks van deze wereld, het applicatiebeheer op zijn beurt aan diensten als GitHub, Azure DevOps, BitBucket en Jenkins (om maar enkele partners te noemen).

Waar HashiCorp denkt het meeste verschil te kunnen maken is de inrichting van infrastructuur en de security daarvan. Niet alleen de initiële provisioning, maar juist het continu managen van de totale lifecycle, met het oog op schaalbaarheid, consistentie en security. En dan ook nog eens over meerdere hybride -of multi-cloudomgevingen heen.

Het aanbod van HashiCorp voorziet in zowel het lifecycle management van cloudinfrastructuur als de security daarvan. Elk product valt onder één van deze twee pijlers.

“We zijn geen consultancy-partij, maar onze klanten bevragen ons continue over al deze zaken”, zegt McJannet. De uitdagingen zijn dan ook niet mals. Volgens zowel eigen onderzoek als dat van Gartner en anderen zegt 91 procent van de bedrijven cloud-resources te verspillen, wat leidt tot budgetoverschrijdingen tot wel 35 procent.

Van alle enterprise-organisaties kreeg 27 procent te maken met security-problemen in hun cloudinfrastructuur, waarvan 65 procent te wijten is aan verkeerde configuraties. Wanneer er een lek plaatsvindt, komt dat 9 van de 10 keer door gestolen of gecompromitteerde credentials.

‘Doen jullie het maar’

HashiCorp heeft helemaal ingezet op het bieden van tooling voor het zo eenvoudig mogelijk managen van cloudinfrastructuur én het beveiligen daarvan. Dat kan gratis met de community-versies, maar ook betaald (en self-managed) met de enterprise-versies. De meeste waarde denkt HashiCorp echter toe te voegen met de SaaS-versies van hun producten, ofwel het managed-service aanbod binnen HashiCorp Cloud Platform.

Zoals we eerder optekenden uit de mond van McJannet, merkt hij dat veel klanten aanvankelijk denken dat ze infrastructuur beter zelf kunnen doen. “Uiteindelijk zijn er velen die zeggen: doen jullie het maar'”, voegt de CEO daar met een lachje aan toe.

Tip: HashiCorp brengt stacks naar Terraform en belooft optimale schaalbaarheid

Met HCP neemt het bedrijf zijn klanten allerlei operationele taken uit handen, zoals servers en databases opzetten, upgrades, patches en bugfixes installeren, remote state-opslag en automatische backups (voor HCP Terraform), encryptie en key management (voor HCP Vault) en diverse andere onderhoudstaken.

Dat zorgt ervoor dat klanten zich gewoon bezig kunnen houden met hun core-business, zoals het ontwikkelen en deployen van applicaties waarmee ze daadwerkelijk hun geld verdienen in plaats van het managen van de onderliggende infrastructuur. De time-to-market zou daarmee nog eens versnellen.

Geschikt voor multi- en hybride clouds

Telkens wanneer je de afkorting ‘HCP’ voor een productnaam ziet staan, gaat het om de versie die deel uitmaakt van de complete suite aan managed services van HashiCorp. Ongeacht welk producten gebruikers kiezen, ze zijn allemaal platformonafhankelijk in te zetten. Het maakt dus niet uit of klanten hun workloads draaien op AWS, Azure, GCP, on-prem of op welke andere manier dan ook.

Niet elke functionaliteit in de HashiCorp-gereedschapskist is al overal beschikbaar, maar het is de bedoeling dat dat wél zoveel mogelijk gaat gebeuren. Vandaar dat het bedrijf aan de lopende band samenwerkingen sluit. De lijst is inmiddels schier oneindig, al verschilt per partner met welke tools ze integratie bieden.

Miljarden downloads voor de hyperscalers

Terraform, de provisioning-tool waar HashiCorp nog altijd het meest om bekend staat, is volgens cijfers van het bedrijf zelf inmiddels meer dan 3 miljard keer gedownload voor AWS. Dat verklaart wel een beetje waarom deze hyperscaler ‘platinum sponsor’ is van de jaarlijkse conferentie HashiConf, samen met Microsoft Azure (meer dan 730 miljoen downloads).

Google Cloud Platform is trouwens goed voor meer dan 950 miljoen Terraform-downloads en is samen met bijvoorbeeld Datadog, Wiz, Palo Alto Networks en Akamai een ‘gold sponsor’. Nu is dat op zich allemaal niet zo belangrijk, maar deze bedrijven sponsoren een dergelijk evenement natuurlijk ook omdat de kostenbesparingen, risicovermindering en efficiëntieslag die de HashiCorp-producten beloven, flink wat extra waarde biedt voor zowel de hyperscalers als hun klanten.

Langdurige relaties met grote bedrijven

Hoewel Terraform nog steeds als open-source community-versie gratis beschikbaar is, maakte McJannet duidelijk dat dé focus van HashiCorp komt te liggen op het aangaan van langdurige relaties met de grootste bedrijven ter wereld. Bijna 500 van de meer dan 4700 klanten staan in de Forbes Global 2000-lijst van grootste bedrijven ter wereld. Dat aantal ziet HashiCorp graag verder groeien.

Het duurt weliswaar langer voordat dergelijke partijen hun gewenste infrastructuur hebben bedacht, geïmplementeerd en in gebruik genomen. Om nog maar te zwijgen van de stringente compliance-vereisten waar veel van dit soort partijen aan gebonden zullen zijn. Toch denkt HashiCorp de meeste waarde te kunnen toevoegen juist omdát dit zulke taaie en langdurige trajecten zijn. “Onze tools zorgen ervoor dat we dergelijke klanten op de lange termijn aan de meest robuuste cloudinfrastructuur helpen”, aldus McJannet.

Tip: HashiCorp’s security-tools Vault en Boundary krijgen nieuwe features

Doorlopend beheer

Haschicorp verdeelt zijn producten en de functionaliteiten aan de hand van Day 0-, Day 1- en Day 2+ -use cases. Samen bestrijken die het gehele lifecycle management. Zo is de nieuwe functionaliteit in HCP Packer om images te voorzien van CI/CD pipeline-metadata onderdeel van de ‘Build’-fase (ofwel Day 0).

De nieuwe stacks-feature in Terraform is een Day 1-functionaliteit (Deploy-fase). De mogelijkheid om kortstondige workspaces in Terraform geautomatiseerd te kunnen ontmantelen betreft een Day 2-functionaliteit (‘Manage’). Het onderscheid is soms wat kunstmatig, maar het gaat HashiCorp er vooral om dat klanten en gebruikers ervan doordrongen raken dat het beheren van cloudinfrastructuren een doorlopend proces is en dus nooit ‘af’.

Overname door IBM: alles gaat z’n gangetje

Tijdens het redelijk informele onderonsje van CEO David McJannet met de pers verscheen op het laatst overigens het IBM-logo in beeld naast dat van HashiCorp. Het zou te ver gaan om te zeggen dat de aanwezige journalisten de adem inhielden, maar iedereen ging er toch even goed voor zitten.

De twee partijen werken namelijk as we speak de details uit van de 6,4 miljard dollar kostende overname, die ook nog onder het vergrootglas ligt van Amerikaanse mededingingsautoriteiten. Helaas koos McJannet voor de aanpak ‘geen nieuws is goed nieuws’ en meldde dat alles z’n gangetje gaat. ‘We zijn volop in gesprek over alle zaken die nu eenmaal met zo’n grote overname gepaard gaan’. Daarmee moest de pers het doen, want McJannet was er inmiddels subtiel tussenuit gepiept.