Antitrust-waakhond VS wil meer details over IBM’s overname van HashiCorp

Zowel Hashicorp als de beoogde nieuwe eigenaar IBM moeten meer informatie geven over de geplande overname. Uit documenten die HashiCorp vandaag indiende bij de Amerikaanse mededingingsautoriteit Federal Trade Commission (FTC), blijkt dat die laatste van plan is een diepgravender antitrust-onderzoek te verrichten.

IBM is van plan HashiCorp over te nemen voor 6,4 miljard dollar (5,86 miljard euro) De FTC bekijkt nu of deze overname aan de geldende regels voldoet om monopolievorming tegen te gaan. Dit is normaal bij grote overnames, maar een dergelijk grondig onderzoek kan ervoor zorgen dat het goedkeuren van de overname maanden of in het slechtste geval zelfs jaren langer duurt.

Nieuw élan door overnames

HashiCorp denkt overigens nog steeds dat het de deal tegen het einde van dit jaar heeft afgerond. Deze werd in april aangekondigd. De beoogde nieuwe eigenaar IBM heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar, aldus Bloomberg.

IBM probeert zichzelf opnieuw uit te vinden door een reeks softwaregerichte overnames te doen. De grootste daarvan was Red Hat in 2019, waar IBM 34 miljard dollar (31 miljard euro) voor over had. Door HashiCorp over te nemen, wil IBM zijn mogelijkheden op het gebied van hybride clouddiensten en softwarebeheer vergroten.

Terraform als juweel in de kroon

De voornaamste aanwinst bij de aanschaf van HashiCorp zou voor IBM de Terraform-tool zijn. Deze is door HashiCorp zelf ontwikkeld en stelt organisaties in staat cloud instances op te zetten en toegewezen hardwaremiddelen te automatiseren. Andere cloudtools in het pakket van HashiCorp richten zich op security, networking en ontwikkelomgevingen. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot cloudgebaseerde varianten van deze tools via het HashiCorp Cloud Platform (HCP).

De verenigde productreeks van HashiCorp onder deze noemer is inmiddels algemeen beschikbaar in Europa. De producten krijgen nieuwe functionaliteiten en verbeteringen, die het bedrijf presenteert onder de verzamelterm ‘The Infrastructure Cloud’.

Toen het bedrijf vorig jaar de open source-licentie voor TerraForm omzette in een Business Source-licentie, werd TerraForm overigens meteen al geforked, met OpenToFu (aanvankelijk OpenTF) als resultaat. Onder andere Oracle besloot over te stappen op de open source-variant.

