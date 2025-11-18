Boels integreert 40 applicaties met moderne iPaaS-architectuur

We spraken recent met Dave Lardinois van Boels Verhuur, zij zijn al enkele jaren bezig om hun complete IT-architectuur om te bouwen naar een nieuw modern platform, waarbij MuleSoft een grote rol speelt in het integreren van alle verschillende applicaties.

Bij Boels Verhuur hebben ze grote wijzigingen doorgevoerd om hun IT-architectuur te moderniseren. Ze komen van een verouderde CRM- en ERP-architectuur waarbij data uit verschillende applicaties moest worden geraadpleegd. Daarnaast is Boels gegroeid van ongeveer 500 miljoen euro omzet naar bijna 2 miljard. Dat vraagt om een schaalbare architectuur.

Inmiddels werkt men bij Boels met Salesforce Sales, Service en Marketing Cloud. Ook gebruikt de organisatie onder meer SAP en een ERP voor de verhuur om de verhuurprocessen, finance en logistiek in goede banen te leiden. Daarnaast bouwt het aan verschillende e-commerce concepten voor de B2B en B2C-markt. Waaronder een white-label platform en API’s voor de verschillende partners die Boels apparatuur verhuren. Al met al gebruikt Boels een breed pallet aan applicaties die allemaal samenkomen.

Om die applicaties goed met elkaar te laten samenwerken is gekozen voor een Integration Platform as a Service (iPaaS) platform, waarbij de keuze is gevallen op MuleSoft, voornamelijk vanwege de strategie en hoe er naar integraties gekeken wordt.

Integreren met de juiste filosofie

Lardinois stelt dat de manier waarop je integraties kan bouwen bij MuleSoft hem erg aanspreekt.

“Je legt een koppeling aan de onderkant, met de processen in het midden en de ervaring aan de bovenkant”, aldus Lardinois. Daarnaast maakte het feit dat de bestaande Salesforce partner, Nextview, ook kon helpen met de initiële implementatie van MuleSoft, waar het IT-team verder op is gaan doorbouwen.

Hoewel Boels veel integraties heeft gebouwd met MuleSoft, is Lardinois vrij duidelijk dat het niet is getrouwd met MuleSoft. Zo gebruikt de organisatie in bepaalde gevallen ook Azure. “Het gaat niet om de technologie, maar om het correct toepassen van integratie principes”, legt Lardinois uit. “Voor een aantal integratie toepassingen heeft Azure betere oplossingen.”

Azure is een van de andere suites waar Boels mee werkt, vooral ook voor e-commerce toepassingen. In plaats van alles te migreren naar één integratieplatform, koos Boels ervoor om de technologieën naast elkaar te laten bestaan, zolang ze maar voldoen aan dezelfde architectuurprincipes.

Een ecosysteem van 40 applicaties

Op dit moment heeft Boels ongeveer 40 applicaties met elkaar geïntegreerd via een soort spinnenweb dat via MuleSoft wordt beheerd en gemonitord. Dit omvat niet alleen de kernprocessen voor verhuur en logistiek, maar ook ondersteunende systemen voor analytics, rapportage en klantenservice.

De integratie-architectuur heeft het mogelijk gemaakt om een échte omnichannel-ervaring te creëren, waarbij klanten via verschillende kanalen; denk aan web, mobiel, telefoon of fysiek, dezelfde consistente service krijgen. “Het gaat erom dat we als één organisatie opereren, ongeacht via welk kanaal de klant binnenkomt”, legt Lardinois uit.

Data-driven besluitvorming

Een belangrijk voordeel van de nieuwe architectuur is de verbeterde toegang tot managementinformatie. Waar voorheen data verspreid stond over verschillende systemen en handmatig moest worden samengebracht, kunnen nu real-time dashboards worden gegenereerd die inzicht geven in alle aspecten van het bedrijf.

Voor het management is dit volgens Lardinois echt een game-changer. “Ze kunnen nu veel beter sturen op basis van actuele cijfers uit alle delen van de organisatie. Of het nu gaat om verhuurpercentages, klanttevredenheid of operationele efficiëntie. Alles is nu in één oogopslag zichtbaar.”

Partners kunnen shop-in-shop concept bouwen

Boels werkt ook met zo’n 43 partners die zelf een shop-in-shop ervaring kunnen creëren. Dat kan via een zogenaamde whitelabel shop, die in de vormgeving van de klant geleverd kan worden, waarmee het zelf Boels producten kan verhuren. Daarnaast kunnen partners hun eigen shopervaring bouwen bovenop de API’s van Boels die worden beheerd door Salesforce en MuleSoft.

Partners van Boels zijn onder meer de Gamma, Praxis en Hornbach, die ook gereedschappen verhuren vanuit hun vestigingen. De behangstomer of palenrammer die je bij de lokale bouwmarkt huurt, komen uiteindelijk bij Boels vandaan.

Deze API-first benadering heeft ook nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor innovatie. Hierdoor kan Boels nu veel sneller reageren op marktvragen. Als een partner een specifieke integratie nodig heeft, kan die relatief snel worden gerealiseerd omdat de hele architectuur is gebouwd op API’s.

Enterprise architectuur met co-existentie als fundament

De keuze voor MuleSoft past binnen een bredere enterprise architectuur-strategie bij Boels. Het bedrijf heeft bewust gekozen voor een toekomstbestendige aanpak, waarbij schaalbaarheid en flexibiliteit centraal staan. Het doel is om niet over een aantal jaar weer voor dezelfde uitdagingen te staan. Daarom is alles of beter gezegd moet alles gebaseerd zijn op API’s. Hierdoor zit je minder vast aan bepaalde leveranciers en kan je makkelijker schakelen tussen verschillende technologieën. Daarnaast kunnen sommige oplossingen die ongeveer hetzelfde doen, ook naast elkaar bestaan en gebruikt worden. Deze co-existentie is voor Boels belangrijk, want door alle overnames beschikken ze over verschillende IT-stacks.

Idealiter zou je misschien alles gelijk willen trekken, maar als iets al goed werkt en gebruikt maakt van de juiste architectuur, waarom zou je het dan opnieuw willen bouwen? Dat is zonde van de investering.

Deze co-existentie, maar ook de modulaire opzet zorgt ervoor dat Boels nieuwe markten relatief eenvoudig kan aansluiten, zonder dat de hele IT-infrastructuur opnieuw moet worden ingericht.

Uitdagingen vooral in overnames

Boels heeft de afgelopen jaren de nodige overnames gedaan. Zowel kleine als grote organisaties zijn overgenomen en daarbij zijn ook allerlei IT-systemen binnen het bedrijf gekomen die wel gemigreerd moeten worden naar het nieuwe IT-systeem van Boels. Dit heeft echter best wel wat voeten in aarde, omdat de medewerkers van die organisaties nu eenmaal gewend zijn te werken met hun eigen systemen. Dat roept nog weleens weerstand op en vereist aanpassingen, alvorens een migratie kan plaatsvinden.

Governance en beheer

Met de groei van het aantal integraties wordt governance steeds belangrijker. Om grip te houden op de complexiteit heeft Boels een heldere structuur ingericht met een enterprise architect, product architects en domain architects die samenwerken aan de standaardisatie. Die hebben duidelijke richtlijnen ontwikkeld voor hoe nieuwe integraties moeten worden gebouwd en beheerd. “Je wilt voorkomen dat iedereen naar eigen inzicht ontwikkelt en de samenhang en schaalbaarheid vergeten wordt”, stelt Lardinois. “Daarom hebben we standaarden ontwikkeld en zorgen we voor goede documentatie van alle koppelingen.”

Het platform biedt uitgebreide monitoring en alerting mogelijkheden, waardoor problemen snel kunnen worden geïdentificeerd en opgelost. Als er ergens een storing plaatsvindt kan dat binnen enkele minuten gedetecteerd en opgelost worden.

Toekomstplannen en innovatie

Uiteindelijk heeft de hele organisatie er baat bij als de IT-architectuur ervoor zorgt dat men beter en efficiënter kan werken. Het zorgt tegelijk voor meer inzichten bij het hoger management.

In de komende jaren staat de bouw of implementatie van een nieuw verhuurplatform op het wensenlijstje van de organisatie. Dit platform moet de volgende grote stap zijn richting de toekomst, met nog betere gebruikerservaringen en meer geavanceerde mogelijkheden voor zowel klanten als partners.

Het data fundament staat nu zegt Lardinois. “Het grote voordeel komt pas wanneer je op die fundamenten kunt gaan bouwen. Dan kunnen we echt innovatieve services ontwikkelen die onze concurrenten moeilijk kunnen kopiëren.”

