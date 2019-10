Datavirtualisatie is het nieuwe doel van Pure Storage

Pure Storage heeft zijn recente Pure Accelerate-conferentie benut om de toekomstplannen uit de doeken te doen. Nu het bedrijf tien jaar bestaat, wil het in de komende periode flink inzetten op wat het een ‘modern data experience’ noemt: data storage die Simple, Seamless en Sustainable is. Hierin speelt het virtualiseren van data storage een grote rol. Met zijn storage-diensten kan Pure Storage al een modern data experience leveren. Maar de modern data experience kan nog meer gaan betekenen voor gebruikers, zo erkent het bedrijf eerlijk. De komende jaren zullen dan ook bijdragen aan het vormgeven en verder ondersteunen van de visie.

In de tien jaar dat Pure Storage bestaat is het bedrijf uitgegroeid tot één van de belangrijkere spelers op de storage-markt. De all-flash aanpak slaat aan bij verschillende enterprise organisaties, aangezien zij geloven in onder andere de performance- en snelheidsverbeteringen ten opzichte van disk-gebaseerde infrastructuur. Pure Storage ziet zijn flash storage-hardware en -software als uniek in de markt, aangezien het uitsluitend all-flash biedt en het niet uit een ‘legacy-tijdperk’ komt.

De afgelopen jaren stonden dan ook in het teken van het optimaliseren van de all-flash arrays die Pure Storage levert, plus een aantal zaken die verwant zijn aan de deze producten. Nu Pure Storage op dit vlak een solide productlijn heeft staan, is het voor het bedrijf tijd om te kijken naar wat het de komende jaren wil bereiken. Het antwoord dat het bedrijf in huis heeft is het virtualiseren van data storage.

Andere infrastructuuronderdelen zijn goed gevirtualiseerd, dus is het tijd voor data storage

Tijdens de keynote schetste CEO Charles Giancarlo een beeld over wat virtualisatie teweeg heeft gebracht. De manier waarop IT-professionals denken over compute, storage en networking is veranderd door virtualisatie. Het is niet langer nodig om voor iedere gebruikstoepassing een server aan te kopen. In plaats daarvan wordt een server als het ware opgesplitst in meerdere delen, zodat de capaciteit verdeeld wordt. Hierdoor beschikken IT-beheerders over meer rekenkracht, geheugen en opslag.

Virtualisatie heeft inmiddels meerdere onderdelen van de infrastructuurstack bereikt, zoals networking en servers. Bedrijven kunnen door het virtualiseren van deze componenten resources inzetten voor zo’n beetje iedere applicatie of omgeving die ze wensen. Data is echter achtergebleven op dit vlak, zo is men bij Pure Storage van mening. Daar moet uiteraard verandering in komen, aangezien data één van de belangrijkste assets is van een modern bedrijf.

Doordat data storage niet voldoende gevirtualiseerd is, is het heel erg gebonden aan de IT-stack of rack waar het draait. Daardoor is data in de basis niet eenvoudig te verplaatsen naar andere omgevingen. Replicatie maakt wel het één en ander mogelijk op dit vlak, maar dat is volgens Giancarlo niet eenvoudig genoeg. Daarnaast is het de vraag of de data workload wel de gewenste performance blijft leveren wanneer het eenmaal in een specifieke omgeving draait. Is dat niet het geval, dan loop je wederom tegen het feit aan dat de data moeilijk te verplaatsen is.

Modern data experience aan de basis van nieuw tijdperk

Dat storageproces moet dus en kan dus eenvoudiger, zo is Pure Storage van mening. Het bedrijf wil dit realiseren door middel van een storagepool, waarbinnen application programming interfaces (API’s) aanspraak kunnen maken op verschillende storageniveaus en -karakteristieken. Binnen dit proces is er ruimte voor kunstmatige intelligentie (AI), met name om het beheer te regelen.

Deze benadering noemt Pure Storage ook wel een modern data experience. De modern data experience is dus de visie voor de komende jaren en bestaat uit de drie S-en Simple, Seamless en Sustainable.

Meer data moet eenvoudig te beheren zijn en blijven

Eenvoud is misschien wel één van de makkelijkst verklaarbare pijlers binnen de nieuwe visie. De hoeveelheid data neemt immers toe en bedrijven lijken zich ook steeds meer te realiseren dat ze waarde kunnen halen uit die data. Dat moet een storage-leverancier ondersteunen. Het mag niet zo zijn dat meer data het proces complexer maakt.

Het versimpelen van storage moet zodoende deels gebeuren door de architectuur van de Pure Storage-producten volledig ‘API-defined’ te maken. Met API’s kan er aanspraak gemaakt worden op de data. Door flink in te zetten op een API-defined architectuur, wordt de gegevensuitwisseling tussen storage en applicaties dus versoepeld. Applicaties moeten uiteindelijk data kunnen oproepen wanneer ze dat wensen, in plaats van vooraf bepalen welke data nodig is. Door het aantal API’s uit te breiden kan Pure Storage op termijn dan ook meer ondersteuning bieden bij het uitwisselen van gegevens binnen de infrastructuurstack.

Een andere versimpeling die Pure Storage door zal voeren binnen het productportfolio is het inzetten op automation. Dit wil men realiseren door goed te kijken naar hoe de storagesystemen, bijvoorbeeld door applicaties, gebruikt worden. De systemen worden hiervoor gemonitord met behulp van AI en analytics. Idealiter levert dit een autonome benadering op, waarbij software zelfstandig de performance voor de unieke situatie optimaliseert. Om hier algoritmes op los te laten die dit helemaal zelfstandig kunnen afhandelen, moet er echter nog training plaatsvinden. Volledige automatisering lijkt wat dat betreft voorlopig nog niet realistisch. Wel kunnen AI en analytics al wat werk verrichten, waarna een mens beoordeelt of het systeem aangepast en/of geüpgraded moet worden.

Seamless richt zich op een ‘multi-approach’ voor meerdere onderdelen

Pure Storage heeft binnen de nieuwe strategie ruimte voor één S waar men de komende jaren veel doorontwikkeling verwacht. Met seamless streeft het bedrijf namelijk naar het realiseren van een solide ‘multi-approach’ voor de cloud, tiered storage en protocols. Op bepaalde onderdelen kan Pure Storage al het multi-stickertje plakken, maar zijn verdere stappen evenwel gewenst.

Zo is ondersteuning voor multicloud-omgevingen iets waar veel IT-leveranciers momenteel aan moeten werken, aangezien bedrijven steeds meer platformen in gebruik nemen. Er worden voortdurend nieuwe diensten en producten toegevoegd aan cloud-platformen, waar IT-leveranciers op hun beurt integraties en connectoren voor moeten bouwen. Voor Pure Storage betekent multicloud momenteel dat het wat ondersteuning kan bieden, maar het staat wel aan het begin van het multicloud-tijdperk. Het bedrijf werkt heel nauw met AWS, Microsoft Azure staat hoog op de agenda voor de komende periode. Op termijn hoopt het bedrijf zijn technologie uiteraard via iedere cloud-provider te kunnen leveren, dus ook Google Cloud en IBM Cloud zijn stippen aan de horizon.

Op Accelerate deed Pure Storage dan ook wat aankondigingen die de toewijding voor cloud-platformen aantonen. Zo kan Purity, Pure Storage’s besturingssysteem voor de all-flash storage arrays, voortaan native op AWS draaien. Met Cloud Block Store for AWS wordt block storage vanuit de cloud geleverd, waarbij er dus hetzelfde besturingssysteem ingezet wordt als in on premise-omgevingen. Daarnaast is de array-databeschermingstool CloudSnap sinds enkele weken ook beschikbaar op Azure. Deze tool werd tot voor kort alleen via AWS geleverd, maar is voortaan ook via Microsoft Azure beschikbaar.

Daarnaast toonde Pure Storage op Accelerate zijn toewijding voor een multi-aanpak door een storage array, FlashArray//C, voor tier 2 workload te onthullen. Deze array is geoptimaliseerd voor secundaire data, oftewel gegevens die niet direct ingezet worden voor belangrijke bedrijfsprocessen. Voorbeelden die het bedrijf hiervan geeft zijn oude Oracle-applicaties en bepaalde SQL Server-data.

Met FlashArray//X had Pure Storage al een goed product voor tier 1 applicaties in huis, maar met FlashArray//C wordt all-flash storage dus ook beschikbaar voor tier 2 workloads. Het bedrijf claimt hiermee de eerste leverancier te zijn met een serieuze all-flash array voor secundaire opslag te bieden. Vanuit een multi-approach betekent het echter dat Pure Storage nu multitiering realiseert.

Het laatste onderdeel dat Pure Storage multi wil maken is protocol-ondersteuning. Hiervoor gaat het inzetten op uitgebreide ondersteuning voor de protocollen S3, Microsoft SMB en Network File System.

Sustainable is de volwassen pijler binnen de modern data experience

De laatste pijler van de modern data experience heeft Pure Storage al heel goed in de vingers. Met sustainable benadrukt het bedrijf één van de voordelen die all-flash arrays trachten te realiseren. Organisaties die dergelijke opslagmedia in gebruik nemen, zetten apparatuur in die langer mee gaat dan traditionele disk-gebaseerde opslag. Bij disk-gebaseerde storage moet er soms na vijf jaar nieuwe apparatuur aangeschaft worden, aangezien het veroudert. Bij all-flash storage is dat minder het geval, wat het een duurzamer alternatief maakt.

Met sustainable bedoelt Pure Storage echter ook het ‘as a Service’ kunnen consumeren van al zijn diensten en producten, oftewel op basis van een abonnementsmodel de producten en diensten afnemen. Dit deed Pure Storage tot voor kort via het zogeheten Evergreen Storage Service (ES2)-programma, dat al aardig ontwikkeld is. Het aanbod heet nu echter Pure as-a-Service, waardoor er geen verwarring meer met het Evergreen-programma van HPE kan ontstaan.

Op Sustainable-vlak heeft Pure Storage dus een goede basis staan. Onderdelen die duurzaamheid realiseren, zijn al een tijdje in ontwikkeling en beschikbaar.

Een solide basis waar op voortgebouwd kan worden

Pure Storage heeft met de ingeslagen weg, datavirtualisatie en daarmee dus een modern data experience, wat ons betreft duidelijk neer gezet wat we nog kunnen verwachten van het bedrijf. Het is groot geworden door all-flash storage naar datacenters te brengen, maar breidt zijn producten en diensten steeds verder uit. De komende jaren zal het uitbreiden van de footprint ook gewoon doorgaan, want de drie S-en kunnen nog doorgroeien.

De boodschap van Pure Storage is wat dat betreft helder: het bedrijf is volledig gespecialiseerd in storage en wil daar nog beter in worden. We zijn dan ook benieuwd hoe de modern data experience-boodschap zich verder ontwikkelt.