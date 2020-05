NetApp zet met Project Astra zijn Kubernetes-visie uiteen

NetApp heeft recent onder de naam Project Astra een nieuw initiatief gelanceerd. Het idee is om serieus werk te maken van storage en data services in combinatie met Kubernetes. NetApp ziet namelijk dat enterprise organisaties steeds meer containers gebruiken en daarbij voor Kubernetes kiezen voor het beheer, maar dat dit ook obstakels oplevert rond data management. Project Astra moet daar het antwoord op zijn, een visie waar op termijn wellicht producten uitrollen.

Kubernetes bestaat inmiddels bijna zes jaar en is in deze periode uitgegroeid tot de standaard voor containers. Het platform is niet meer weg te denken voor het ontwikkelen en deployen van cloud-native applicaties voor meerdere IT-omgevingen; of het nou gaat om het eigen on-premise datacenter, public clouds of de IoT edge. Om hier nog beter van gebruik te kunnen maken, hebben verschillende IT-leveranciers inmiddels diensten rond Kubernetes ontwikkeld. NetApp heeft met Trident en Kubernetes Services eveneens Kubernetes-projecten in handen, maar wil nu een stap verder gaan met Project Astra.

Project Astra moet infrastructuur geschikter maken voor Kubernetes

Volgens NetApp is er een infrastructuuraanpak nodig om data even ‘portable’ te maken als applicaties. Voor hybrid- en multicloudomgevingen gaat Kubernetes momenteel ver om applicatieportabiliteitsproblemen op te lossen, maar met betrekking tot datamobiliteit en -portabiliteit gebeurt er in de ogen van NetApp eigenlijk niets. Hierdoor lopen IT-teams soms tegen onrealistische verwachtingen aan. Van hen wordt verwacht dat ze over de tools beschikken voor de opslag, governance, bescherming en replicatie van data uit cloud-native applicaties.

Om hen te ondersteunen heeft NetApp drie uitgangspunten opgesteld die Project Astra moet bereiken:

Bedrijven moeten de Kubernetes-distributie en infrastructuuroplossingen kunnen gebruiken die zij willen. Dit is cruciaal om de beste cloud voor specifieke workloads te gebruiken, maar ook om bijvoorbeeld specifieke zaken on-premise te houden.

Applicatie- en data management moeten meer verenigen. NetApp wil dat er een einde komt aan het deken aan ‘stukjes compute’ en ‘stukjes storage’. In plaats daarvan is een denkwijze van het end-to-end leveren van applicaties en data en wat dat betekent voor IT-teams wenselijk.

Applicaties, Kubernetes en workloads moeten zo portable mogelijk zijn. Kubernetes is ooit ontstaan met portabiliteit als doel, die boodschap moet voortgezet worden.

Door vast te houden aan deze principes is NetApp ervan overtuigd met zijn storage- en datadiensten de volgende fase in te gaan voor Kubernetes. Hiervoor zal het bedrijf terugvallen op de data management-mogelijkheden die het momenteel biedt. De reeds bestaande oplossingen Trident en Kubernetes Services gaan hierin een grote rol spelen. Trident is een laag die als storage orchestrator voor Kubernetes dient, terwijl Kubernetes Services meer wegheeft van workload orchestration en -management. Kubernetes Services botst daarmee met een aantal bestaande diensten op de markt (zoals Red Hat OpenShift) en komt ook niet helemaal overeen met NetApp’s storage specialiteit. Daarom is besloten om Kubernetes Services in stilte over te laten gaan in Project Astra. Nu wil men zich echt focus op de genoemde punten in combinatie met een aantal belangrijke features zoals het migreren van applicaties en data tussen Kubernetes-clusters, backup, restore en data recovery.

NetApp verwijst hierbij tevens naar de portabiliteit die bepaalde diensten al bieden door bestaande samenwerkingen. Zo heeft het als storage-leverancier de status van first-party service bereikt voor AWS, Microsoft Azure en Google Cloud Platform, wat het één en ander zegt over het migreren en draaien van veeleisende workloads. Aan de andere kant heeft NetApp ook samenwerkingen met makers van Kubernetes-distributies, zoals met Red Hat en SUSE. Het is dus de bedoeling dat Project Astra de onderliggende technologie afkomstig van de cloud-partners gebruikt, om dit vervolgens te versterken door data services met applicaties te integreren.

Met die gedachte zal NetApp de komende periode Project Astra verder gaan ontwikkelen. Het bedrijf wil hiervoor ook gebruikmaken van de input van de gebruikers. Daarom zijn er bepaalde functionaliteiten beschikbaar gesteld in een previewvorm. Het zou kunnen dat de features in finale producten zitten, maar vanwege de ontwikkelfase waarin het product zich bevindt kan er nog het één en ander veranderen.

Tip: NetApp zet in op simpelere storage- en datadiensten voor multicloud