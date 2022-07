Het Streek was op zoek naar oplossingen om backups te maken van duizenden Microsoft 365-accounts en altijd data te kunnen herstellen. De scholengemeenschap kwam uit bij Synology servers UC3200 en SA3400 in combinatie met Active Backup. Wij doken er wat dieper in om te ontdekken hoe het in de praktijk bevalt.

De afgelopen jaren hebben we de activiteiten van Synology op de voet gevolgd. Het is immers één van de meest gekozen merken als het gaat om NAS-servers. Bedrijven gebruiken Synology voor het opslaan van bestanden. Backups maken voor het veiligstellen van data is een van de populaire opslagtoepassingen. Daar biedt Synology uitgebreide functionaliteiten voor. Om zicht te krijgen op hoe dat precies in de praktijk werkt, bekeken we de situaties van Het Streek.

Technologie in het onderwijs

Veel van de Synology-klanten zijn actief in de onderwijssector, zo ook Het Streek. Het is niet een naam die iedere lezer wat zal zeggen. De activiteiten van Het Streek richten zich namelijk op Ede, waar leerlingen voortgezet onderwijs volgen bij de scholengemeenschap. Meer dan 3.000 studenten en medewerkers zijn aangesloten bij de christelijke scholengemeenschap. Zij zijn verspreid over drie locaties: Het Streek Lyceum (mavo, havo, vwo en gymnasium), Het Streek College (pro, vmbo en mavo) en een hoofdkantoor. Belangrijk voor de school is om studenten de ruimte te bieden om te groeien in richtingen die bij hun capaciteiten passen. Hiervoor biedt het programma’s voor beroepsopleidingen tot technasium.

Om ondersteuning te bieden, neemt technologie binnen het lesprogramma een rol in. Studenten worden aangemoedigd tijdens de lessen zoveel mogelijk gebruik te maken van laptops en digitale werkboeken. Op die manier hoopt Het Streek leerlingen vaardigheden aan te leren voor de 21 eeuw.

IT-landschap van de school

De keuze om studenten technologische oplossingen te laten gebruiken, betekent dat de scholengemeenschap een uitgebreid IT-landschap heeft ingericht. Zo maakt het gebruik van een externe computeromgeving en Microsoft-cloudapplicaties, wat een snelle desktopervaring op ieder endpoint moet garanderen. Met virtual desktop infrastructure (VDI) wordt het laden en synchroniseren tot een minimum beperkt. De oplossing streamt apps en data rechtstreeks vanuit centraal gehoste gebruikersprofielen. Voor Het Streek is het belangrijk dat gebruikersprofielen te allen tijde beschikbaar zijn, aangezien dagelijks pc-gebruik afhankelijk is van computergebruik op afstand. De profielen moeten zo snel mogelijk worden geladen, om gebruikers de voordelen te laten ondervinden van de oplossing.

Behoeftes koppelen aan oplossing

Om de prestaties te verbeteren had de scholengemeenschap betrouwbare en snelle opslag nodig. Daarop kan het Microsoft FSLogix-profielen en andere cruciale data hosten. Op die manier zijn gebruikersprofielen in remote Windows-computeromgevingen mogelijk.

Een ander technologisch selectiecriterium was bescherming tegen downtime en dataverlies. Er was behoefte aan een oplossing om een backup te maken van data uit 3.000 Microsoft 365-accounts. Hieronder vallen e-mails, contacten, archieven en chatlogs. Kanttekening voor het backuppen van deze gegevens is dat jaarlijks nieuwe studenten arriveren. De school moet dan ook schaalbare backup-hardware hebben, zodat het aan storagevereisten blijft voldoen.

Op basis van de behoeften ging Het Streek in zee met Synology. De scholengemeenschap maakte al zo’n 15 jaar gebruik van de oplossingen van de NAS-leverancier. De keuze viel wederom op de hardware en software van Synology. Vooral betrouwbaarheid, security en efficiëntie speelden een belangrijke rol.

NAS-oplossing in IT-strategie

De SAN-oplossing UC3200 voor bedrijfskritische omgevingen is een van de Synology-oplossingen waar Het Streek op uitkwam. De storageoplossing biedt ononderbroken iSCSI- en Fibre Channel-opslagdiensten via een uniforme architectuur. Twee actieve controllers werken samen voor hoge beschikbaarheid op één server. Dat moet een minimale downtime garanderen. Data blijft beschikbaar als hardware- of softwarestoringen op één controller plaatsvinden.

Ook is een all-flash RAID 5-volume opgezet om met lage latency toegang tot FSLogix-profielgegevens te bieden. Met deze stap verhoogt de scholengemeenschap de laadsnelheden. Een apart HDD RAID 10-volume werd gecreëerd om data op te slaan, waaronder bewakingsbeelden en foto’s.

Backup-tijden verlagen en kosten besparen

De andere Synology-hardware waar Het Streek op vertrouwt, is de SAS-oplossing SA3400. Deze 12-bay server moet voldoen aan de backup-behoeften rond Microsoft 365-accounts. De eenheid is toegewijd aan het maken van de backups voor de school, met een totale omvang van 12TB. Eventueel is die omvang verder uit te breiden met extra units. In combinatie met de software Active Backup for Microsoft 365 moet het backup-beleid voor de komende jaren modern ingericht zijn. De school wist met de stap de backup-tijden terug te brengen van 8 uur naar 30 minuten.

Vooral Active Backup for Microsoft 365 neemt die rol op zich. De backup-oplossing zorgt ervoor dat bestanden van de Microsoft 365-cloudservice automatisch worden gedupliceerd naar de NAS. Als er genoeg opslagcapaciteit op de NAS aanwezig is, zijn Microsoft 365-profielen ongelimiteerd te backuppen. De school kan met de gratis add-on backup-taken inplannen op momenten dat het uitkomt. Het Streek heeft zo een oplossing voor downtime van de Microsoft-dienst. Bestanden die medewerkers, leerlingen of hackers wissen zijn te herstellen.

Volgens Het Streek heeft de nieuwe inrichting van het backup-landschap een jaarlijkse kostenbesparing van 21.000 euro opgeleverd. De besparing zit hem in het beschermen van de duizenden Microsoft 365-accounts met dagelijkse backups naar privéservers, zonder extra kosten. De manier waarop Het Streek Synology inzet toont dan ook aan dat het loont om regelmatig te kijken naar het herinrichten van je backup-beleid. Het kan leiden tot een vermindering van backup-tijden en -kosten.