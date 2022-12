In magazijnen zijn optimalisaties voor efficiënter en sneller werken vaak wel welkom. Dit kan door bestaande werkprocessen te verfijnen of gebruikte tools te vervangen, maar ook door moderne robots in te zetten als dat nog niet gedaan wordt. Autonomous Mobile Robots (AMR’s) proberen op dit vlak een standaard te zetten, door beter te zijn dan de wat bekendere Automated Guided Vehicles (AGV’s). We gingen bij Zebra Technologies op bezoek om wat meer zicht te krijgen op het handige hulpje van de magazijnmedewerker.

Niet iedereen zal meteen de match tussen Zebra Technologies en robots zien. Het bedrijf is immers bij velen bekend van scanners en mobiele computers. Het doel van alle Zebra-technologie is echter werknemers in de frontlinie ondersteunen, ook in het magazijn. Om in deze omgevingen meer te bieden dan de software en apparatuur die Zebra Technologies al had, werd in de zomer van 2021 Fetch Robotics overgenomen. Het voegde zo meerdere AMR’s toe aan het productaanbod, om magazijnen verder te automatiseren. Dit door robots taken over te laten nemen waar medewerkers eigenlijk niet op zitten te wachten. Op die manier wordt het beste uit werknemers gehaald, zo is het idee.

Van AGV’s naar AMR’s

Autonomous Mobile Robots zijn anders dan de Automated Guided Vehicles. Deze laatste categorie machines is in veel gevallen al aanwezig in magazijnen. AGV’s kunnen net als AMR’s gebruikt worden voor het verplaatsen van goederen. Wat een AGV anders doet, is dat het een geconfigureerde route volgt waar het bijvoorbeeld bedrading voor gebruikt. Dit is het ‘guided’ gedeelte van de machine. Het wordt begeleid in het uitvoeren van de taken. Daardoor kunnen ze alleen de geconfigureerde route volgen. Als er geen obstakels zijn werkt dat uiteraard prima.

AMR’s zijn echter slimmer dan AGV’s. Deze robots beschikken over een kaart van het magazijn waarin ze actief zijn. Wanneer ze instructie hebben om op een bepaald punt goederen af te leveren, dan bepalen ze zelf de beste route. Een eventueel obstakel zorgt er niet voor dat de robot compleet stil komt te staan om te wachten tot het obstakel verplaatst is. Ze navigeren om een bewegend of stilstaand object heen om alsnog bij het eindpunt te komen. Eventueel kunnen ze hiervoor een hele omweg tussen andere stellingen door afleggen. De AMR zal wel gebruikmaken van toegestane zones en no-go zones, wanneer die vooraf goed ingesteld zijn.

In principe hebben we daarmee het fundamentele verschil te pakken tussen AGV’s en AMR. Toch valt bij de robots die wij zien op hoe de medewerkers in het Zebra-magazijn omgaan met de machines. Zij vinden het allemaal vrij eenvoudig. Wanneer ze de AMR in willen zetten voor het verplaatsen van goederen, kunnen ze de instructies gemakkelijk geven. Nou zal Zebra Technologies er ongetwijfeld op hameren om zijn eigen technologie veel en juist in te zetten in het eigen magazijn, maar het toont wel aan dat AMR’s robots zijn waar een grote groep werknemers mee overweg kan.

Werkzaamheden prettiger maken

Volgens Marcel Kars, VP Robotics Automation bij Zebra Technologies, kan je met AMR’s in een magazijn uiteindelijk veel voordelen behalen. Hij haalt als voorbeeld aan dat een medewerker in een minder geautomatiseerd magazijn gerust 15 kilometer per dag loopt, soms voor een groot deel van de tijd met zware spullen. Dat kan fysiek zwaar zijn, maar ook een hoop tijd kosten. Als je dat voor een groot deel weg kan automatiseren met robots, dan ziet Zebra Technologies een gelukkigere werknemer ontstaan. De werknemer kan zich meer met primaire taken bezighouden. Of de higher-value taken, zoals Zebra Technologies ze omschrijft. Denk aan het repareren en vervangen van kapotte verpakkingen en producten. Voor dergelijke taken zijn gewoon nog mensen nodig. Op dit moment zijn voor zover wij zien nog geen volledig dekkende robots voor zulke high-value taken.

Wat Zebra Technologies dus tracht te doen met de aangekochte Fetch Robotics-machines, is werk overnemen dat robots uit kunnen voeren. Volgens Kars neemt dat ook wat fouten weg, aangezien de robots repetitief werk foutloos uitvoeren. De theorie is dat werknemers gevoelig zijn voor fouten bij repetitieve taken. Die fouten elimineren in combinatie met tijd besparen en werknemers aantrekkelijkere taken laten uitvoeren, maken in de optiek van Kars de investering een no-brainer.

Stapsgewijs de omgeving inrichten

Kars geeft aan dat magazijnen gerust stapsgewijs robots uit kunnen rollen, om iedere keer wat efficiënter te worden. Ze kunnen bijvoorbeeld met een kleine robot met een rollenband beginnen voor transporttaken. Een dergelijke robot is te gebruiken voor het laden en lossen en hulp bij spoedorders. Uiteindelijk kan dat bedrijven enthousiast maken en mogelijk een stimulans zijn om andere robots aan te schaffen. Zo beschikt Zebra Technologies ook over AMR’s waar rekken of hele zware pallets mee zijn te verplaatsen. Onderstaande afbeelding geeft een idee van de verschillende Fetch Robotics AMR’s.

Bovenstaande robots laten de uiteenlopende gebruikstoepassingen van AMR’s zien. Volgens Zebra Technologies ga je onder de streep echt meer efficiëntie zien door ze onderdeel uit te laten maken van je bestaande investeringen in ‘intelligent automation’. Hierin ziet het bedrijf een voordeel door te koppelen met de wat traditionelere Zebra-tools. Bijvoorbeeld de handscanners en tablets zorgen ervoor dat voorraden in het magazijn zichtbaar zijn, om het beheer te versimpelen. Door AMR’s aan die informatie te koppelen, en de informatie uit AMR’s aan traditionele Zebra-tools te verbinden, kan er wat extra zichtbaarheid ontstaan en automatisering gerealiseerd worden.

Na de overname van Fetch Robotics spraken we al eens met Zebra Technologies over de werking van de robots. Daarin gingen we wat verder in op het integreren en samenwerken van robots met andere onderdelen, zoals een Warehouse Management System (WMS). Mocht je daar wat meer over willen weten, verwijzen we je graag door naar het eerdere artikel.

Efficiënter door AMR’s

Het mag duidelijk zijn dat AMR’s het doel hebben om een handige hulp te zijn van de magazijnmedewerker. Met huidige marktomstandigheden als een arbeidstekort en haperende supply chain, is die extra hulp wat Zebra Technologies betreft een goede investering. Maar ook wanneer dergelijke problemen verdwijnen kunnen AMR’s een gewenste efficiëntieslag slaan. Bang zijn dat ze magazijnwerk volledig weg automatiseren hoeft niet, want voor high-value taken blijven mensen nodig. Het is een combinatie van mens en technologie waar de wereld volgens Zebra Technologies echt op zit te wachten voor extra efficiëntie.

