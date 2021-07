Zebra biedt zichtbaarheid en mobiliteit voor on demand-economie

De klantverwachtingen zijn in een rap tempo aan het veranderen. Bedrijven voelen zich steeds meer genoodzaakt in real time producten en diensten te leveren, want dat hoort bij de on demand-economie waarin we leven. Zebra Technologies (vanaf hier Zebra) ziet dit als een cruciale ontwikkeling, waarin een goede technologiestrategie onderscheidend kan zijn. We spraken erover met Zebra’s CTO Tom Bianculli.

Zebra heeft als doel werknemers in de frontlinie in de detailhandel, transport en logistiek, productie en de gezondheidszorg te ondersteunen. Het levert aan deze sectoren onder meer sensoren, scanners en mobiele computers. Als je bijvoorbeeld inzoomt op retail, dan zie je dat veel supermarkten gebruikmaken van zelfscanners van Zebra. Maar je kan ook denken aan smartphones met een duidelijk zakelijke insteek. Zo recenseerden we onlangs de Zebra EC50 en EC55, toestellen die opvallen als stevige ruggedized mobiel computing devices met een ingebouwde barcodeleesfunctie.

Directe ervaring cruciaal

De diversiteit van Zebra’s productportfolio neemt echter niet weg dat klanten specifieke bedrijfsuitdagingen hebben die ze moeten oplossen. Met zijn producten wil Zebra namelijk enterprise asset intelligence realiseren, legt Bianculli uit. Een zakelijke asset kan in dit geval een waardevol of bruikbaar artikel, product, onderdeel, persoon, dienst of kwaliteit zijn. Iedere asset is idealiter zichtbaar en verbonden. Op die manier kan het optimaal gebruikt worden. Door connectiviteit en zichtbaarheid van assets over het hele domein van een klant te bieden, is er de mogelijkheid om de collectieve data te gebruiken om inzicht te krijgen in het apparaat, de workflow en de taak. Iets wat cruciaal is voor het leveren van real-time ervaringen aan de klant, ziet Bianculli.

“Je kan niet meer een bedrijfsvoering hebben waarbij je voor dagen of weken plant, om vervolgens het plan uit te voeren zonder aanpassingen. Als je een product binnen twee uur moet leveren, is zelfs een plan van een halve dag onbruikbaar”, aldus Bianculli over de noodzaak om alles direct uit te voeren en leveren. Volgens de CTO gebeurt planning en execution vanwege de klantwensen vandaag de dag haast tegelijkertijd.

Daarom ziet Zebra informatie in real-time verzamelen als cruciaal punt, zodat bedrijven zicht krijgen op wat er gebeurt. Bianculli noemt als voorbeelden het weten waar werknemers, vracht en voorraad zich bevinden. “De real-time zichtbaarheid stelt bedrijven in staat de beste acties te nemen en orkestreren. Daar focussen wij ons heel erg op, om die medewerker in de frontlinie te helpen. Wat is de beste actie die de verkoopmedewerker in de winkel kan nemen? Wat kan een pakketbezorger het best doen op weg naar de ontvanger? Of wat is de beste handeling die een verpleegkundige uit kan voeren, als zij de informatie zoals vorige medicijndoseringen beschikbaar heeft? Dat soort data direct inzichtelijk hebben leidt tot een betere ervaring en een concurrentievoordeel.”

Consument verwacht overal hetzelfde

Volgens Bianculli zijn de verwachtingen van klanten in bijna iedere sector aan het veranderen. Bij het afhalen van maaltijden in restaurant is het bijvoorbeeld heel normaal om via de telefoon te bestellen en betalen. Als de besteller dan aankomt bij het restaurant, haalt hij de maaltijd op zonder met transactionele zaken belast te worden. Zo’n soort ervaring is in de horeca inmiddels heel gewoon en algemeen geaccepteerd.

Wat je echter ziet, is dat dit type ervaring bij een groep consumenten erg in de smaak valt. Steeds meer sectoren bieden daarom vergelijkbare concepten. Bianculli noemt dit ook wel liquid expectations, wat wil zeggen dat de verwachting van de consument overal hetzelfde is. De Zebra-CTO noemt de gezondheidszorg als voorbeeld. Daar wordt het steeds gewoner om via de telefoon een afspraak te maken en de gezondheidsprofessional direct de context van de patiënt kent. Op het moment dat de patiënt op de afspraak komt, heeft de gezondheidsprofessional de naam en achtergrondinformatie beschikbaar om een goede en persoonlijke ervaring te bieden.

Het begint bij zichtbaarheid

Tom Bianculli, CTO bij Zebra Technologies

Als we Bianculli vervolgens vragen concreet te maken hoe Zebra hier in kan helpen, dan geeft hij aan dat zichtbaarheid (visibility) de basis vormt. Hieronder schuift hij zaken als identificatie, locatie en tracking. “Dus dan heb ik het over het begrijpen waar een asset is, wat een asset is, hoe goed het presteert en wat de missie is”, legt Bianculli uit. Hiervoor biedt Zebra onder meer camera’s met machine vision om snel te scannen. Zulke camera’s komen bijvoorbeeld van pas bij het in elkaar zetten van auto’s. De camera’s die op de productielijn gericht zijn, controleren of alle onderdelen erin zitten en voldoen aan de kwaliteitsnormen terwijl de montage bezig is. Normaliter is dat een tijdrovende taak, maar met machine vision-mogelijkheden verloopt zo’n inspectieproces sneller, accurater en automatisch.

Zebra ziet computer vision, waarbij software conclusies trekt uit de beelden, dan ook als een essentieel onderdeel van visibility. “Computer vision en machine vision zijn echte enablers”, aldus Bianculli. “Stel je voor dat je de voorraad op de plank ziet. Of de vorkheftruc in een magazijn. Daarmee krijg je echt beter zicht op wat er gebeurt.”

Om dit te ondersteunen biedt Zebra speciale computer vision-software, iets waarvoor het eerder Adaptive Vision kocht. Met de software krijgen bedrijven de mogelijkheid om de computer vision-toepassing af te stemmen op hun unieke situatie. Uiteraard kunnen de computer vision-modellen van Zebra genoeg mogelijkheden bieden voor het identificeren van objecten, maar de unieke bedrijfssituatie vraagt soms toch extra aandacht rond het inregelen en deployen. Dat wil Zebra zo simpel mogelijk aanbieden aan partners en klanten, een van de reden om Adaptive Vision over te nemen.

Automatisering maakt alles compleet

Bianculli geeft aan dat met het creëren van visibility een hoop data gegenereerd wordt. Het kan hele waardevolle informatie zijn, maar er moet wel wat mee gebeuren. “Uiteindelijk is het voor onze klanten een hoop meer data waar ze wat mee moeten doen. Het genereren van data lost niet echt een probleem op. Je moet er gebruik van maken door machine learning en artificial intelligence in te zetten, voor het nemen van geautomatiseerde besluiten. Daarmee mobiliseren we mensen of automatiseren we endpoints om tot actie over te gaan”, aldus Bianculli.

Automatisering is dan ook een nagenoeg even belangrijke stap als het bieden van zichtbaarheid zelf. Op die manier kan je ervoor zorgen dat werkprocessen efficiënter en sneller uitgevoerd worden. Dat bevordert weer het zo snel mogelijk leveren van goederen en diensten.

Als laatste cruciaal element van de automatiseringsslag om de on demand-economie te ondersteunen, ziet de Zebra-CTO een rol weggelegd voor robotics. Vooral in magazijnen en transport neemt het gebruik van fysieke robots toe, stelt Bianculli. Hij noemt ze in het bijzonder cobots, of collaborative robots. Dit soort robots voeren een deel van het werk van de mens uit. Werk waar vooral een mens goed in is, blijft de verantwoordelijkheid van de mens. De mens en de robot werken dan dus samen, waarbij de robot eigenlijk het makkelijke en vaak routinematige werk uitvoert.

IT voor on demand-economie

Zebra zet identificatie, locatie en tracking (1), computer vision (2), het automatiseren van besluiten (3) en/of robotics (4) centraal in zijn oplossingen. Door voor een van deze onderdelen technologie te leveren, wil het bedrijven enterprise asset intelligence bieden. Iedere asset moet zichtbaar en verbonden zijn, om het optimaal te kunnen gebruiken. Voeg je daar intelligentie aan toe, dan kunnen producten en diensten steeds sneller geleverd worden. “En dat is van groot belang voor de verwachtingen van eindklanten in bijna alle hoeken van de huidige economie”, concludeert Bianculli.