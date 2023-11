Het Chinese Huawei wil een belangrijke rol gaan spelen in de mondiale cloudmarkt. In Soest presenteerde het bedrijf zichzelf op 5 oktober aan veel Nederlandse IT-bedrijven, distributeurs en telecomproviders. Huawei Cloud werd officieel gepresenteerd en gaat de concurrentie aan met de gevestigde orde, in de vorm van AWS, Microsoft Azure en Google Cloud.

De afgelopen jaren heeft Huawei op verschillende fronten de Nederlandse markt veroverd. Telecomnetwerken, smartphones, all-flash servers en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Tegelijk staat het bedrijf ook onder druk en heeft het te maken met de nodige politieke sancties. Hierdoor is de rol van Huawei in de Europese telecom- en smartphonemarkt redelijk uitgespeeld. Doordat Huawei in bepaalde markten geen rol meer kan of mag spelen, is het op zoek gegaan naar nieuwe innovatieve markten waar het een grote rol kan spelen. Een daarvan is de cloudmarkt, waar het de concurrentie aan wil gaan met alle grote Amerikaanse spelers.

Innovaties en engineers verschuiven

In China speelt de Huawei Cloud al een grote rol. De volgende stap is om dat in Europa ook voor elkaar te krijgen. Huawei investeert jaarlijks 22 miljard dollar in research en development, wat leidt tot nieuwe innovatieve producten. Dat is een forse investering waar menig IT-bedrijf jaloers op zal zijn.

Dat Huawei Cloud belangrijk is voor Huawei blijkt ook als ze tijdens de presentaties met cijfers komen over de ontwikkeling. Zo heeft Huawei zo’n 10.000 cloud engineers en 15.000 ontwikkelaars in dienst die aan de cloudoplossingen werken. Ook heeft het meer dan 600 technical service engineers in Europa die klanten kunnen bijstaan bij uitdagende problemen. Verder heeft het al meer dan 1000 partners wereldwijd opgetekend, die Huawei Cloud aanbieden en ondersteunen.

Aan interesse voor Huawei Cloud was ook in Nederland geen gebrek. Het event is Soest was druk bezocht, er waren veel grote Nederlandse bedrijven aanwezig. Zo zagen we verschillende telco’s, distributeurs en MSP’s voorbijkomen. Zij waren allemaal nieuwsgierig in wat Huawei te bieden heeft in de cloudmarkt en hoe zij daar hun voordeel mee kunnen doen.

Huawei Cloud opereert vanuit drie regio’s in Europa

We spraken met Tim Tao, president van Huawei Cloud Europe, die ons vertelde dat Huawei Cloud inmiddels beschikt over 30 regio’s en 84 availability zones. Huawei is vooral sterk vertegenwoordigd in China, maar ook in Azië, Zuid-Amerika en Europa heeft het geïnvesteerd in datacenters. In Europa heeft Huawei nu twee eigen regio’s in Ierland en Turkije. Daarnaast heeft het in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland regio’s opgezet samen met partners. Huawei Cloud is op dit moment enkel nog afwezig in de Verenigde Staten.

Veel aandacht voor mogelijke geopolitieke bezwaren en GDPR

De olifant in de kamer blijft natuurlijk dat Huawei met regelmaat wordt bekritiseerd door politici vanuit verschillende landen en er sancties worden opgelegd. Het was voor ons vrij duidelijk dat ondanks dat er niet over gesproken werd, Huawei probeert te voorkomen dat Huawei Cloud ook te maken krijgt met sancties.

Zo stelde het bedrijf dat Huawei Cloud volledig voldoet aan de GDPR, in Nederland beter bekend als de AVG. Om dat kracht bij te zetten hadden ze ook Laura Wiesenfeld, Hoofd Beleid en Juridische Zaken van EU Cloud CoC, uitgenodigd om dit toe te lichten in een presentatie.

Daarnaast vertelde Bruno Zhang, de CTO van Huawei Cloud: “Huawei Cloud is de eerste cloudservice-provider ter wereld die de ISO/IEC 27034- en de CSA STAR 2021-certificering heeft behaald. Ook zijn we gecertificeerd door verschillende Europese beveiligingsstandaarden van hoog niveau, zoals het Duitse C5 en TISAX. Dit is een grote stap voorwaarts voor Huawei Cloud governance en compliance.”

Huawei probeert daarmee eventuele twijfels weg te nemen bij zijn partners en klanten. Verder liet het weten dat Huawei Cloud ook getoetst kan worden in één van zijn zeven transparency centers, waaronder meer broncode getoetst kan worden. Het dichtstbijzijnde transparency center is Brussel.

Tot slot is het noemenswaardig dat Huawei Cloud zijn Europese regio’s kan aanbieden zonder connectie met andere regio’s. De Europese regio’s kunnen zelfstandig werken zonder connecties naar China.

Cloudportfolio Huawei

Huawei liet weten dat het cloudportfolio inmiddels uit meer dan 240 clouddiensten bestaat. We hebben na het event ook zelf even het portfolio bekeken van Huawei Cloud om te zien hoe competitief het is met de grote namen. Alle drie grote cloudspelers hebben een eigen unieke strategie, maar wat ze gemeen hebben is een heel breed portfolio. Op dat gebied viel Huawei Cloud ons zeker niet tegen. Het aanbod aan clouddiensten doet zeker niet onder voor deze grote spelers. Huawei heeft al enorm veel services ontwikkeld, biedt een brede keuze in compute, storage, container, AI en securityoplossingen.

We hebben Huawei nog gevraagd hoe zij zich denken te onderscheiden van de grote spelers in de markt. Huawei denkt vooral met nieuwe cloudtechnologieën het verschil te kunnen maken. Ze hebben goed kunnen kijken wat de huidige spelers in de markt doen, en daar proberen ze nog een schepje bovenop te doen. Volgens Huawei zijn er nieuwe innovaties en technologieën waarmee je veel meer performance kan bieden tegen lagere prijzen. Doordat Huawei later naar de markt komt, kan het direct deze nieuwe technologieën omarmen. Bestaande spelers moeten hierin een balans zoeken tussen huidige technologie en infrastructuur en nieuwe innovaties. Die kunnen niet direct vol inzetten op nieuwe technologie.

Huawei verwacht de eerste jaren dan ook zeer competitief te zijn qua performance en kosten. Een ander punt waarop Huawei zich wil onderscheiden is support. De meeste cloudproviders zetten in op een self-servicemodel, waar support niet bij is inbegrepen. Bij Huawei Cloud willen ze juist wel support bieden. Self-service is ook beschikbaar, maar als klanten uitdagingen hebben, bijvoorbeeld hoe ze moeten opschalen of welke technologie ze het beste kunnen gebruiken, wil Huawei Cloud ze daar graag in adviseren en begeleiden. Het bieden van ondersteuning zou een van de grootste unique selling points van Huawei Cloud moeten worden.

Bedrijven zien vooral combinatie voordelen

In gesprekken met bedrijven tijdens de Huawei Cloud Summit werd ons duidelijk dat de meeste vooral combinatievoordelen zien. Ze zien Huawei Cloud niet zozeer als de enige cloud voor organisaties, maar als een verlengstuk. Met Huawei Cloud erbij kan je oplossingen wereldwijd beter beschikbaar maken. De sterke aanwezigheid van Huawei in China en Zuid-Amerika biedt kansen. Zeker gezien de drie grote Amerikaanse spelers daar veel minder goed zijn vertegenwoordigd.

Uit onderzoek is ook gebleken dat meer dan 90 procent van de organisaties inmiddels een multi-cloudstrategie heeft en aanwezig zijn in meer dan één cloud. Iets wat in ons State of hybrid multicloud-artikel ook sterk naar voren kwam.

Ook horen we van veel klanten dat ze nieuwsgierig zijn hoever Huawei Cloud is met AI. We zien op de website van Huawei Cloud al het nodige aanbod. Ook voor het bouwen van eigen AI-modellen en het trainen van machine learning-modellen stelt Huawei een zeer interessant aanbod te hebben dat een stuk goedkoper is dan de concurrentie. Iets waar veel aanwezige bedrijven wel oren naar hebben.

Als we op basis van de gesprekken met klanten een voorspelling moeten doen, dan zien we ze Huawei Cloud combineren met één van de Amerikaanse clouds om een betere dekking te bieden voor workloads en data wereldwijd. De bedrijven lijken vooralsnog niet van plan om de Amerikaanse clouds in te ruilen voor Huawei. Ze zien wel kansen om kostbare workloads te verplaatsen en een betere dekking te bieden in China en Zuid-Amerika. Tot op heden konden ze enkel terecht bij Alibaba Cloud, met Huawei komt er concurrentie en dat kan nooit kwaad.

We spraken tijdens het event ook met Tim Tao, President van Huawei Cloud Europe en Victor Qian, CEO van Huawei Benelux over de introductie van Huawei Cloud. Dat zie je in onderstaande video: