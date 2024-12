NorthC Datacenters zet internationale visie kracht bij met uitbreidingen in Duitsland

NorthC Datacenters (hierna NorthC) heeft een duidelijke missie: het wil toonaangevende regionale en duurzame datacenteroplossingen bieden in Europa. Vandaag geeft het deze missie een krachtige boost met verschillende uitbreidingen. Wij spraken met de CEO van NorthC, Alexandra Schless, over deze uitbreidingen en wat deze zeggen over wat NorthC wil bereiken en wat klanten mogen verwachten.

Eerst het voornaamste nieuws van vandaag. Dat is dat NorthC uitbreidingen aankondigt in Duitsland. Het gaat in Frankfurt een tweede datacenter bouwen en in Berlijn een bestaand gebouw herontwikkelen tot een datacenter. In eerste instantie gaat het datacenter in Frankfurt een capaciteit/load krijgen van 1,5 MW. Dit wordt de komende jaren uitgebouwd naar maximaal 10,5 MW. Het eerste datacenter in Frankfurt zit initieel op 3 MW. In Berlijn zal dat in het begin 3MW IT load zijn, maar zullen er groeimogelijkheden zijn richting 8 MW. Met deze nieuwe datacenters erbij komt het aantal datacenters dat NorthC heeft op meer dan 20, verspreid over Nederland, Duitsland en Zwitserland.

Ook meer capaciteit voor bestaande datacenters

Naast de uitbreiding met nieuwe datacenters, voegt NorthC ook capaciteit toe aan bestaande datacenters, zowel in Nederland als in Duitsland. Voor Duitsland geldt dit voor de exemplaren in München en Neurenberg, al vermeldt NorthC op dit moment niet met hoeveel MW dit gaat gebeuren. In Nederland breidt het de IT load uit met 11 MW, verspreid over de datacenters in Almere, Rotterdam, Aalsmeer en Eindhoven.

De uitbreidingen doet NorthC vanzelfsprekend omdat er vraag naar is. Steeds meer bedrijven en overheidsdiensten krijgen steeds meer wensen en eisen. Daarbij gaat het niet alleen om pure IT-capaciteit overigens. Duurzaamheid speelt ook al lang een belangrijke rol in de strategie van NorthC. We hebben daar eerder dit jaar al eens een uitgebreid verhaal over geschreven. Ook bij deze nieuwe locaties zal dit een belangrijke rol spelen. Daarnaast is het regionale karakter van wat NorthC doet voor de nodige bedrijven en instanties een belangrijk kenmerk. Die willen en/of hoeven niet in een hyperscaler te zitten met hun workloads, maar zoveel mogelijk lokaal of regionaal doen.

Nieuwbouw en herontwikkeling boven bestaande bouw

Om nog wat meer te weten te komen over de uitbreidingen die NorthC vandaag aankondigt, gingen we kort in gesprek met Alexandra Schless, de CEO van het bedrijf.

Het valt ons op dat beide nieuwe datacenters in Duitsland geen bestaande datacenters zijn. Waarom heeft NorthC geen bestaande datacenters overgenomen? Schless: “Onze strategie is altijd geweest om zowel naar overnames van datacenters te kijken als naar greenfield/brownfield. Als er geen goede overnamekandidaten zijn, dan is het alternatief om te kijken om een greenfield/brownfield. In Duitsland was dat het geval.” NorthC wilde niet wachten, omdat ze de noodzaak zagen en zien van uitbreiding.

Soms is de ligging van een datacenter en de beschikbare capaciteit op het net er, maar zijn er toch redenen om het niet te doen. “We kijken sterk naar de toekomst en willen ook voorbereid zijn op AI”, geeft ze aan. Dat is iets waar NorthC dan zelf sterk in moet investeren, maar dat moet wel kunnen op de locatie van een bestaand datacenter, zonder dat het te gecompliceerd wordt. Het voordeel voor NorthC van het vanaf de grond af aan opbouwen is dat ze het dan meteen kunnen bouwen tegen de standaarden die ze hebben.

Belang van duurzaamheid

Toekomstbestendigheid heeft meerdere facetten. Naast de eventuele uitbreidingen voor de AI-workloads die eraan komen moet er ook vanuit duurzaamheid toekomstbestendig gedacht worden. NorthC heeft het daar veel over, dus dit speelt ook bij de keuze voor de locatie van een datacenter een belangrijke rol. Dat geeft Schless ook aan.

Duurzaamheidsdoelstellingen spelen sowieso een heel belangrijke rol, omdat vanuit gemeentes die vraag komt. “Tegenwoordig krijg je geen vergunning meer zonder dat je vertelt wat je met je restwarmte gaat doen”, geeft ze als voorbeeld. Daar moeten ze aan voldoen. Daarnaast is het bij nieuwbouw ook veel eenvoudiger om modulair te bouwen. Bij die manier van bouwen kun je duurzaamheid beter meenemen, want je neemt een datacenter bij wijze van spreken stukje bij beetje in gebruik.

Schless heeft het rond duurzaamheid ook nog over hoe NorthC AI/ML inzet. Want met alleen de basis duurzaam optimaliseren zijn we er nog niet. De inzet van AI/ML zorgt ervoor dat ze de plaatsing van racks in datazalen en de luchtstromen ook tot in de puntjes kunnen inregelen. Dit maakt de air handling units efficiënter. Dit soort dingen deden ze al in de datacenters in Nederland, maar gaan ze nu ook in Duitsland en Zwitserland doen. De winsten die je daarmee behaalt zijn per onderdeel wellicht niet enorm groot, maar “als je veel kleine stapjes doet, gaat dat significant opleveren”, aldus Schless.

Vanuit het perspectief van PUE bouwt NorthC de nieuw te bouwen datacenters volgens hun huidige ‘ontwerp-PUE’ van 1,2. Dat is op zich al goed volgens moderne maatstaven. Met de inzet van de AI-applicatie waar we het hierboven over hebben kan NorthC dit nog verder optimaliseren. Schless geeft wel aan dat PUE bij lange na niet de enige metric is die van belang is. “Het gaat nu veel meer om de totale energiehuishouding, dus ook om zaken zoals waar je de energie vandaan haalt”, geeft ze aan. Daarvoor zijn er zogeheten PPA’s, oftewel Power Purchase Agreements. Daarmee kun je garanties krijgen dat je alleen groene stroom gebruikt bijvoorbeeld.

Extra nieuws van vandaag: Region Connect ook naar Duitsland

De uitbreiding in Duitsland komt tot slot ook nog met een ander extraatje. NorthC gaat Region Connect ook in dat land uitrollen. Met Region Connect is er een interconnect tussen de datacenters binnen een regio. In Nederland was die er al en ook Zwitserland heeft deze interconnect al. NorthC gaat dit nu ook in Duitsland beschikbaar maken.

De vraag waar NorthC nu nog een antwoord op moet zien te vinden is of er na de regionale interconnect ook verbindingen tussen de regio’s komen. Daarmee zouden de drie verschillende regio’s dus aan elkaar gekoppeld worden. Schless geeft aan dat NorthC daar op dit moment naar aan het kijken is. “Is daar behoefte aan”, is de voornaamste vraag die NorthC zich stelt. Het heeft een mengeling van lokale, regionale en internationale klanten in het portfolio zitten. Voor sommige zal het niet interessant zijn, voor andere wel. We zullen nog even moeten afwachten wat het uiteindelijke antwoord van de klanten van NorthC en dus van NorthC zelf gaat zijn.

Voor nu is het duidelijk dat NorthC de ambitieuze internationale groeistrategie doorzet in Duitsland. In deze groeistrategie draait het niet zozeer om zo snel mogelijk te groeien, maar om dit op een weloverwogen manier te doen. Duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook zeker de mogelijkheden tot verdere uitbreidingen op de locaties die het bouwt. Beide componenten zullen belangrijk zijn nu AI en de workloads die er gebruik van gaan maken ook meer en meer richting de regionale datacenters komen.