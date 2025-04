NorthC breidt verder uit en neemt zes Colt-datacenters over

NorthC sluit een overeenkomst voor de overname van zes datacenters van Colt in Nederland en Duitsland.

Deze overname betekent volgens NorthC een versterking van de positie van het bedrijf in zowel de Benelux als in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland).

De transactie betreft datacenters in de metropoolregio’s Frankfurt, Berlijn, Hamburg, München, Düsseldorf en Amsterdam. Het gezamenlijk vermogen betreft ruim 25MW. Als onderdeel van deze overeenkomst sloten Colt en NorthC een partnerovereenkomst voor de lange termijn. Colt blijft klant in de datacenters die overgenomen worden door NorthC.

Met deze overname breidt NorthC de dienstverlening in de Benelux en de DACH-regio verder uit. De organisatie bereikt hiermee een landelijke dekking in Duitsland. Daarnaast wordt de datacentercapaciteit in Amsterdam vergroot.

Voor Alexandra Schless, CEO NorthC Group, betekent de overname een belangrijke volgende mijlpaal in het streven van haar organisatie om het leidende platform van regionale datacenters in Noordwest-Europa te worden. Duitsland, de grootste economie van Europa, is daarbij een belangrijke strategische markt voor NorthC. Met deze overname versterkt de organisatie haar aanwezigheid in belangrijke economische regio’s in Duitsland, wat volgens Schless zorgt voor verdere groei.

Pioniers startten NorthC

NorthC ontstond in 2020. Toen bundelden twee pioniers in de Nederlandse datacenterwereld hun krachten: The Datacenter Group en NLDC. The Datacenter Group had zijn oorsprong in de hostingsector, terwijl NLDC voortkwam uit de telecom.

In 2021 betrad NorthC de Duitse markt met de overname van IP Exchange. Een jaar later voegde de organisatie daar de Zwitserse datacenters van Netrics aan toe. Eind vorig jaar maakte de organisatie een forse stap.

NorthC bouwt nu in Frankfurt am Main een tweede datacenter en in Berlijn wordt een bestaand gebouw herontwikkeld tot een datacenter. In eerste instantie gaat het datacenter in Frankfurt een capaciteit/load krijgen van 1,5 MW. Dit wordt de komende jaren uitgebouwd naar maximaal 10,5 MW. Het eerste datacenter in Frankfurt zit initieel op 3 MW. In Berlijn zal dat in het begin 3MW IT load zijn, maar zullen er groeimogelijkheden zijn richting 8 MW.