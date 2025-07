Cisco doneert AGNTCY aan Linux Foundation: komt Internet of Agents eraan?

AI Agents duiken inmiddels overal op. Maar hoe zorgen we ervoor dat al die agents ook goed met elkaar samen kunnen werken? Dat is waar AGNTCY van Outshift, de incubator binnen Cisco, zich mee bezighoudt. Dit was al open-source, maar nu doneert Cisco de volledige stack ook daadwerkelijk aan de Linux Foundation. Onder een neutrale paraplu kan het sneller en beter doorgroeien.

Het idee achter AGNTCY vanuit Outshift (en Cisco) is dat de komst van AI Agents allerlei eisen stelt en gaat stellen aan de omliggende infrastructuur. Een enkele agent kan op zich best interessante en nuttige dingen doen. Dat is echter maar een enkele agent die een enkele specifieke taak goed uit kan voeren. De verwachting en eigenlijk ook wel de wens is echter dat die agents met elkaar samen kunnen werken en op die manier nog veel meer kunnen bereiken.

Om een dergelijke samenwerking tussen agents mogelijk te maken zijn er meerdere zaken nodig. Ze moeten met elkaar kunnen communiceren en ze moeten altijd toegang hebben tot de juiste data. Het Agent-to-Agent (A2A)-protocol maakt communicatie onderling mogelijk, terwijl het met Model Context Protocol (MCP)-servers mogelijk is om AI-modellen (en dus ook agents) toegang te geven tot de juiste data.

AGNTCY

Met alleen A2A en MCP zijn we er echter nog niet. Er moet ook een overkoepelend framework zijn waarmee alles optimaal kan verlopen. Al was het maar omdat er veel non-deterministische kanten aan de AI zit die agents gebruiken. Dat kan potentieel de nodige problemen opleveren.

AGNTCY was en is een open-source poging vanuit Cisco, meer specifiek Outshift, om met een dergelijk onderliggend framework te komen. Wij spraken Vijoy Pandey, de SVP/GM van Outshift tijdens Cisco Live hier nog over. Hij noemde AGNTCY toen een “open-source, open-spec manifestatie van het Internet of Agents”. Het moet zorgen voor antwoorden op allerlei vragen die komen kijken bij het uitrollen van een samenwerkend systeem van agents. “Hoe vind je de agents die het meest geschikt zijn voor een taak? Hoe breng je ze samen? En hoe geef je ze een identiteit?”, zijn enkele van de vragen waar een antwoord op moet komen.

Tot nu toe heeft Outshift al meerdere componenten voor het AGNTCY framework gebouwd:

Agent Discovery: dit kun je zien als een DNS voor agents, waarbij agents elkaar kunnen vinden en ook te weten kunnen komen van elkaar wat ze kunnen. Op basis daarvan kunnen ze besluiten of ze wel of niet samen in een agentic workflow passen.

Agent Identity: bij agents moet je op een wezenlijk andere manier naar identiteit kijken. Agents krijgen een task-based identiteit en mogen alleen die taken uitvoeren waarvoor ze ingezet worden.

Agent Messaging: met Secure Low-latency Interactive Messaging (SLIM) kunnen agents, mensen en tools met elkaar communiceren. Dit gebeurt volgens Cisco niet alleen aan een lage latency, maar ook over verschillende datatypen heen en quantum-safe.

Agent Observability: hiermee moet het mogelijk zijn om over complete (en complexe) workflows heen inzicht en zichtbaarheid te krijgen.

Protocol Integration: de onderdelen van AGNTCY moeten overweg kunnen met A2A en MCP.

Deze hele stack doneert Cisco nu aan de Linux Foundation. De neutrale status van die partij moet ervoor zorgen dat de community er het meeste uit gaat halen. De Linux Foundation heeft veel projecten op deze manier populair gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan Kubernetes en PyTorch, maar er zijn er nog veel meer. Ook die projecten startten ooit bij een enkele leverancier, maar zijn nu min of meer een industriestandaard geworden.

Cisco hoopt dat dit ook met AGNTCY zal gebeuren. Hopelijk verzinnen ze er nog wel een betere naam voor, want de huidige bekt niet echt lekker en typt al helemaal niet prettig. Maar dat terzijde.

Dell, Oracle, Google Cloud zien de waarde

Aan interesse voor AGNTCY is geen gebrek. Cisco, Dell Technologies, Galileo (dat al sinds maart bij dit project betrokken is) Google Cloud, Oracle en Red Hat zijn de zogeheten formative members van het project bij de Linux Foundation. Daarnaast zijn er nog meer dan 75 leden die al hebben bijgedragen aan AGNTCY en het nu uiteraard ook zullen blijven steunen en ondersteunen.

Dit traject is realistisch gezien de enige manier waarop een framework zoals AGNTCY en het Internet of Agents dat dit mogelijk moet maken een succes kan worden. Het overstijgt de expertise van om het even welke speler in de markt. Net zoals alle afzonderlijke AI Agents alleen kunnen samenwerken binnen een gedegen framework met de juiste architectuur, inzichten en governance, geldt datzelfde voor het ontwikkelen van dat framework. Dat is ook een samenspel nodig van allerlei verschillende spelers die bijdragen aan het succes van het framework. Dat kan vrijwel niet centraal en neutraal geleid worden vanuit een van de deelnemers. Dan kom je binnen de open-source wereld al snel uit bij de Linux Foundation.

Tot slot is het nog goed om op te merken dat Cisco vooralsnog niet van plan lijkt te zijn om de bijdrage aan AGNTCY terug te schroeven. Dat wil zeggen, de werkgroepen die zich binnen Outshift bezighielden met AGNTCY zullen onverminderd doorgaan met hun werkzaamheden, belooft Pandey in een blogpost.

