Cisco Sovereign Critical Infrastructure geeft klanten volledige controle over infrastructuur

Soevereiniteit is niet alleen een onderwerp waar cloudleveranciers mee te maken krijgen. Ook leveranciers die een heel portfolio aan on-premproducten bieden, krijgen er vragen over. Dat was ook het geval voor Cisco, horen we van CEO Chuck Robbins. En Cisco heeft naar eigen zeggen geluisterd. Het resultaat: Cisco Sovereign Critical Infrastructure. Een hele mond vol, maar ook een heel portfolio aan producten voor klanten met specifieke wensen op het gebied van soevereiniteit.

Het Cisco Sovereign Critical Infrastructure-portfolio bestaat niet per se uit nieuwe producten. Dat is wellicht niet helemaal wat je verwacht had op basis van de inleiding. De aankondiging van vandaag is vooral de aankondiging van een nieuw type licentie voor onderdelen van het bestaande (en toekomstige) portfolio.

Een nieuwe licentie klinkt wellicht niet zo interessant, maar is het wat ons betreft wel. Want Cisco koppelt hiermee de licenties aan volledig air-gapped producten. Dat wil zeggen, de licentie doet zijn werk zonder dat producten online zijn of hun status rapporteren. De producten zelf die in dit portfolio zitten verschillen niet wezenlijk van dezelfde producten in het ‘gewone’ gedeelte van het aanbod van Cisco.

Cisco belooft tijdens de lancering dat producten uit het hele gamma van het bedrijf onderdeel uitmaken van Cisco Sovereign Critical Infrastructure. Specifiek noemt Cisco dat er routers, switches, access points en collaboration-producten in het aanbod zullen zitten. Dit noemt Cisco de eigen core product lines. Compute hoort daar dus niet bij. Dat maakt geen onderdeel uit van het Sovereign Critical Infrastructure-aanbod. Het gaat dus echt om de basis van de infrastructuur.

Europa is belangrijk voor Cisco Voor Cisco is deze lancering erg belangrijk. We werden erover bijgepraat door CEO Chuck Robbins, CPO en President Jeetu Patel en President EMEA Gordon Thomson. We volgen Cisco al heel wat jaren en weten inmiddels dat een dergelijke afvaardiging vrij zeldzaam is. Robbins benadrukt dan ook het belang van Europa voor Cisco en de investeringen die het al gedaan heeft hier, onder andere in het trainen van vele miljoenen mensen. Patel doet er nog een schepje bovenop door te zeggen dat geen bedrijf op grote schaal succesvol kan zijn zonder dat het succesvol is in Europa. Er zit uiteraard de nodige Amerikaanse overdrijving in de uitspraken die we horen tijdens de sessie. Het is echter te gemakkelijk om het dan ook maar allemaal theater te noemen. Er ligt namelijk wel degelijk een grote kans voor Cisco op het vlak van soevereiniteit in Europa. Het is ontegenzeggelijk zo dat er steeds meer vragen komen over externe toegang tot infrastructuur. En Cisco zit met de lange staat van dienst die het heeft in Europa heel diep verankerd in dit continent. Dan is het op zich erg logisch dat juist Cisco met iets zoals Cisco Sovereign Critical Infrastructure komt. Het is daarnaast ook druk bezig om te voldoen aan de nieuwe European Union Cybersecurity Certification (EUCC).

Cisco Sovereign Critical Infrastructure

Zoals al aangegeven, doet Cisco de aankondiging van vandaag omdat het van klanten heeft begrepen dat er vraag naar is. Het gaat dan vooral om overheden en wat meer gereguleerde sectoren zoals banken en de gezondheidszorg.

Alle producten in het Sovereign Critical Infrastructure zijn bedoeld voor on-prem-omgevingen en volledig in beheer en onder controle van de klant. Ze zijn daarnaast volledig air-gapped. Er is geen enkele verbinding meer met Cisco. Het kan producten dus niet op afstand onbruikbaar maken of uitschakelen.

Thomson belooft verder ook meerdere keren dat de Sovereign Critical Infrastructure-producten dezelfde functionaliteit hebben als dezelfde producten uit het standaard portfolio. Hij voegt daar telkens wel “at deployment” aan toe. Dat wil zeggen, als de klant ze ergens installeert, hebben ze dezelfde functionaliteit.

De kans dat een product dat ergens geïsoleerd draait al dan niet tijdelijk achter gaat lopen op eenzelfde product dat via de cloud drie keer per maand een update krijgt, is natuurlijk vrij groot. Op zich hoeft dat overigens geen probleem te zijn, zolang het apparaat doet wat het moet doen in de omgeving waarin hij draait. Het wordt wel wat vervelender als er bijvoorbeeld noodpatches geïnstalleerd moeten worden. Dat kan echter altijd centraal binnen een organisaties uitgerold worden via het eigen netwerk, geeft Thomson desgevraagd aan. Dan moet iemand binnen de organisatie die patch uiteraard wel eerst ergens vandaan halen, maar op zich is dat prima werkbaar.

Dit is het begin

Als het aan Cisco ligt, is de aankondiging van vandaag slechts het begin van Cisco Sovereign Critical Infrastructure. De intentie is om het verder uit te rollen naar meer producten in het aanbod. Dat zou op zich ook best mogelijk moeten zijn. Het is immers vooral de nieuwe licentie die het mogelijk maakt om dit aan te bieden. Dan zou het niet te ingewikkeld moeten zijn om deze licentie beschikbaar te maken voor meer producten.

Let wel, er zullen ongetwijfeld producten en platformen zijn die hier niet voor in aanmerking komen. Meraki is zo’n platform. Dat bestaat vanwege de verbinding met de cloud. Haal je die verbinding weg, heb je dure paperweights. Cisco heeft echter een alternatief. Catalyst wordt weliswaar steeds meer samengevoegd met Meraki, maar dat is nog wel altijd volledig on-prem te beheren. Het is met het oog op de aankondiging van vandaag dus eigenlijk wel handig geweest dat Cisco erg laat was met deze integratie. Dat geeft het nu een extra optie.

Wellicht dat het ook mogelijk wordt om wat hoger in de stack te gaan. Aangezien AI een van de belangrijkste drijfveren is voor klanten zoals overheden en andere gereguleerde sectoren om niet langer afhankelijk te willen zijn van leveranciers buiten Europa, kan Cisco daar een impact maken door in de toekomst een AI POD in dit portfolio op te nemen. Dan kunnen klanten pas echt snel soeverein meters maken. Dat is alleen vooralsnog niet heel realistisch, gezien de vele onderdelen die in zo’n stack zitten (van verschillende leveranciers).

Het is willen maar ook moeten

Al met al zet Cisco vandaag duidelijk stappen. Dat doet uiteraard niet omdat het Europa van nature zo leuk vindt. We zouden ons zelfs kunnen voorstellen dat Amerikaanse bedrijven zoals Cisco horendol worden van alle nieuwe wet- en regelgeving die uit Europa komt. Op basis van de aankondiging van vandaag ziet Cisco echter ook dat het deze stappen wel moet zetten om relevant te blijven.

Er worden de komende jaren ongetwijfeld heel veel uitbreidingen gedaan aan datacenters, vooral voor AI-doeleinden. Overheden willen AI factories gaan bouwen binnen de eigen landsgrenzen, maar er komen ongetwijfeld ook steeds meer lokale neoclouds op (denk aan Nebul in Nederland) die ook sterk inzetten op soevereiniteit en zaken zoals Private AI. Die hebben infrastructuur nodig. Als Cisco volledig waarmaakt wat het belooft met Cisco Sovereign Critical Infrastructure, kan het daar mooi een graantje van meepikken. Op deze manier hebben de klanten de flexibiliteit en de controle en blijft Cisco relevant in een Europa waar soevereiniteit alleen maar belangrijker wordt.