Cisco brengt datacenter naar de edge met Unified Edge

Cisco heeft de laatste jaren een duidelijke koers ingezet. Het wil zoveel mogelijk onderdelen van de hybride omgevingen als min of meer turnkey full-stack oplossingen aanbieden. Vorig jaar waren er de AI POD’s voor in het datacenter, eerder dit jaar Unified Branch voor het aansluiten van branches (bijkantoren) op het enterprise netwerk. Vandaag komt daar Unified Edge bij. Dit moet de kracht van het datacenter aan de edge beschikbaar maken, voor (toekomstige) AI-workloads, maar ook voor andere compute-doeleinden.

We spreken voorafgaand aan de Cisco Partner Summit, waar Cisco Unified Edge aankondigt, met Jeremy Foster, SVP en GM bij Cisco en verantwoordelijk voor het compute-portfolio van het bedrijf. Waar we tot vorig jaar niet zoveel hoorden uit die hoek van Cisco, is dat inmiddels volledig veranderd. De AI POD’s waar we het in de inleiding over hadden, maar ook zeker de diepe integratie met Nvidia hebben hiervoor gezorgd.

Volgens Foster is de edge een gebied in de IT-infrastructuur met allerlei uitdagingen: “Er zijn vaak meerdere beheerlagen, er is een gebrek aan expertise en het wordt vaak erg duur.” De edge is een gefragmenteerde omgeving waar door veel wisselende prioriteiten ook veel zogeheten drift is ontstaan, vervolgt hij. Dat wil zeggen, doordat prioriteiten over de jaren heen verschoven zijn, is er veel inconsistentie ontstaan in de infrastructuur. Dat maakt het geen sinecure om dit in goede banen te leiden, zeker niet als het ook nog eens op schaal moet gebeuren.

Cisco Unified Edge

Om bovenstaande problemen op te lossen, introduceert Cisco vandaag Unified Edge. Dit is niet zomaar een samenraapsel van wat Cisco-hardware, benadrukt Foster. Cisco heeft er echt veel tijd in gestoken om dit te ontwikkelen. Het moet uiteraard ook goed gebeuren. Als je als klant kiest voor een zekere mate van lock-in door een volledige edge stack bij een en dezelfde leverancier af te nemen, moet het op zijn minst uitstekend functioneren.

Op dit moment zijn er nog geen specifieke modelnummers voor Unified Edge. Er zijn nog niet echt specifieke verschillende versies die je af-fabriek kunt aanschaffen. Je kunt vandaag zien als de lancering van het Unified Edge chassis, dat vanaf december van dit jaar te bestellen is. In dat chassis kunnen maximaal vijf servers, elk voorzien van een Intel Xeon 6 SoC. Het is dus allemaal zeer modulair opgebouwd. Ook de servers zelf bieden nog de nodige opties. Er is een PCIe-slot beschikbaar waar je een GPU in kwijt kunt. Volgens Foster past een Nvidia L4 er met gemak in. Je kunt hier eventueel ook meer storage kwijt.

Verder is het nog goed om op te merken dat er ook de nodige kruisbestuiving is tussen Unified Edge en Unified Branch, dat Cisco eerder dit jaar aankondigde. Cisco heeft namelijk de nieuwe 8200 Secure Router passend gemaakt voor dit chassis. Daarmee is Unified Edge meteen een extensie van Unified Branch. Dat is ook logisch, want die twee stacks zullen in de regel in grotendeels dezelfde omgevingen staan. Door deze Secure Router toe te voegen, voegt Cisco ook meteen veel extra security toe aan Unified Edge.

Unified Edge is krachtig, veel krachtiger dan wat je bijvoorbeeld met traditionele Hyperconverged Infrastructure (HCI) aan de edge neer kon zetten. Zo is er in de backplane van het chassis voor iedere server 50G aan bandbreedte beschikbaar. Ook de al eerder genoemde Secure Router maakt Unified Edge converged infrastructuur een wezenlijk ander beestje dan HCI was en is. Je zou kunnen zeggen dat Unified Edge het datacenter naar de edge brengt, niet slechts een slap aftreksel ervan.

AI als kapstok

In de communicatie naar buiten toe gebruiken Cisco en dus ook Foster AI als een reden waarom Unified Edge ontwikkeld is. Naarmate er meer en zwaardere AI-workloads komen, die om wat voor reden dan ook aan de edge gedraaid moeten worden, zal dat ook zeker een belangrijke reden zijn voor klanten (en ISVs en partners) om Unified Edge uit te rollen.

Als we Foster echter vragen of het nu eigenlijk wel allemaal om AI draait met Unified Edge, antwoordt hij dat dit een van de use-cases is waarvoor Cisco het heeft gebouwd. Hij stelt echter ook dat Unified Edge een “open systeem is voor edge use-cases”. Dat kan AI zijn, maar dat hoeft zeker niet per se. Het kan ook een mix zijn van workloads. De opbouw van de servers, die zwaar leunen op de Xeon 6 SoC van Intel, geeft ook wel aan dat het om meer gaat dan alleen AI. Dedicated GPU’s zijn optioneel.

Het feit dat GPU’s (op dit moment) optioneel zijn bij Unified Edge, heeft waarschijnlijk ook te maken met het ontbreken van een referentiedesign voor de edge vanuit Nvidia. Daarvoor is Unified Edge wellicht sowieso niet het beste platform. Daarvoor kunnen we beter kijken naar de AI POD’s die Cisco vorig jaar tijdens de Partner Summit aankondigde. Zodra een dergelijk design er is, kunnen we al wel uittekenen wat er gaat gebeuren. Dan komt er ook een AI POD voor de edge. Dat geeft Foster ook met zoveel woorden toe overigens.

Modulariteit en Intersight voor eenvoud en schaalbaarheid

Een van de interessante aspecten wat ons betreft als we kijken naar praktische toepassingen, is de modulariteit van Unified Edge. Ietwat oneerbiedig gezegd maakt de specifieke hardware in het chassis niet zoveel uit voor het beheer en onderhoud ervan. Je kunt eenvoudig een server eruit trekken zonder dat dat tot grote problemen leidt. Dit maakt het geheel erg eenvoudig te onderhouden, stelt Foster.

De voornaamste reden dat “fysieke hardware niet uitmaakt” voor Unified Edge, in de woorden van Foster, is dat alle logica ergens anders staat. Dat ‘ergens anders’ is Intersight. Dit cloudgebaseerde beheerplatform gebruikt Cisco al sinds 2017 om grote UCS-omgevingen in (grote) datacenters te beheren. Daar voegt het nu Unified Edge aan toe. Het toevoegen van Unified Edge aan de beheeromgeving van een klant is overigens ook niet ingewikkeld, horen we van Foster. Via NFC leg je er verbinding mee, waarna het chassis zelf verbinding maakt met de cloud.

Het feit dat we hier te maken hebben met software-defined compute, betekent ook dat Unified Edge eenvoudig opschaalt. “UCS geeft niets om form factor”, stelt Foster nog maar eens onomwonden. “We behandelen alles hetzelfde in Intersight”, vervolgt hij. Hij benadrukt dat Intersight zijn sporen inmiddels al wel ruimschoots verdiend heeft. Het heeft wereldwijd miljoenen servers in beheer. Het enige dat anders is met Unified Edge is dat dit de verhoudingen min of meer op zijn kop zet. Waar in datacenters op een enkele locatie heel veel servers beheerd worden, zijn er bij Unified Edge veel verschillende locaties met minder servers.

Cisco bouwt gestaag verder aan full-stack aanbod

Al met al is de aankondiging van Cisco Unified Edge van vandaag een volgende stap in de full-stack, diepe integratie waarmee het klanten wil verleiden om volledig voor Cisco te gaan. Wat klanten daar dan op draaien, of dat nu Nutanix is of Red Hat, maakt Cisco verder niet zoveel uit. Vanuit commercieel oogpunt is dit voor Cisco natuurlijk erg interessant. Het gaat onderaan de streep immers meer omzet opleveren voor het bedrijf. Net zoals dat geldt voor de lancering van AI POD en Unified Branch.

Voor partners en ISV’s is deze benadering ook zonder meer interessant. Die worstelen immers met alle problemen die we hierboven al gemeld hebben als het gaat om de edge. Met Unified Edge kunnen ze zich specialiseren in een enkele stack en op deze manier hun klanten als het goed is beter helpen. Doordat er minder beheer nodig is en daar dus ook minder tijd in hoeft te worden gestoken, zou de marge omhoog kunnen. Dat is altijd prettig voor dit gedeelte van de keten.

Het is altijd gevaarlijk om klanten te veel voordelen voor te spiegelen als leveranciers van het formaat van Cisco met full-stack geïntegreerde oplossingen komen. De cynicus in ons ziet het vooral als iets waar zij en hun partners zelf beter van worden. Toch kun je niet ontkennen dat het afnemen van goed geïntegreerde stacks voor klanten ook voordelen heeft, zeker als je er uiteindelijk op kunt draaien wat je wilt. De kosten zouden immers naar beneden moeten kunnen en er zou minder downtime en andere problemen moeten zijn. Dat betekent onderaan de streep dat klanten langer bezig kunnen zijn met wat zij willen doen, namelijk een bedrijf runnen dat het goed doet in de markt. Of dat in de praktijk ook zo zal zijn, moet de toekomst uitwijzen.

Beschikbaarheid

Zoals hierboven ook al ergens aangegeven, is het Unified Edge-chassis van december van dit jaar te bestellen. De netwerkcomponent van Unified Edge komt zo’n zes maanden daarna, geeft Foster aan. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat de 8200 Series Secure Router net nieuw is en ook nog maar sinds dit kwartaal besteld kan worden. De aangepaste versie die Cisco in Unified Edge stopt volgt dan wat later.

Nu we het met de 8200 Series Secure Router och over Unified Branch hebben, willen we tot slot van de gelegenheid gebruikmaken om een vooraankondiging te doen. Zeer binnenkort verschijnt er een uitgebreid verhaal over Unified Branch, met alle ins en outs van dat aanbod van Cisco. Zodra dat verhaal live staat, voegen we hier een link toe. Wil je meer weten over AI POD’s, dan kun je deze link volgen.