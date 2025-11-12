Seagate lanceert 3,2 petabyte-opslagsysteem voor datacenters

Seagate introduceert de Exos 4U100 en 4U74 JBOD-systemen die tot 3,2 petabyte opslag leveren in één behuizing. De systemen zijn bedoeld voor datacenters en edge-omgevingen waar AI-workflows een explosieve groei van data veroorzaken.

Het gebruik van AI vraagt exponentieel meer dataopslag, maar de uitdaging gaat verder dan louter volume. Evoluerende datasouvereiniteitswetten verplichten organisaties data lokaal op te slaan om aan compliance- en privacyeisen te voldoen. Tegelijk verschuiven AI-workflows van gecentraliseerde cloudomgevingen naar hybride en gedistribueerde operaties. Seagate introduceert twee nieuwe systemen die net daarop inspelen. Ze maken gebruik van SAS4-JBOD opslag-oplossingen, die energie-efficiënt werken en schaalbare mogelijkheden bieden voor opslag.

Mozaic HAMR-technologie als basis

De Exos 4U100 maakt gebruik van Seagates Mozaic HAMR-technologie om energie-efficiëntie en data-doorvoer te combineren. Het systeem ondersteunt petabyte-schaal AI- en ML-workflows met frequente model checkpointing, lange-termijn retentie en continue data-ingestie.

De oplossing biedt 3,2 petabyte capaciteit in één behuizing die volledigd door Seagate is ontworpen. Zowel SAS- als SATA-ondersteuning zitten in het pakket, wat de implementatie moet vereenvoudigen. De koeling werkt 70 procent efficiënter dan vorige generaties en het stroomverbruik daalt met 30 procent.

Edge-oplossing met enterprise-beveiliging

“De Seagate Exos 4U100 JBOD markeert het begin van een nieuw hoofdstuk in edge storage-innovatie”, zegt Melyssa Banda, SVP Edge Storage and Services bij Seagate. “Het is niet alleen een product, maar een demonstratie van Seagates toewijding om organisaties te empoweren data langer te bewaren.”

De systemen zijn geoptimaliseerd voor verschillende rek-dieptes met tool-less toegang en snelle installatie. Enterprise-grade beveiliging zit ingebakken via secure boot, Seagate Secure-certificaat, Redfish-beheer en compliance-ready functionaliteit voor souvereine data.

De Exos 4U100 en 4U74 JBODs komen volgend kwartaal beschikbaar via Seagates geautoriseerde channel partners .

