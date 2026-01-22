Helin uit Rijswijk haalt 10 miljoen op voor edge AI-platform

Het Rijswijkse Helin heeft tien miljoen euro opgehaald voor de doorontwikkeling van zijn edge AI-platform. De investeringsronde werd geleid door FORWARD.one uit Amsterdam en volgt op een eerdere lening van Rabobank. Het bedrijf zet de financiering in om de internationale verkoopcapaciteit uit te breiden.

Helin biedt een edge computing-platform waarmee industriële bedrijven hun installaties overal ter wereld kunnen monitoren en aansturen, ook zonder stabiele internetverbinding. Denk aan boorplatforms op zee, wind- en zonneparken of andere kritieke infrastructuur. Die omgevingen hebben allemaal gemeen dat een cloudverbinding niet altijd beschikbaar of veilig is.

Het platform laat AI-applicaties lokaal draaien op de edge. “In deze sectoren vormen verbindingsproblemen of vertragingen een enorm potentieel operationeel risico”, zegt medeoprichter Martijn Handels. Nieuwe wetgeving als de Cyber Resilience Act (CRA) maakt het steeds belangrijker dat dataverwerking plaatsvindt waar het wordt verzameld: op de edge.

Helin telt inmiddels meer dan tachtig medewerkers en is wereldwijd actief. De afgelopen drie jaar vertwaalfvoudigde het bedrijf haar omzet. Tot de klanten behoren multinationals als BP, Shell, Boskalis, Stena en Sunrock. In de olie- en gassector claimt Helin de positie van internationaal marktleider.

Schaalvergroting met FORWARD.one

Paul Pruijmboom, partner bij FORWARD.one en bestuurslid bij Helin, benadrukt dat het bedrijf de toegevoegde waarde heeft bewezen onder uitdagende omstandigheden. “Het platform wordt gebruikt door klanten, groeit en wordt op waarde geschat door grote industriële partijen.” Met de investering wil FORWARD.one de commerciële slagkracht vergroten en het platform op grotere schaal uitrollen binnen complexe organisaties.

De Amsterdamse investeringsmaatschappij focust op early-stage Europese startups met defensieve innovaties voor grote markten. Helin past in dat profiel en heeft nu de middelen om het internationale salesteam uit te breiden.

Handels formuleert de ambitie: “Het is ons doel om wereldwijd hét ontwikkelingsplatform voor industriële AI-appontwikkeling te worden en uiteindelijk unicornstatus te bereiken.” Die status willen ze doortrekken naar andere sectoren waarin ze actief zijn, zoals hernieuwbare energie en de maritieme sector.

Tip: Opslag staat in 2026 voor een keerpunt door het belang van data en AI