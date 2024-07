NinjaOne MDM brengt Android en iOS samen op één console

In het huidige werkveld zijn mobiele apparaten essentieel. Een toestel van de zaak of persoonlijk device maakt werk op elke locatie mogelijk. Tegelijkertijd brengt dit toenemende aantal mobiele endpoints uitdagingen met zich mee, vooral op het gebied van beheer en security. Hoe kun je die uitdagingen precies aanpakken? Wij zochten uit hoe NinjaOne Mobile Device Management (MDM) helpt en hoe het precies werkt.

NinjaOne MDM, zoals het platform heet, komt op het moment dat hybride werkmodellen ingeburgerd zijn. Deze werkwijzes hebben de afgelopen jaren een forse opkomst en ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels is het wel duidelijk dat voor de kenniswerker een volledige werksituatie op kantoor of enkel thuis niet de standaard is en ook niet zal worden. De IT-afdeling of managed service provider (MSP) die het beheer doet, moet op die realiteit kunnen inspelen en werknemers zoveel mogelijk het platform naar voorkeur laten gebruiken. Of het nu Android, iOS of iPadOS is – wat een medewerker productief maakt, gebruikt hij idealiter.

Het is de taak van de IT’er of MSP’er om dit te ondersteunen en het beheer en de beveiliging van de mobiele apparaten te regelen. Juist die taak is vandaag de dag complex vanwege de groei van het aantal gebruikte devices, ziet NinjaOne. Naast deze toename in apparaten, loopt het managen vaak via meerdere tools, wat tot verdere inefficiëntie leidt. In theorie kan het allemaal een stuk simpeler met één gerichte oplossing. Precies dat moet NinjaOne MDM in de praktijk brengen door het beheer van Android-, iOS- en iPadOS-apparaten naar een hoger niveau te tillen.

Uitbreiden van bestaande mogelijkheden

Als we kijken hoe NinjaOne MDM dit aanpakt, dan gaat het in de basis om een extensie van het bestaande Endpoint Management-product. Daar werden tot voor kort drie typen endpoints ondersteund: workstations, laptops en servers. De ondersteunde platformen hierin zijn Windows, macOS en Linux. Met het bieden van één platform voor het beheer en beveiligen van die drie typen endpoints, heeft NinjaOne de afgelopen jaren een fors marktaandeel opgebouwd. Door nu ook mobiele Android- en Apple-devices te ondersteunen, kan het additionele mogelijkheden bieden en bedrijven beter ondersteunen.

Lees ook ons eerder artikel waarin we behandelen hoe NinjaOne endpoint management verandert. Dat verhaal is een goede basis om de MDM-extensie die we in dit artikel bespreken te kunnen plaatsen.

Door het bestaande product uit te breiden, krijgen IT-teams en msp’ers nu de mogelijkheid om het beheren, patchen, beveiligen en ondersteunen via één console te regelen. Dat laatste is belangrijk, want zo zijn bijvoorbeeld policies aan te maken en in één keer uit te rollen en af te dwingen richting devices. Hierbij kan het gaan om het instellen van wachtwoordvereisten en apparaatbeperkingen of het automatisch installeren van applicaties. Mocht in het bedrijfsnetwerk of daarbuiten een nieuw Android- of Apple-apparaat in gebruik worden genomen, dan is dit volgens NinjaOne vrij gemakkelijk in het platform te onboarden. Zo kan het beheer van de hele infrastructuur voortdurend via de console geregeld worden.

Het meest voor de hand liggende voordeel van zo’n aanpak is de standaardisatie en efficiëntie in apparaatbeheerprocessen. Het merendeel van de kenniswerkers mag persoonlijke mobiele apparaten voor werk gebruiken, wat beheer essentieel maakt om operationele verstoringen te minimaliseren.

Diepgang van MDM

De grote vraag is wel wat NinjaOne MDM onderscheidt in de Mobile Device Management-markt. Daar zijn al behoorlijk wat producten voor beschikbaar, die vaak al door langer bestaande bedrijven zijn omarmd. De principes waar NinjaOne vanuit zijn endpointplatform voor staat moeten daarom naar de nieuwe tool doorgetrokken worden om onderscheidend te zijn: geavanceerde technologie, gebruiksvriendelijkheid en goede ondersteuning. Ieder kenmerk moet bijdragen aan een zo proactief mogelijk beheer door de IT’er of MSP’er, zodat de medewerker onderweg productief blijft. NinjaOne MDM biedt hiervoor inzichten in de individuele mobiele apparaten. Dit kan gaan om de gezondheids- en connectiestatus van het device, maar ook om in welk kantoor het apparaat actief is.

Kijken we naar functieniveau, dan is een van de belangrijkste technische aspecten van het platform het beheer op afstand. Dit omvat remote screen viewing tussen de gebruiker en IT voor het opsporen en verhelpen van problemen. En als een apparaat verloren of gestolen is, kunnen IT-teams het apparaat via geolocatie opsporen, op afstand vergrendelen of wissen om ervoor te zorgen dat gevoelige data beschermd blijft. Hierin is ondersteuning voor zowel devices van de zaak als eigen apparaten van de medewerker (BYOD) die zijn geonboard. Met een dergelijke functie kan NinjaOne MDM een meerwaarde zijn ten opzichte van concurrerende tools.

Eén platform voor alle endpoints

Los van dit soort functies moet de kracht van NinjaOne vooral tot zijn recht komen door alle apparaten, van smartphones tot servers, binnen één enkele interface te beheren. Dit gecentraliseerde beheer en de zichtbaarheid is cruciaal voor het handhaven van de beveiliging en het verbeteren van de efficiëntie. NinjaOne kan voortaan gebruikt worden als één oplossing voor al het endpointbeheer: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, vm’s en netwerkomgevingen. De integratie van deze endpoints elimineert de noodzaak voor meerdere beheertools. Deze consolidatie belooft lagere kosten, verminderde complexiteit en verhoogde efficiëntie van beheer en beveiliging.

NinjaOne kan dit tegenover ons onderbouwen met eigen cijfers. Uit de statistieken blijkt dat 82 procent van de NinjaOne-klanten in staat was om drie tot vier tools te consolideren. Daarnaast leidde de toolconsolidatie bij 74 procent van de bedrijven tot minder licentiekosten. Die besparing kon volgens de cijfers van NinjaOne oplopen tot 75 procent.

IT-beheer veranderen

Omdat bij de meeste bedrijven al een tool draait of dat het simpelweg een eerste tool is, is het ook goed om te kijken wat het omarmen van NinjaOne MDM in de eerste fase zou betekenen. In principe belooft NinjaOne een snelle en eenvoudige implementatiefase van het platform. Deze belofte kan men doen door de cloud-native architectuur van het platform. IT-teams en MSP’s kunnen daardoor binnen enkele dagen operationeel zijn. Er zijn geen lange leercurves die vaak gepaard gaan met de implementatie van nieuwe technologie. Daarnaast biedt NinjaOne onbeperkte onboarding, training en ondersteuning.

Alles bij elkaar kan NinjaOne MDM dan ook genoeg betekenen bij het aanpakken van de uitdagingen rond het beheer van mobiele apparaten in de moderne werkplek. Door een combinatie van technische functies, gebruiksvriendelijke implementatie en zakelijke voordelen, stelt NinjaOne MDM organisaties in staat om de efficiëntie te verhogen en de beveiliging te versterken. Het beheer van alle apparaten binnen één enkele interface centraliseren, leidt tot minder complexiteit. Dat is in een tijd van hybride werken een welkom voordeel voor IT-teams en MSP’ers.