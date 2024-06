NinjaOne stapt in Mobile Device Management

Het NinjaOne-platform gaat nu verder dan Unified Endpoint Management door volledig te ondersteunen bij het beheren van eindgebruikers, infrastructuur en IoT-apparaten.

NinjaOne bood al een endpoint management-oplossing waarin de visibility en controle voor devices in samenkomen. Hierin kunnen ook endpoint management-taken als patching en configuratie in geautomatiseerd worden. Daarnaast monitort het platform op problemen, zodat ze snel zijn op te lossen.

Nu wordt dit platform uitgebreid met Mobile Device Management (MDM). Daardoor kan NinjaOne meer ondersteunen bij het beheren van Android- en Apple-endpoints. Hier is mede door het toegenomen aantal mobiele apparaten binnen bedrijfsomgevingen behoefte aan, ziet NinjaOne. Het verwijst bij de presentatie van de oplossing naar statistieken waaruit blijkt dat zeven op de tien werknemers dagelijks vier of meer endpoints gebruiken voor hun werkzaamheden. Tegelijkertijd vergroten onbeheerde mobiele apparaten het aanvalsoppervlakte van de organisatie.

Wat doet NinjaOne MDM?

Via een platform dat helpt bij de configuratie en beveiliging kunnen bedrijven grip krijgen op bovengenoemde onbeheerde devices. Dat is wat NinjaOne MDM wil doen; managed services providers (MSP’s) en IT-teams ondersteunen bij het automatiseren, beheersen en implementeren van policies richting mobiele apparaten. Het gaat dan bijvoorbeeld om smartphones, tablets en IoT-devices.

In het bijzonder beschikt NinjaOne MDM over functionaliteit voor Android- en Apple-apparatuur, zodat werknemers het platform kunnen kiezen dat ze zelf graag gebruiken. Op dit vlak is er compatibiliteit met zowel telefoons van de zaak als persoonlijke devices. Met NinjaOne MDM kunnen bedrijven applicaties uitrollen naar de apparaten, policies afdwingen voor veiliger werk en support bieden door het scherm van het mobiel te delen.

NinjaOne noemt verder nog een additioneel voordeel. Zo centraliseren MSP’s en IT-teams via het platform beheer en de visibility van alle endpoints, van smartphones tot servers. Dit leidt tot toolconsolidatie en verbeterde efficiëntie, waardoor complexiteit en kosten afnemen.

