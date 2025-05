Apple-beheerdienst Jamf breidt eindelijk uit naar Android

De oudgediende Apple-specialist Jamf gaat vanaf juli mobiel managementdiensten (MDM) voor Android aanbieden. Het heeft lang geduurd: terwijl iPhones sinds 2010 door Jamf (destijds Casper Suite) zijn beveiligd, volgt Android pas 15 jaar later.

Aangezien talloze bedrijven niet alleen Apple-apparatuur gebruiken, is de stap van Jamf betekenisvol. Met de inclusie van Android-support is er nu een mogelijkheid om te consolideren op alleen Jamf voor MDM. Dat stelt ook Michael Covington, VP Product Strategy bij Jamf, tegenover Bloomberg.

Gemengde apparaatomgevingen

Voor de implementatie kiest Jamf naar eigen zeggen voor een pragmatische aanpak. Het bedrijf zal gebruikmaken van de expertise van een white-label partner voor de onboarding van Android-apparaten. Het is niet bekend wie dit is. Hiermee hoopt Jamf terrein terug te winnen dat het verloren heeft aan concurrenten zoals Microsoft.

De timing kan als fortuinlijk worden gezien. Omdat de huidige handelsspanningen druk zet op organisaties om niet enkel te vertrouwen op Amerikaanse producten, is de positie van Apple betwist. Immers is het mogelijk dat er grote prijsstijgingen volgen als tariefmuren permanent blijken te zijn.

“Het was niet bedoeld als een diversificatiestrategie”, vertelde Covington aan Bloomberg. “Maar gezien de huidige omstandigheden is de timing zeker gunstig.”

Ook NinjaOne heeft medio vorig jaar MDM-ondersteuning op zowel Android als Apple-systemen mogelijk gemaakt. Het is vanzelfsprekend een competitief voordeel als je concurrent dit niet biedt, dus het is eigenlijk frappant dat Jamf dit zo lang niet heeft gedaan. Hoe dan ook is er vanaf juli te kiezen voor zowel Apple- als Android-ondersteuning.