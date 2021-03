Veel mensen zijn hongerig om te leren. Of het nu gaat om de taal van het land waar je op vakantie gaat of een extra vaardigheid om je baan beter uit te oefenen. Tegelijkertijd zijn diploma’s belangrijk: er wordt regelmatig in vacatures om specifieke papieren gevraagd. Dat zou binnenkort wel eens kunnen veranderen: van PhD en MBA naar On Deck. Dit is wat je moet weten over het nieuwe platform om je vaardigheden te leren én te bewijzen.

On Deck is een soort thuisstudie 2.0. Je kiest zelf welke vaardigheden je wilt leren op een Udemy-achtige manier, met als verschil dat het ook een sociaal aspect heeft. Je leert dus ook andere mensen kennen die hetzelfde willen leren of bijvoorbeeld al in een werkveld werkzaam zijn waarin je interesse hebt. Het idee is daarbij vooral dat je met elkaar in contact komt om samen een bedrijf op te zetten.

Silicon Valley

Inmiddels zijn er in anderhalf jaar tijd al meer dan 330 bedrijven gestart dankzij On Deck, waarbij er al meer dan 250 miljoen dollar aan investeringen binnengehaald zijn. Kortom, er is wel degelijk iets innovatiefs en revolutionairs gaande. Niet geheel toevallig komt deze beweging vanuit Silicon Valley. Niet dat alle programma’s zich per se op technologie richten, maar er zijn zeker voor IT’ers een heleboel vruchten te plukken.

Zeker in de Verenigde Staten, waar de bedragen die mensen moeten neertellen voor hun studie gigantisch zijn, kan zo’n online leerplatform een goed alternatief zijn. On Deck noemt het zelf een ‘modern educatiesysteem’, want het is meer dan filmpjes kijken en vaardigheden leren. Je volgt binnen On Deck een volledig programma waarin je iets leert. Denk bijvoorbeeld aan een Writer Fellowship en een Podcast Fellowship.

Wat mensen die On Deck gebruiken graag willen, dat is ODF. ODF staat voor On Deck Fellow en het betekent dat je je binnen On Deck beweegt en leert om jezelf klaar te stomen je eigen onderneming op te zetten. On Deck Founders begon in 2016 met als doel om mensen te helpen om hun eigen startup op te zetten. Toen was het nog klein, maar inmiddels is het programma steeds verder uitgebreid en geactualiseerd. Zo zijn er uitgebreide programma’s voor fintech en klimaattechnologie. Het platform hoopt eind 2021 zo’n veertig tot vijftig programma’s in zijn portfolio te hebben.

Programma’s bestaan uit meer dan alleen een rits YouTube-video’s. Er is enorm veel verscheidenheid in activiteiten, ondanks dat alles online plaatsvindt. Je krijgt workshops, sessies met experts uit het werkveld (die overigens niet betaald krijgen, maar dit doen uit liefde voor het vak) en virtuele diners. Daarnaast is er mogelijkheid om te netwerken, waardoor je snel met mensen in contact komt die dezelfde plannen hebben. Het kan dus voorkomen dat je via On Deck jouw potentiële zakenpartner voor je startup ontmoet.

Wat kost On Deck?

De programma’s zijn zeer betaalbaar. On Deck vraagt ongeveer 2.000 dollar (omgerekend zo’n 1.700 euro) voor een programma van 8 tot 10 weken. Daarnaast heeft het zelfs studiebeurzen beschikbaar. Het idee van de bedenkers is namelijk dat mensen zich bij On Deck voegen, zonder dat geld een beperkende factor is. Sowieso is On Deck anders dan andere platformen door de mentaliteit en sfeer. Het is niet voor wat hoort wat, het is juist een platform waarop je anderen kunt inspireren zonder dat je hier iets voor verwacht. Tegelijkertijd verwachten andere mensen die tijd voor jou maken ook niets terug. Dit heeft grote invloed op de sfeer, omdat er een stukje druk wegvalt.

Van Amerika naar Europa

Hoewel het tot nu toe nog niet heel groot is, is de verwachting dat deze trend overwaait naar Europa. Zeker nu mensen thuiswerken en minder activiteiten buitenshuis kunnen doen, zijn veel mensen op zoek naar nieuwe dingen om te doen. Ook zijn sommige mensen zich door het ietwat saaiere leven meer bewust geworden dat hun baan misschien niet bij ze past. Dit maakt On Deck extra aantrekkelijk, omdat je er thuis gebruik van kunt maken. Probeer er open voor te staan, want je kunt je er beter door laten meevoeren om er alles uit te halen wat erin zit.

Sinds 2020 heeft On Deck een officiële head of Europe, Erika Batista. Zij komt van educatieplatform The Family en heeft inmiddels een team van twaalf man. Wat wel een uitdaging is, zijn de tijdzones. Vaak proberen ze events in de ochtend in de Verenigde Staten te laten plaatsvinden, zodat het in Europa aan het einde van de werkdag is. Er is een aantal evenementen specifiek voor Europa, maar het gros wordt toch vanuit de Verenigde Staten gehost.

We moeten nog zien of On Deck in Europa net zo in de smaak valt in de VS, want er zijn wel wat verschillen tussen de regio’s. Daar is het netwerkidee van afhankelijk. Veel Amerikanen zijn bijvoorbeeld gewend om naar elkaar toe te vliegen, vanwege de afstanden in werk- en privésituaties. Ook wordt er rekening gehouden met het veranderen van thuiswerken, waardoor Amerikanen toch liever iets dichter bij huis blijven kijken voor netwerken.

Aan de andere kant zijn de geluiden over On Deck zo positief, dat er mogelijk ook sterke netwerken kunnen worden gebouwd binnen Europa. Hoewel je hier met grotere culturele verschillen te maken hebt, is dat ook juist de kracht. Meer diversiteit betekent een probleem kunnen bekijken van meerdere kanten, wat uiteindelijk vaak uitmondt in een betere dienst of oplossing.

On Deck is vooral als netwerktool enorm populair, maar mensen schrijven ook dat ze in een paar weken meer hebben geleerd dan in een paar maanden. Waar je normaliter in Nederland duizenden euro’s uitgeeft aan een opleiding voor een jaar, geef je dat straks uit aan een opleiding van 8 tot 10 weken, waarin je mogelijk meer specifieke vaardigheden leert om precies dat te doen wat jij voor ogen hebt. We houden On Deck in de gaten.