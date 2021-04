Naar welke IT-functies is de meeste vraag?

Al jarenlang geeft de overheid subsidie op bepaalde IT-studies, omdat het weet dat er toekomst is voor mensen die IT-vaardigheden hebben. Bovendien zijn er door de pandemie diverse mensen aan het kijken wat ze het beste kunnen doen qua carrière. Misschien ben jij ook op zoek naar een nieuwe baan en lonkt de IT. Welke IT-functies zijn het meest populair onder recruiters?

Er is veel vraag naar softwaredevelopers, front-enddevelopers en full stack-developers. Dat betekent dat er vooral wordt gezocht naar mensen die kunnen programmeren. Denk daarbij aan de talen PHP, C++, Java en Python. Hiermee kun je onder meer websites en apps bouwen. Als we bijvoorbeeld kijken naar front-enddevelopers, dan zijn dat werknemers die zich bezighouden met het uiterlijk en de techniek van een app of site. Hoe zorgen we dat het functioneert zoals mensen dat verwachten? Een front-enddeveloper weet hoe de toepassing er uit moet komen te zien en zorgt ervoor dat het technisch ook gaat werken zoals bedacht.

IT-functies

Ben je niet van het programmeren, maar meer van het beheren? Dan zijn er ook veel populaire IT-banen voor je beschikbaar, zo schrijft Monsterboard. Of je nu systeembeheerder wil zijn, verantwoordelijk voor het netwerk en de apparaten, of liever functioneel beheerder, die met afdelingen om tafel gaat om te kijken welke applicaties er worden gebruikt of moeten komen. Dit zijn functies die in elk bedrijf wel voorkomen. Zeker nu het coronavirus nog steeds flink huishoudt is er nog steeds veel werk aan de winkel om iedereen up and running te houden. Zij het op een vaak iets andere manier dan toen je nog bij elkaar langsliep op kantoor.

De laatste tijd is er echter nog een rol in IT die aan terrein wint, namelijk die van informatieanalist. Het heeft alles te maken met het buzzword data-driven. Informatieanalisten zijn de mensen die in de data duiken en hier waardevolle inzichten uithalen. Niet alleen op het gebied van klantinformatie, maar ook het bedrijfsproces, waardoor de informatieanalist zowel intern als extern een belangrijke rol heeft. Een business-analist is net even wat anders. Dat is iemand die uitgebreidere analyses maakt waarbij nieuwe mogelijkheden in de markt worden vertaald naar IT-oplossingen (en deze ook implementeert).

Securityspecialisten

Het zal ons niets verbazen als het coronavirus in de hand werkt dat ook securityspecialisten meer in trek zijn. Er wordt meer gehackt en aangevallen dan ooit en alleen in een paar maanden tijd hebben we al een SolarWinds-hack, een Microsoft Exchange Server-hack én een Facebook-hack voorbij zien komen. Juist nu mensen thuiswerken op netwerken die daar misschien niet zo goed op zijn ingericht, terwijl tegelijkertijd oudere systemen steeds meer verstoffen op kantoor, zien hackers hun kans schoon. Beveiliging moet absoluut bij meer bedrijven op de kaart worden gezet, want als het Exchange Server-probleem iets heeft geleerd, dan is dat wel dat ook kleine bedrijven flink in de problemen kunnen komen als de beveiliging niet op orde is. Of het nu gaat om legacy-apparaten, gegevens die worden gehackt of klantgegevens die op straat komen te liggen. Informatiebeveiliging is belangrijker dan ooit en daar zijn mensen voor nodig.

Tip: Microsoft Exchange Server gehackt: wat zijn de gevolgen?

Ben je liever een manusje van alles of wil je je niet te veel verbinden aan één bedrijf, maar juist een kijkje in de keuken krijgen in meerdere bedrijven, dan is IT-consultant waarschijnlijk een goede baan voor jou. Je adviseert in deze rol bedrijven om ze te helpen keuzes te maken in software en programma’s. Het hangt dus veelal samen met verandermanagement. Je kijkt naar hoe processen werken en probeert deze samen met het bedrijf – en software – te verbeteren. Zeker als de bovenstaande IT-jobs je allemaal net even wat teveel van hetzelfde lijken, dan is het de moeite waard eens te kijken of IT-consultant beter bij je past. Ook binnen dit vak kun je allerlei kanten op, want ook securityteams huren vaak consultants in, dus dat zou een specialisme kunnen zijn.

COVID-19

In de IT kun je je niet alleen onmisbaar maken door de technische vaardigheden te hebben die bij de rol passen. Steeds vaker worden soft skills gewaardeerd, die uiteraard belangrijk zijn in overleg met collega’s en soms ook klanten. Zeker nu we allemaal thuiswerken, is het belangrijk om toch de boodschap over de bühne te krijgen. Zeker nu scrumteams thuiswerken en toch een stand-up hebben. Weten wat je moet zeggen, wanneer je iets moet zeggen en hoe je iets moet zeggen: dat worden door COVID-19 vaardigheden die steeds meer worden gewaardeerd. Juist door ontwikkelingen als agile werken en nu ook thuiswerken is het sociale aspect steeds belangrijker geworden. Of je nu softwaredeveloper wordt of consultant.