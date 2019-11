NTT zit middenin grootse reorganisatie

NTT Holdings (hierna NTT) is volop bezig om een aantal dochterondernemingen samen te voegen in de nieuwe afdeling NTT Ltd. Dit resulteert in de harde integraties van NTT Communications, Dimension Data en NTT Security, plus versterkte onderlinge samenwerkingen met bijvoorbeeld NTT Data. De versplinterde organisatie NTT wordt hiermee een stuk overzichtelijker. Feit is echter wel dat het samenbrengen van de partijen, NTT Ltd. betrekt 28 merken, een proces is dat tijd in beslag neemt. We gingen op bezoek bij het van oorsprong Japanse telecombedrijf om te ontdekken hoe het deze grootse transitiefase doorstaat.

De officiële lancering van NTT Ltd. vond in juli 2019 plaats, maar het besluit om een nieuwe afdeling op te zetten speelt achter de schermen natuurlijk al langer. Wie het Japanse moederbedrijf actief volgt, weet dat het zo’n tien jaar bezig is om zijn activiteiten buiten de eigen markt stevig uit te breiden. Organische groei moet voor een grotere business zorgen, door nieuwe locaties te openen en bestaande activiteiten uit te breiden. Veel agressiever is echter de overnamestrategie, met Dimension Data als een grote bevestiging van de globale activiteiten van het bedrijf.

De ingeslagen weg heeft van NTT eigenlijk een veel bredere organisatie gemaakt. Door nu 28 merken samen te voegen in een nieuwe afdeling staat er een service provider die ondersteuning kan bieden bij een variëteit aan IT-vraagstukken: van consultancy tot managed services en van data tot security. Het was voor de buitenwereld en daarmee de klant alleen niet meer helemaal duidelijk welke dochter wat deed. Vandaar een nieuwe afdeling waar je kan aankloppen om direct meerdere IT-vraagstukken op te lossen.

De vereniging die duidelijkheid moet verschaffen

De versplinterde organisatie krijgt daarmee veel meer structuur. Binnen de nieuwe NTT Ltd. groep zijn drie spelers actief die in onze regio al naam hebben. Dimension Data is de partij die zich het best laat omschrijven als een system integrator en managed services provider, bij NTT Security kan je terecht voor zo goed als alle security-vraagstukken en NTT Communications specialiseert zich meer in netwerken. Andere spelers die onder de vlag komen te hangen zijn doorgaans wat kleiner in omvang, zoals WhiteHat Security en DPA.

Voor het totaalplaatje was het misschien wel logischer geweest als NTT Data ook officieel onder NTT Ltd. zou komen te vallen. NTT Data heeft namelijk veel kennis in huis voor het opzetten van een infrastructuur om meer waarde te halen uit data. Wanneer die kennis gecombineerd wordt met de andere NTT Ltd.-specialisaties, dan ontstaat er een nog bredere service provider. Er is alleen een obstakel dat in de weg zit om het merk te integreren in de nieuwe afdeling: het eigendomsrecht. NTT is niet volledig eigenaar van NTT Data. Daardoor zal het voorlopig als een separate organisatie door het leven gaan, waar NTT Ltd. wel heel nauw mee samenwerkt.

Zo zijn er nog meer merken die geen harde integratie krijgen zoals dat bij bijvoorbeeld Dimension Data het geval is, maar waar wel een versterkte samenwerking mee komt. Enkele voorbeelden hiervan zijn procurement-specialist NTT Global Sourcing, NTT Communications Japan en investeringsafdeling NTT Venture Capital. Tussen de regels door spreken bestuurders echter wel uit dat hier op termijn mogelijk verandering in komt, aangezien de uniformere aanpak met één entiteit logischer is.

Proces dat tijd in beslag neemt

Daarmee is NTT Ltd. dus een vormgevingsproces dat volop in ontwikkeling is. Het officiële startschot voor de nieuwe vlag werd een tijdje terug gegeven, en sindsdien krijgen klanten uitleg over het proces dat gaande is en wat de voordelen zijn van een bredere service provider. Bedrijven die bijvoorbeeld zaken deden met Dimension Data én NTT Security kunnen immers best wat verandering verwachten. De reacties van klanten op deze move zijn doorgaans gewoon goed, als we NTT mogen geloven.

Het bedrijf spreekt door alle veranderingen die NTT Ltd. teweeg brengt dan ook over “de grootste technologische integratie van 2019”. Puur vanuit de technologie belicht is dat best logisch. De separate merken gebruiken eigen IT-systemen en hebben bepaalde tools voor klanten ontwikkeld, om maar eens wat technologische aspecten te benoemen die nu plots een uitdaging zijn. Ga je dit soort onderdelen samenbrengen, laat je bepaalde technologieën vallen en waar ga je juist separaat mee door? Tegen dit soort integratievraagstukken loopt NTT Ltd. nu zelf aan.

Anderzijds brengt de nieuwe vlag ook merken met ieder hun eigen cultuur samen. Het bedrijf geeft zelf aan dat 40.000 medewerkers, 11 miljard doller (ongeveer 10 miljard euro) en 70 landen samenkomen. Dergelijke cijfers zijn de vertegenwoordiging van Europese invloeden, maar ook Afrikaanse, Amerikaanse en Aziatische invloeden zijn hier in opgenomen. De merken werken weliswaar al een tijdje samen binnen NTT, waardoor ze al min of meer gewend zijn aan de cultuur. Toch zijn ze door NTT Ltd. veel meer op elkaar aangewezen, wat enige gewenning van ze vereist.

Antwoord bieden op meer vraagstukken

Bij het hele integratieproces komen uiteindelijk dus allerlei uitdagingen kijken, maar de realiteit is ook dat NTT Ltd. in juli niet plots uit de lucht kwam vallen. Men was al langer bezig met het proces voor het opzetten van een nieuwe afdeling. Hierdoor staat er nu eigenlijk al een organisatie waar klanten op kunnen vertrouwen. Ze kunnen mogelijk wat merken van een intensieve samenvoeging van grote merken, maar het beter kunnen leveren van services is al gewoon mogelijk.

Wat ons betreft heeft NTT een verstandige keuze gemaakt met de lancering van NTT Ltd. Er staat nu een service provider die kan helpen bij veel IT-vraagstukken van enterprise organisaties. En dat is hetgeen waar meerdere organisaties vandaag de dag naar op zoek zijn.