Techzine Talks: Hoe ziet onze werkdag eruit na corona?

Hoe ziet onze werkdag eruit na corona? Gaan we weer massaal naar kantoor? Blijven we een aantal dagen thuiswerken? In de derde aflevering gaan we in op het hybride werken en onze werkdag na corona. Bedrijven moeten hier goed over na gaan denken, want wat is de beste strategie?

Hoeveel dagen iemand thuis kan en mag werken zal per bedrijf verschillen, maar over het algemeen wordt aangenomen, dat het percentage thuiswerken flink zal stijgen na corona ten opzichte van voor Corona. Door de coronasituatie moesten bedrijven in een korte tijd veel werkplekken in thuissituaties creëren. Het aantal was vooral de doelstelling. Nu is het tijd voor een goede strategie met de juiste apparatuur, daar komt meer werk bij kijken.

In de nieuwe Techzine Talks bespreken we het nieuwe hybride werken na corona.

