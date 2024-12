Techzine Talks: Vooruitblik 2025

In de laatste (53e) aflevering van Techzine Talks blikken we vooruit op 2025. Wat kunnen we verwachten? Welke technologieën gaan een grote rol spelen? Welke technologieën haken af? Waar moeten organisaties rekening mee houden, en welke gevaren liggen op de loer? Dit en nog veel meer komt aan bod in onze vooruitblik op 2025.

De technologiewereld staat allesbehalve stil. Eigenlijk kunnen we wel stellen dat sinds de introductie van generatieve AI de hele sector flink aan het veranderen is. De grote vraag is natuurlijk of dat zo blijft. Hebben we AI misschien overschat, of juist onderschat?

Ook de rol van de hyperscalers komt aan bod in het licht van deze nieuwe ontwikkelingen.

Cybersecurity blijft eveneens een grote rol spelen. We zien een toename in het aantal securityplatformen, volgt er ook consolidatie? AI heeft al jaren een cruciale rol in de wereld van cybersecurity. Die rol wordt alleen maar groter. Tegelijkertijd zal er meer aandacht moeten komen voor de beveiliging van de nieuwe AI-initiatieven.

Quantum computing ontwikkelt zich intussen gestaag verder, als een stille onderstroom. Regelmatig worden hierin belangrijke stappen gezet.

Daarnaast staan we stil bij development, low-code, en de rol van AI. Hoeveel sneller of beter worden applicaties straks ontwikkeld?

Ook kijken we kort naar de geopolitieke situatie. Welke cyberdreigingen liggen op de loer? Is ons betaalsysteem wel veilig? Hoe zit het met de beveiliging van internationale zeekabels? En in welke mate merken we iets van een cyberoorlog?

Tot slot bespreken we hoe 2025 het jaar wordt waarin veel nieuwe Europese regelgeving voor de technologiesector in werking treedt. Tegelijkertijd treedt Trump opnieuw aan als president van de Verenigde Staten. Trump heeft zijn eigen visie op de toekomst van het land en op de rol die technologie daarin kan en mag spelen. Ook lijkt Elon Musk een stevige vinger in de pap te hebben in het technologiebeleid van de VS. Wat zullen hiervan de gevolgen zijn?

Uiteraard hebben ook wij geen glazen bol, maar we bespreken de mogelijke scenario’s en analyseren wat de meest logische uitkomsten zijn.

