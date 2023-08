Organisaties hebben het de laatste jaren behoorlijk druk gehad met hoe medewerkers werken. Het is echter belangrijk dat het beleid hieromheen gebaseerd wordt op data, niet op onderbuikgevoelens.

Wel naar kantoor, niet naar kantoor, toch weer wel naar kantoor. Dat is in het kort de samenvatting van wat medewerkers de afgelopen 3,5 jaar voor de kiezen hebben gekregen. Sommige van deze stappen waren niet te vermijden, vanwege bekende redenen. In andere gevallen hadden organisaties de keuze om te kiezen voor het ene of het andere, of – in de praktijk – een hybride variant hiervan.

Het klinkt wellicht niet zo ingewikkeld, beslissen hoe je hybride werken inricht. Dat is het in de praktijk toch best wel, blijkt uit een recent onderzoek, waar we een artikel over hebben geschreven en gepubliceerd. In deze aflevering van Techzine Talks gaan we dieper in op de beweegredenen van organisaties om mensen weer naar kantoor te laten komen. Ook bespreken we de redenen om dit te doen en gaan we in op de haalbaarheid van hybride werken in het algemeen. Het blijft namelijk een lastige legpuzzel.

