De hoeveelheid data waar organisaties over beschikken is enorm, en deze blijft maar groeien. Er zijn dan ook enorm veel mogelijkheden op het gebied van big data. Probleem is echter dat deze data vaak ongestructureerd is. Binnen veel organisaties leeft de vraag: ‘Hoe gaan wij gericht aan de slag met deze data?’ een actueel thema. Het antwoord hierop wordt gegeven op de Big Data Expo. Deze jaarlijkse vakbeurs vindt op 14 en 15 september plaats in Jaarbeurs Utrecht. Met meer dan 100 exposanten en een uitgebreid lezingenprogramma vindt u hier alle handvatten op het gebied van big data en krijgt u meteen toepasbare inzichten voor uw eigen onderneming.

Diverse inspirerende sprekers

Een bezoek aan deze tweedaagse vakbeurs is gratis. Via onze website kunt u zich direct registreren als bezoeker. Met een ticket kunt u ook lezingen van diverse inspirerende sprekers op de Big Data Expo bezoeken. Luister bijvoorbeeld naar het verhaal van:

Dr. Tor Boe-Lillegraven, Chief Data Officer bij de Royal Schiphol Group

Tom Houtgraaf, Coordinator Digital Marketing, Merchandise & Community bij Team Jumbo-Visma

Stefan Leever, Product manager Customer Engagement bij de Rabobank

Yoran van Bezooijen, Data Scientist bij Omoda

Jan Scholtes, Bijzonder hoogleraar Text-Mining bij Universiteit Maastricht

Oscar Wijsman, Sr. Business Expert Intelligence & Digitalisering bij Politie Nederland

Bas Karsemeijer, Head of Data & Analytics bij HEMA

Daniel Gebler, CTO bij Picnic

Alexei Cherenkov, Senior Data Scientist bij Philips

In totaal zijn er 8 reguliere lezingenzalen, is er 1 keynotezaal én worden er diverse rondetafelsessies georganiseerd. U wordt zodoende van een ruime hoeveelheid kwalitatieve content voorzien. Van interessante case studies tot nieuwe ontwikkelingen; ze komen allemaal aan bod tijdens deze sessies. Alle relevante thema’s zijn vertegenwoordigd op deze vakbeurs; van business intelligence tot cloud solutions, en van data science tot machine learning. Hierdoor doet u een ruime hoeveelheid big datakennis op waar u direct de vruchten van plukt binnen uw eigen organisatie.

Een uitgebreid aanbod big data-oplossingen

De Big Data Expo staat bekend als hét evenement van het jaar op het gebied van (big) data. U vindt hier dan ook het grootste aanbod aan big data-oplossingen van heel de Benelux. Laat u inspireren en verrassen door het veelvoud aan producten en diensten dat hier gepresenteerd wordt door uiteenlopende organisaties. Op de website vindt u alvast een overzicht van de exposanten die aanwezig zijn op de beurs.

Verder biedt deze vakbeurs u uiteraard ook de mogelijkheid om gemakkelijk in contact te komen met branchegenoten. Ga in gesprek met medeprofessionals op het gebied van big data en wissel inzichten en ervaringen uit. Zo leert u van elkaar en wellicht kunt u iets voor elkaar betekenen, bijvoorbeeld in de vorm van een samenwerking in de toekomst?!

Kortom, u heeft genoeg redenen om een bezoek te brengen aan de Big Data Expo op 14 en 15 september in Jaarbeurs Utrecht. Meld u daarom direct gratis aan via de website en bezoek hét big data evenement van het jaar!

