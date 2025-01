Gebruik de volledige kracht van AI met een stevig datafundament

Data is de constante factor voor bedrijven, maar het AI-tijdperk heeft de manier waarop data wordt gebruikt ingrijpend veranderd. Dit heeft niet alleen grote invloed op hoe consumenten producten en diensten ervaren, maar ook op hoe bedrijven strategisch kunnen omgaan met economische uitdagingen zoals inflatie en verstoringen in de toeleveringsketen. Een stevige datastrategie, gecombineerd met AI, biedt bedrijven waardevolle inzichten en voorspellingen die nodig zijn om concurrerend te blijven en beter in te spelen op de markt. Wie data niet benut, loopt het risico om irrelevant te worden.

Een stevig datafundament bouwen

Data is net zo waardevol als andere bedrijfsmiddelen en bepaalt samen met de omzet de waarde van een organisatie. Het is daarbij cruciaal dat data op de juiste manier wordt gecorreleerd, geanalyseerd en toegepast; versnipperde data in silo’s biedt weinig mogelijkheden.

Een solide datafundament is voor bedrijven de basis voor data-exploratie en -analyse. Daarna moeten ze zorgvuldig nadenken over welke vormen van AI ze willen inzetten. Als eerste stap is het slim om enterprise AI te overwegen, waarmee verschillende bedrijfsfuncties verbeterd kunnen worden. Om dit mogelijk te maken moeten bedrijven een geïntegreerde en open datastrategie ontwikkelen.

GenAI blinkt uit in het creëren van nieuwe content met behulp van enorme datamodellen, maar de verwerking en analyse van zulke grote hoeveelheden data brengt uitdagingen met zich mee. Onvoldoende getrainde modellen kunnen leiden tot onnauwkeurigheden en hallucinaties, waardoor AI-investeringen hun doel missen en uitgaven kunnen worden teruggeschroefd. Enterprise AI is daarom een beter startpunt, omdat het werkt met kleinere datasets en gericht is op specifieke toepassingen of voordelen.

Een voorbeeld is Zoom die met hun enterprise datafundament AI-applicaties hebben ontwikkeld, waarmee alle medewerkers binnen het bedrijf slimmere beslissingen kunnen nemen. Zij kunnen in natuurlijke taal communiceren met hun data voor belangrijke inzichten en het verhogen van de productiviteit. Enterprise AI is bovendien energiezuiniger en gebruikt de technologie daar waar dit het meest zinvol is. Hoewel GenAI steeds meer mainstream zal worden, sluiten de twee technologieën elkaar niet uit en zullen bedrijven waarschijnlijk een combinatie van beide nodig hebben in hun AI-strategie.

De juiste cultuur

Technologie is per definitie disruptief en gericht op het automatiseren van processen binnen organisaties. Leiders moeten de angst bij werknemers dat er banen verloren gaan, wegnemen. Onderzoek van PwC toont namelijk aan dat AI geleidelijk aan steeds meer banen zal creëren waardoor bedrijven gemakkelijker de juiste mensen kunnen vinden, al zullen ze wel over andere en nieuwe vaardigheden moeten beschikken.

Terwijl traditionele vaardigheden in vacatureteksten verdwijnen, verschijnen nieuwe vaardigheden in een snel tempo, vooral in functies waar AI automation een rol speelt. Dit vraagt om een strategische aanpak: bedrijven moeten goed nadenken over wie ze aannemen en ervoor zorgen dat werknemers hun bestaande vaardigheden kunnen ontwikkelen en nieuwe vaardigheden kunnen leren.

De juiste cultuur is essentieel voor succesvolle AI-implementatie. Leiders moeten zelf goed geïnformeerd zijn over de technologie voordat ze hun werknemers kunnen betrekken en opleiden. Een open dialoog over het gebruik en de doelen van AI bevordert de betrokkenheid van werknemers en helpt bedrijven bij het bepalen van de juiste tools, beleidsmaatregelen en dataprocessen om AI effectief te gebruiken.

Data en overleven

Voor veel bedrijven is de implementatie van AI het ultieme doel, maar het is slechts een opstap naar een toekomst waarin bedrijven moeten blijven innoveren. Daarbij zullen sommige overleven, andere niet. Om te floreren in het AI-tijdperk moeten leiders een stevig datafundament bouwen ter ondersteuning van een geïntegreerde datastrategie. Zo onderscheiden zij zich van de concurrentie en leveren waarde aan klanten.

Dit vraagt om een zorgvuldige planning, het doorbreken van silo’s en een verandering in de bedrijfscultuur. Met een solide basis en een doordachte aanpak waarbij valkuilen zoals het te snel invoeren van AI worden vermeden, kunnen bedrijven zich klaarmaken voor de toekomst met AI als drijvende kracht.

Dit is een ingezonden bijdrage van Snowflake. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.