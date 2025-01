De fabriek van de toekomst: de rol van AI en data-analyse

De maakindustrie bevindt zich in een cruciale fase met het oog op de huidige macro- en micro-economische uitdagingen, steeds hogere ESG-eisen en strengere regelgeving. De grootste uitdaging is om als organisatie zichtbaar te zijn in de markt en op meerdere productielocaties te werken – zonder verliesgevend te zijn. Hoe kunnen AI en data-analyse helpen om de fabriek van de toekomst succesvol vorm te geven?

Hoe staat de industrie ervoor?

De uitdagingen binnen de maakindustrie zijn divers en komen sneller aan het licht dan ooit tevoren. Denk bijvoorbeeld aan het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, de voortdurende problemen met de supply chain, databescherming en duurzaamheid. Dit zijn slechts een paar van de onderwerpen waar leidinggevenden in de maakindustrie op dit moment mee te maken hebben. Daarnaast wordt de keuze aan tools en platformoplossingen waarmee de maakindustrie werkt steeds diverser, voornamelijk dankzij generatieve AI (GenAI).

Wanneer GenAI op de juiste manier wordt gebruikt, kunnen kennis en data gedigitaliseerd worden met datagedreven besluitvorming als resultaat. Met behulp van IT-workflowplatforms kunnen data uit alle bedrijfsonderdelen en productiefasen worden samengebracht in één centraal databestand, waardoor de efficiëntie toeneemt. Dit biedt een uitgebreid inzicht in bestaande activiteiten, productieprocessen en marktomstandigheden.

Het op de juiste manier analyseren van het databestand helpt bij het efficiënter inrichten en digitaliseren van workflows. Met het oog op het tekort aan geschoolde arbeidskrachten biedt dit mogelijkheden voor het optimaal en doelgericht inzetten van het bestaande personeelsbestand. Dit verbetert niet alleen de concurrentiepositie, maar de integratie van AI en data-analysetools in de maakindustrie zorgt ook voor een ongekende wendbaarheid en flexibiliteit.

Hoe AI de maakindustrie verandert

Ook op andere vlakken kan genAI zorgen voor meer efficiëntie. Zo helpt het bij het beheren van de supply chain om het inzicht in alle onderdelen van de keten te vergroten en tijdig te waarschuwen als er op een bepaald punt vertragingen optreden. Op die manier kunnen bedrijven ingrijpen voordat een probleem zich voordoet en op zoek naar alternatieve oplossingen. Door de verwachte vraag en inventaris te voorspellen, kunnen bedrijven ook hun voorraadniveaus optimaliseren. Dit zorgt niet alleen voor een betere cashflow, maar bevordert ook de innovatiedrang van een bedrijf op de lange termijn.

Ook wordt met data-analyse onderhoud en service geoptimaliseerd. Omdat elke minuut downtime resulteert in een flink verlies, helpt genAI de slijtage van de individuele machines te analyseren om zo het juiste moment voor onderhoud nauwkeurig te bepalen. Door gebruik te maken van een workflowplatform wordt tegelijkertijd een tijdelijke oplossing beschikbaar gemaakt, zodat de productie niet stil komt te liggen, zelfs niet wanneer er onderhoud wordt gepleegd aan maar één machine.

De waarde van klantenservice

De waardeketen eindigt niet in de eigen productiehallen, maar bij de eindklant en de klantenservice. Ook bedrijven in de maakindustrie en in de B2B-sector streven naar duurzame klantrelaties. Klantenservice speelt hierbij een cruciale rol. Het is belangrijk om problemen van klanten serieus te nemen en de best mogelijke oplossing te bieden zonder grote vertragingen.

Het gebruik van genAI kan op twee manieren een doorslaggevende factor zijn voor de maakindustrie. Ten eerste stelt genAI in de klantenservice medewerkers in staat om zich te richten op de meest urgente gevallen. Ten tweede kunnen veelvoorkomende klantproblemen direct worden opgelost door het analyseren van de verzamelde data. GenAI kan productiedata vergelijken met data uit de aftersalescyclus en de onderdelen die problemen veroorzaken eruit filteren. Op basis van deze analyse kan de productie eenvoudig worden aangepast om fouten te minimaliseren. AI heeft dus een directe impact op de klanttevredenheid en -loyaliteit, niet alleen op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn.

Meer dan technologie

GenAI is niet de oplossing voor alle problemen in de maakindustrie, maar het kan industriële bedrijven wel de juiste richting op helpen. De implementatie van AI-tools is echter niet alleen een technische aangelegenheid. Aan de basis hiervan moet ook een duidelijke strategie zitten die laat zien hoe genAI de productie van het bedrijf kan verbeteren. Hiervoor moet iedereen – van CEO tot magazijnmedewerker – weten welke richting de organisatie op gaat en begrijpen hoe de tools het beste kunnen worden ingezet. De mogelijkheden zijn enorm. Bedrijven in de maakindustrie moeten nu de juiste stappen zetten om sterker uit de huidige instabiele situatie te komen en de fabriek van de toekomst te ontwerpen.

Dit is een ingezonden bijdrage van ServiceNow. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.