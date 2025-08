De digitale werkplek in 2027: hoe je vandaag al bouwt aan een toekomstbestendige werkomgeving

De digitale werkplek is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Waar organisaties ooit vertrouwden op logge on-premises systemen, is de standaard nu een flexibele, cloudgebaseerde omgeving. Maar de evolutie stopt niet. Nieuwe eisen op het gebied van security, compliance, duurzaamheid en AI zorgen ervoor dat CIO’s en IT-managers continu moeten schakelen. Hoe zorg je dat jouw digitale werkplek niet alleen meebeweegt, maar ook strategisch bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen?

In dit artikel lees je hoe je als organisatie een digitale werkplek ontwikkelt die klaar is voor 2027. Niet door te investeren in losse tools, maar door een duidelijke roadmap te volgen die technologie, processen én mensen verbindt.

De digitale werkplek anno 2025: intelligent, veilig en duurzaam

De moderne werkplek is niet langer een IT-project, maar een strategisch instrument. Technologie is slechts één component. Minstens zo belangrijk zijn de employee experience, duurzaamheid en de mate waarin de werkplek bijdraagt aan organisatiedoelen.

AI als productiviteitsmotor

AI is inmiddels een integraal onderdeel van de werkplek. Tools zoals Microsoft 365 Copilot, slimme chatbots en AI-gedreven servicedesks helpen medewerkers sneller en efficiënter werken. Denk aan automatische samenvattingen van meetings, realtime transcripties en virtuele support agents die 24/7 beschikbaar zijn. Maar AI brengt ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. De AI Act verplicht organisaties sinds februari 2025 om hun medewerkers AI-vaardig te maken. Zonder voldoende AI-geletterdheid loop je risico’s op het gebied van dataveiligheid en compliance.

Security en compliance onder druk

Met de opkomst van AI en hybride werken groeit ook de complexiteit van beveiliging. Zero-trust wordt de norm, en compliance met wetgeving zoals GDPR en de AI Act is essentieel. Organisaties moeten niet alleen technische maatregelen nemen, maar ook governance en bewustwording borgen. Denk aan beleid voor datadeling, toegangsbeheer en monitoring van AI-gebruik.

Duurzaamheid als strategisch speerpunt

IT speelt een steeds grotere rol in de duurzaamheidsstrategie van organisaties. Van energiezuinige hardware tot groene cloudoplossingen: de digitale werkplek moet bijdragen aan CO₂-reductie. Volgens Gartner zal 80% van de sustainability-plannen uit 2023 tegen 2027 vervangen zijn vanwege tegenvallende resultaten. Organisaties die duurzaamheid serieus nemen, betrekken stakeholders op alle niveaus en maken het onderdeel van hun digitale strategie.

Employee experience als succesfactor

De digitale employee experience (DEX) is cruciaal voor productiviteit en retentie. Gepersonaliseerde digitale omgevingen, welzijnsinitiatieven en slimme tooling helpen om digitale vermoeidheid te verminderen. Maar let op: volgens Gartner zal 80% van de DEX-implementaties die alleen op IT zijn gericht, falen in het realiseren van duurzame ROI. Succesvolle DEX vereist samenwerking tussen IT en business.

Van visie naar uitvoering: de vijf stappen naar een future-ready werkplek

Een toekomstbestendige digitale werkplek ontstaat niet vanzelf. Cegeka adviseert een gestructureerde aanpak in vijf stappen, waarbij technologie, processen en mensen samenkomen.

1. Formuleer heldere businessdoelen

Begin met het ophalen van strategische prioriteiten bij directie en afdelingen. Organiseer workshops met stakeholders uit sales, marketing, HR, finance en operations. Wat zijn de belangrijkste doelen voor de komende jaren? Denk aan omzetgroei, marktuitbreiding, ESG-doelen, medewerkerstevredenheid of operationele efficiëntie. Rangschik deze doelen op impact en haalbaarheid en leg ze voor aan de CIO en CEO voor validatie.

2. Meet de volwassenheid van je digitale werkplek

Gebruik een model zoals het Cegeka M365 Maturity Model om te bepalen waar je organisatie staat. Dit model beoordeelt zeven domeinen, waaronder security, samenwerking, productiviteit en digitale welzijn, op een schaal van 100 (initieel) tot 500 (geoptimaliseerd). Deze score geeft inzicht in sterke en zwakke punten en helpt bij het prioriteren van investeringen.

De assessmentfase bestaat uit vier onderdelen:

Visie en scope bepalen : Wil je alle domeinen beoordelen of slechts een selectie?

: Wil je alle domeinen beoordelen of slechts een selectie? Inzichten verzamelen : Via workshops, enquêtes en interviews met IT en business.

: Via workshops, enquêtes en interviews met IT en business. Maturity scores toekennen : Op basis van het gekozen model.

: Op basis van het gekozen model. Gaps identificeren en prioriteren: Waar zitten de grootste knelpunten en welke verbeteringen leveren de meeste waarde op?

Afhankelijk van de scope kan deze fase enkele weken tot maanden duren.

3. Ontwikkel een strategische en technische roadmap

Op basis van de maturity scores en businessdoelen ontwikkel je twee roadmaps:

Strategische roadmap : Hoog-over overzicht van verbeterpunten, bedoeld voor business stakeholders.

: Hoog-over overzicht van verbeterpunten, bedoeld voor business stakeholders. Technische roadmap: Gedetailleerd plan voor IT-teams met concrete implementatiestappen.

Deze roadmaps zorgen voor alignment, creëren draagvlak en maken het mogelijk om voortgang te meten.

4. Implementeer gefaseerd en met draagvlak

De implementatiefase draait om meer dan technologie. Succesvolle uitrol vereist:

Technologie-implementatie : Tools en platformen die samenwerking, productiviteit en security ondersteunen.

: Tools en platformen die samenwerking, productiviteit en security ondersteunen. Change management : Training, communicatie en betrokkenheid van medewerkers.

: Training, communicatie en betrokkenheid van medewerkers. Governance en compliance : Beleid, toegangsbeheer en monitoring.

: Beleid, toegangsbeheer en monitoring. Continue communicatie: Regelmatige updates en feedbackloops met stakeholders.

Zorg dat de business actief betrokken blijft, zodat de werkplek aansluit bij hun behoeften.

5. Meet, leer en stuur bij

De digitale werkplek is nooit af. Monitor KPI’s zoals productiviteit, medewerkerstevredenheid en operationele efficiëntie. Verzamel feedback van gebruikers en stakeholders en gebruik deze inzichten om processen te optimaliseren. Herzie regelmatig of de werkplek nog aansluit bij de bedrijfsstrategie en pas je roadmap aan waar nodig.

Cegeka als partner in digitale transformatie

Bij Cegeka geloven we dat de digitale werkplek een strategisch instrument is dat alleen succesvol is als het gedragen wordt door de hele organisatie. Onze aanpak combineert technologische expertise met businessinzicht. Of je nu hulp nodig hebt bij een specifieke fase—zoals maturity assessments, roadmapontwikkeling of adoptieprogramma’s—of de volledige transformatie wilt uitbesteden, wij staan klaar om je te begeleiden.

Wil je dieper in de materie duiken en ontdekken hoe jouw organisatie zich optimaal voorbereidt op 2027? Download de business & IT gids voor een toekomstbestendige digitale werkplek hier.