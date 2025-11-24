Waarom maakbedrijven overstappen op cloud ERP

Maakbedrijven kiezen steeds vaker voor een ERP-migratie naar de cloud. Het is deels een keuze uit eigen beweging, deels noodgedwongen omdat ondersteuning stopt. De ontwikkeling richting de cloud past in een bredere trend waarbij cloud ERP vooral meer mogelijkheden biedt om beter of sneller in te spelen op veranderende markteisen. Data is makkelijker tussen applicaties uit te wisselen, nieuwe tools zijn sneller aan te haken en op afstand werken is eenvoudiger.

De gangbare keuze voor on-premise ERP bestaat niet meer. Daar is een goede reden voor. Lang geleden stonden ERP-systemen vrijwel allemaal op een server binnen de muren van organisaties, handmatig werk was gemeengoed en mobiele apparatuur was op locatie nog niet verbonden met de thuisbasis. De wereld is veranderd. Cloud ERP past beter bij de nieuwe wereld.

De voordelen van cloud ERP

Voor maakbedrijven is de keuze voor cloud ERP meer dan een praktische beslissing; het is een manier om structurele uitdagingen slimmer aan te pakken. Data is eenvoudig uit te wisselen, manuele handelingen zijn te reduceren, flexibeler werken en klanten sneller bedienen worden mogelijk. Daarnaast krijgt een cloud ERP automatisch updates, de behoefte aan eigen IT neemt af en de kosten zijn overzichtelijker. Vaak in de vorm van een schaalbaar abonnement.

Vakkennis digitaliseren

Belangrijker is misschien nog wel dat vakkennis eenvoudiger te digitaliseren is, iets wat operators werk uit handen neemt of werk vereenvoudigt. De afhankelijkheid van vakkrachten neemt zo af en dat aspect krijgt steeds meer gewicht nu verspaners erg lastig te vinden zijn.

Inzicht door data-uitwisseling

Aan elkaar gekoppelde systemen met een modern cloud ERP als backbone geven bovendien real-time inzicht, minder maatwerk, snellere dataverwerking en betrouwbaardere koppelingen. Real-time betekent dat bij het ontvangen van een order direct duidelijk is of deze te maken is. Het koppelen met een webshop en data uitwisselen via API en EDI is eenvoudig.

Security: meer en beter

Ten slotte is er nog het voordeel op securityvlak: aanbieders van cloud ERP-systemen investeren doorgaans meer in security dan maakbedrijven zelf. De keuze voor een cloud ERP betekent ook dat het niet langer nodig is om software en data lokaal te beheren en zelf back-ups te maken. Cloudsystemen krijgen daarnaast op geautomatiseerde manier beveiligingsupdates en blijven bijgewerkt. De security van een ERP gaat dankzij de cloud echt naar een hoger niveau, iets wat absoluut nodig is met NIS2 in aantocht, de vele OT/IT-integraties en de vele soorten ransomware in omloop.

Welke cloud ERP-opties zijn er?

Veel bedrijven zetten bij de selectie van een nieuw systeem de modernere versie van de bestaande software op de shortlist. Groeiende aandacht is er voor de cloud ERP-opties die goed aansluiten bij de eigen bedrijfsprocessen. Het kan daarbij nogal uitmaken in welke industrie een onderneming actief is, welk soort producten het maakt en hoe belangrijk dienstverlening is. ECI Software Solutions biedt met Ridder iQ branchespecifieke software die volledig is afgestemd op de behoeften van maakbedrijven.

Vooral een hallelujaverhaal?

Is de keuze voor cloud ERP slechts een hallelujaverhaal? Zeker niet. Bij elke migratie speelt één aspect altijd een grote rol: het overzetten van data. Dat moment, het controleren, aanpassen en aanvullen van gegevens, is even intensief als waardevol. Zodra de data op orde is, kan deze uitgroeien tot uiterst waardevolle informatie die bovendien veel beter deelbaar is tussen de verschillende bedrijfssystemen. Dat is immers iets waar de cloud heel geschikt voor is: datadelen.

Voorbeeldbedrijf: Klein Klouwenberg Boon

Een bedrijf dat niet meer terug wil naar het oude ERP-systeem is Klein Klouwenberg Boon (KKB) in Deventer. De onderneming is gespecialiseerd in kunststof- en metaalbewerking van enkelstuks, kleine series en maatwerk. Er is een modern machinepark met CNC-machines en draai- en freesbanken. Handmatige processen en papiergebruik leidden tot inefficiënties en een gebrek aan flexibiliteit op de werkvloer. Er was onvoldoende overzicht in de planning en de voortgang van projecten. De keuze voor cloud ERP van Ridder iQ geeft het bedrijf overal toegang tot het ERP, dus ook op afstand. Betere planning en inzicht in de urenregistratie maken het bedrijf productiever. Het papiergebruik nam met zestig procent af. Ook voert KKB nu data in als medewerkers op locatie actief zijn. De extra Shop Floor app zorgt voor betere tijdregistratie en verbeterde communicatie op de werkvloer en de veiligheid nam toe door automatische updates en veilige toegang via VPN.

De strategische keuze

Cloud ERP is gebaseerd op moderne IT, maar voor veel bedrijven zal de overstap vooral draaien om toegang tot gemak en flexibiliteit, datadelen, het vastleggen van vakkennis en meer en betere security. Het zijn de voordelen die horen bij de migratie van een on-premise ERP naar een cloud ERP. Maakbedrijven en ondernemers die apparatuur op locatie servicen, krijgen simpelweg meer grip op processen. En gaat die vakman of vakvrouw toch weg, dan kan iemand met minder ervaring veel sneller inspringen dan in het verleden. Daarbij blijft het systeem up-to-date en neemt de ERP-leverancier een groot deel van alle infrastructurele en softwarematige ondersteuning uit handen. Als maakbedrijf ben je met de keuze voor een cloud ERP klaar voor de toekomst. Je onderscheidt jezelf ten opzichte van concurrenten met inzicht, zekerheid en kunt klanten simpelweg beter op maat bedienen.

Dit is een ingezonden bijdrage van ECI Software Solutions. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.