Anthropic bijna 1 biljoen waard na nieuwe investeringsronde

Anthropic heeft een Serie H-financieringsronde van 65 miljard dollar afgesloten. Daarmee wordt het bedrijf na de financiering gewaardeerd op 965 miljard dollar. De ronde werd geleid door Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks en Sequoia Capital. De verwachte omzet voor het komende jaar is al boven de 47 miljard dollar uitgekomen, dus het AI-bedrijf kan ook op eigen inkomsten rekenen. De extra financiering zal worden gebruikt voor de uitbreiding van de rekenkracht, veiligheidsonderzoek en de wereldwijde schaalvergroting van Claude-producten.

Daarmee gaat het AI-bedrijf, dat in 2021 werd opgericht door voormalige OpenAI-onderzoekers, voorbij de waarde van de ChatGPT-maker. Nog maar enkele maanden geleden onderzocht Anthropic financieringsrondes bij een waardering van 900 miljard dollar. Het uiteindelijke bedrag bleek dus hoger te zijn dan eerdere berichten suggereerden.

De ronde werd geleid door Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks en Sequoia Capital, en mede geleid door Capital Group, Coatue, D1 Capital Partners, GIC, ICONIQ en XN. De ronde omvat ook 15 miljard dollar aan eerder toegezegde investeringen van hyperscalers, waaronder 5 miljard dollar van Amazon. Geheugenmakers Micron, Samsung en SK hynix maken ook deel uit van de deal en leveren geheugen- en chipcapaciteit naarmate de vraag naar Claude toeneemt.

De omzetgroei geeft andere positieve signalen. De run-rate-omzet overschreed alleen al deze maand de 47 miljard dollar. Ook de waardering stijgt met rasse schreden. Zo vond de Serie G-ronde van Anthropic van 30 miljard dollar plaats in februari bij een waardering van 380 miljard dollar. Vorige week werd gemeld dat Anthropic de winstgevendheid nadert met een verwachte omzet van 10,9 miljard dollar in het tweede kwartaal.

“Deze financiering zal ons helpen om aan de historische vraag te voldoen, voorop te blijven lopen op het gebied van onderzoek en Claude naar meer werkplekken te brengen”, aldus Krishna Rao, CFO van Anthropic.

De rekencapaciteit neemt snel toe

Het bedrijf heeft ook snel actie ondernomen op het gebied van infrastructuur. Anthropic heeft overeenkomsten gesloten met Amazon voor maximaal vijf gigawatt aan nieuwe capaciteit, met Google en Broadcom voor vijf gigawatt aan TPU-capaciteit van de volgende generatie, en met SpaceX voor toegang tot GPU’s in de Colossus 1- en Colossus 2-faciliteiten. Claude is nu beschikbaar op alle drie de grote cloudplatforms: AWS, Google Cloud en Microsoft Azure, het eerste frontier-model dat dit heeft bereikt.

Deze Serie H zou wel eens de laatste grote privéronde van Anthropic kunnen zijn. Eerdere berichtgeving suggereerde dat het bedrijf zich voorbereidt op een beursgang, aangezien het juridische adviseurs heeft ingeschakeld ter voorbereiding op een IPO. De financiering zal worden besteed aan onderzoek naar veiligheid en interpreteerbaarheid, uitbreiding van de rekencapaciteit en het opschalen van Claude Code en Cowork. Dit zijn tools die het bedrijf beschrijft als steeds onmisbaarder voor zakelijke klanten.

Daarnaast heeft het bedrijf zojuist Claude Opus 4.8 onthuld. Het is slechts een kleine update van zijn grootste beschikbare LLM, maar Anthropic zegt dat zijn nieuwste model “eerlijker” is over zijn mogelijkheden en bevindingen.

Lees ook: Anthropic brengt Claude Opus 4.8 uit en belooft een eerlijker model