Hoe je maximaal profiteert van Microsoft Teams Phone

Alleen werken op kantoor is niet meer van deze tijd. Hoe blijf je overal in contact met je collega’s? Telefonie binnen Microsoft Teams brengt medewerkers daarvoor samen.

Telefonie en videocalls zijn in totaal andere werelden opgegroeid. Toch is die scheidingslijn helemaal niet nodig. Met Microsoft Teams Phone is het mogelijk om op één platform te bellen, samen te werken, te chatten, te vergaderen en zelfs te automatiseren.

Altijd overal bereikbaar

Het eindresultaat: je bent altijd via hetzelfde nummer beschikbaar, net als je collega’s. Teams Phone herkent het daarnaast als je al in een telefoongesprek zit of in een Teams-vergadering. Het past je beschikbaarheid automatisch aan. Daarbovenop staat Copilot je altijd te woord.

Handig voor IT-management

De vereenvoudiging biedt niet alleen voordelen voor eindgebruikers. IT-beheerders hebben voortaan 1 omgeving om rekening mee te houden voor collaboration, of het nu om bellen, videocalls of chats gaat. Persoonlijke nummers kunnen worden afgeschermd en toch doorverbinden naar de collega in kwestie, terwijl auditlogs en retentiebeleid wel worden ondersteund met volledige compliance. Teams Phone kent daarnaast een 99,999% financieel ondersteunde SLA.

Voor IT-beslissers zijn de voordelen tevens groot. Je bespaart kosten, hebt geen vaste telefoons meer nodig en hebt ook nog eens minder belkosten, want dat gaat via de cloud. Daarnaast profiteer je van meer productiviteit (tot wel 1,5 uur minder tijdverlies per week) en heb je minder expertise dan voorheen nodig.

Odido Business heeft een ruim aanbod dat dankzij het partnership met Microsoft naadloos integreert met Teams en 365. Benieuwd naar de precieze werking hiervan? En wat je als organisatie nodig hebt en hoe je kosten bespaart? Kom dit en nog meer te weten via deze handige IT-guide van Odido, gericht op de moderne manier van zakelijk bellen.

