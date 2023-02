Het ontwerpen en uitvoeren van een cloudstrategie is voor bedrijven een prioriteit geworden. Maar maakten flexibiliteit en kostenbesparingen de publieke cloud in het verleden tot de winnende optie voor de meeste organisaties, tegenwoordig ontdekken veel bedrijven dat een gemengde aanpak, waarbij de voordelen van de publieke cloud worden gecombineerd met het in stand houden van workloads in de CPD zelf, interessanter kan zijn.

Een hybride cloud-aanpak maakt het mogelijk om toepassingen met onvoorspelbaar gebruik in de public cloud te draaien (beter geschikt vanwege de flexibiliteit), terwijl meer voorspelbare workloads, zoals back-ups, on-premise kunnen draaien (tegen lagere kosten dan in de public cloud).

Door één of meer publieke en private cloudomgevingen te combineren, plukken bedrijven de vruchten van beide soorten cloudinfrastructuur. Hiervoor beschikken zij meestal over een reeks IT-middelen waarmee zij de verschillende processen kunnen beheren en automatiseren, terwijl zij tegelijkertijd over API’s beschikken waarmee zij gemakkelijker resources en workloads van de ene naar de andere cloud kunnen overbrengen. Van de voordelen van deze aanpak springen de volgende het meest in het oog:

Meer controle, aangezien de organisatie bedrijfskritieke workloads in een eigen infrastructuur houdt.

Flexibiliteit, zowel door het schaalbare karakter van de hybride cloud als door de resources die de publieke cloud kan leveren.

Kostenoptimalisatie, je betaalt alleen voor de resources die worden gebruikt en wanneer ze nodig zijn.

Eenvoud, aangezien het geen volledige overgang naar de publieke cloud is en een geleidelijke en gecontroleerde migratie kan worden uitgevoerd, met alle tussenstappen die nodig zijn.

Daar staat tegenover dat bedrijven die voor deze aanpak kiezen, bijzondere aandacht moeten besteden aan de compatibiliteit tussen de verschillende clouds die deel uitmaken van de infrastructuur, en aan hun connectiviteit. In deze hybride cloud-aanpak wordt het steeds belangrijker om een goed back-up- en disaster recovery-beleid te hebben, zodat bedrijven hun bedrijfscontinuïteitsprocessen kunnen garanderen. In het geval van Synology zijn er verschillende opties die het bedrijven biedt en die worden gecombineerd.

Lokaal opslaan: Synology Active Backup for Business

Synology Active Backup for Business is een oplossing waarmee bedrijven al hun back-ups van VMware virtuele machines, Hyper-V, Windows-apparaten en bestandsservers kunnen beheren vanaf een centrale console op Synology NAS.

Herstelopties helpen essentiële diensten draaiende te houden in het geval van een ramp, met directe herstelopties voor Windows-apparaten, virtuele machines en individuele bestanden. Aan de andere kant kan de globale deduplicatietechnologie van Active Backup for Business de totale hoeveelheid back-upgegevens met meer dan 50% verminderen, ongeacht of deze zich op een pc, fysieke server of virtuele machine bevinden.

Opslaan in de cloud: Synology C2 Backup

Synology C2 Backup is de cloud-gebaseerde back-upoplossing van Synology. Met C2 Backup kan in één stap een reservekopie worden gemaakt van het volledige apparaat, inclusief bestanden, toepassingen en systeeminstellingen.

Het is ontwikkeld om de voordelen van de cloud te benutten en werkt transparant met platforms als Microsoft 365 en Google Workspace. Als het gaat om het herstellen van informatie, biedt C2 Backup verschillende herstelopties, waaronder het downloaden van specifieke bestanden of mappen van het C2 Backup Recovery Portal of het herstellen van het hele apparaat met behulp van de Recovery Wizard.

Tegelijkertijd maakt de oplossing een back-up mogelijk van bedrijfsbestanden in de belangrijkste cloudservices van Microsoft en Google, wat betekent dat zowel e-mail, contactpersonen, agenda’s als bestanden die binnen deze diensten zijn opgeslagen, in één keer worden veiliggesteld.

De oplossing is ontworpen met de hoogste beveiligings- en privacystandaarden in gedachten, zodat gegevens tijdens de opslag lokaal worden versleuteld. Hieraan is een end-to-end encryptieproces toegevoegd, terwijl het bedrijf ervoor zorgt dat de gegevens worden opgeslagen in datacentra binnen de EU.

Externe back-up: Hyper Backup en Snapshot Replication

In sommige gevallen vinden bedrijven het ook interessant om een back-up te maken van hun NAS naar andere externe locaties, zoals een lokale gedeelde map, externe apparaten, rsync-servers, openbare cloudservices of een andere Synology NAS.

In dit geval heeft Synology zijn Hyper Backup-oplossing, waarmee een back-up kan worden gemaakt van mappen, systeeminstellingen en softwarepakketten van de Synology NAS naar een groot aantal bestemmingen, terwijl er ruimte wordt bespaard met gegevenscompressie en deduplicatie. Elke back-up wordt beschermd door AES-256-codering aan de clientzijde en kan in Duitsland of de Verenigde Staten worden gehost.

Daarnaast maakt Snapshot Replication gebruik van het moderne Btrfs-bestandssysteem om point-in-time kopieën te maken van gedeelde mappen en LUN’s die kunnen worden gerepliceerd naar andere Synology NAS en snel kunnen worden hersteld in geval van gegevensverlies of onopzettelijke wijzigingen in de oorspronkelijke gegevens. Op deze manier bereiken organisaties bijna onmiddellijke gegevensbescherming en garanderen ze hun bedrijfscontinuïteit.